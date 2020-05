Koronavirüs salgınında son 24 saat

"Yoğun bakım hasta sayısı azalıyor"

''Türkiye'nin salgınla mücadelesi başarıyla sürüyor''

Eğitim-öğretim yılını sona erdi

Uzaktan eğitim süreci 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek

''En az zararla atlatan ülkelerin başındayız''

DÜNYADA CAN KAYBI 318 BİNİ GEÇTİ

koronavirüs

Kovid-19

Fransa'da okulların açılmasıyla yeni vaka tespit edildi

İsveç'te robotlu mülakat dönemi başladı

Hindistan binlerce göçmenden endişeli

Türkiye'de son 24 saatte 1158 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 31 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 150 bin 593 ve can kaybı 4 bin 171 olurken, 1615 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 111 bin 577'ye ulaştı.Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 25 bin 141 test yapıldı ve 1158 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.Toplam test sayısı 1 milyon 650 bin 135, vaka sayısı 150 bin 593, vefat sayısı 4 bin 171, yoğun bakımdaki hasta sayısı 903, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 463, iyileşen sayısı ise 111 bin 577 oldu.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yoğun bakıma ve solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı azalmaya devam ediyor. Vaka sayısı öngörülebilir düzeyde seyrediyor. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Yarın evde kalalım." değerlendirmesini yaptı.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, arife gününden bayramın son gününe kadar, 23-24-25-26 Mayıs tarihlerinde 81 ilimizin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını bildirdi. Erdoğan, şunları kaydetti:"İnşallah bayramdan sonra bu tür sınırlamalara ihtiyacımızın olmayacağı bir tabloyla karşılaşacağımıza inanıyorum. Bayramın birinci günü olan 24 Mayıs Pazar günü 14.00-20.00 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlarımız yine sokağa çıkabilecek. Bu hafta çarşamba ve cuma günleri gençlerimizle ilgili esnetme uygulaması yine devam edecektir. 15 ilimiz için geçerli olan şehirler arası seyahat kısıtlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır. Cezaevlerinde bir süredir yapılmayan kapalı görüşleri, belirli sınırlandırmalar ve tedbirler eşliğinde haziran ayı itibarıyla yeniden başlatıyoruz. Aynı şekilde açık cezaevlerinde olup da salgın sebebiyle izne gönderilmiş bulunan 60 bin mahkumun mayıs sonunda dolan izin süreleri 2 ay süreyle uzatılmıştır. 29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla birlikte öncelikle valilikler ve müftülükler tarafından belirlenen şartları uygun camilerden başlayarak camilerimizi ibadete açıyoruz. Bir süre camilerimizde sadece öğlen ve ikindi vakitlerinde cemaatle namaz kılınacak, diğer vakitlerde bireysel ibadet uygulaması sürecektir. Tabii ki bu cemaatle namazı yine kurallar içerisinde ifa edeceğiz."Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okulların eğitim-öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdıklarını belirterek, ''Yeni eğitim-öğretim yılı önümüzdeki eylül ayında başlayacaktır. Bakanlığımızın yaz aylarındaki kurs ve benzeri faaliyetleriyse kendi takviminde devam edecektir. Üniversitelerle ilgili duyuruyu YÖK zaten daha önce yapmıştı. Kreşler ve gündüz bakımevleri 15 Haziran'da faaliyete geçecektir." dedi.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında okullarda yüz yüze eğitimin tamamlandığını açıkladığını belirterek, uzaktan eğitim sürecinin 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edeceğini belirtti.Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kovid-19 ile mücadele kapsamında hayata geçirilen Sosyal Koruma Kalkanı ile dönemsel ihtiyaç sahiplerine 11,5 milyar lira destek sağlandığını bildirdi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) en üst karar alma organı olan 73. Dünya Sağlık Asamblesi'nde (DSA) konuştu.Tarihte ilk kez video konferans yöntemiyle yapılan asamblede DSÖ'nün 194 üye ülkeden temsilcilerine, Türkiye'nin salgın sürecindeki politikalarını anlatan Koca, şunları söyledi:"Türkiye, potansiyel vakaları en hızlı tespit eden ülkelerden biri olmuş ve erken evrede tedaviyi tek merkezden başlatarak önemli bir adım atmıştır. Bu sayede, bu süreci can kaybı ve sağlık sistemine etkileri bakımından en az zararla atlatan ülkelerin başındadır. Türkiye, öncelikle aldığı tedbirlerle hastalığın sınırlarından girmesini 3 ay ötelemeyi başarmış ve bu sürede sağlık sistemini salgına hazır hale getirmiştir."Sağlık Bakanı Koca, halen Türkiye'de, hastanelerde yatak doluluk oranlarının yüzde 40'ın altında ve yoğun bakım doluluk oranın da yüzde 60'ın altında olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin evrensel sağlık kapsayıcılığı altında tüm hizmetleri vatandaşlarına ücretsiz olarak sağlayan ender ülkelerden biri olduğunun altını çizdi.Dünya genelinde yeni tip) vaka sayısı 4 milyon 860 bini geçerken, can kaybı 318 bin, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 888 bine ulaştı."Worldometer" sitesine göre, salgından en fazla etkilenen ABD'de, vaka sayısı 1 milyon 539 bin 30'a yükselirken, can kaybı 91 bini, iyileşen sayısı ise 350 bini aştı.New York'ta salgın nedeniyle iptal edilen spor etkinlikleri, taraftarsız yeniden oynanmaya başlayacak.İngiltere'deki can kaybı 34 bin 796'ya, toplam vaka sayısı ise 246 bin 406'ya çıktı. Ülkede, Kovid-19 belirtileri arasına tat ve koku kaybı da eklendi.Premier Lig kulüpleri, yarından itibaren küçük gruplar halinde antremana başlama kararı aldı.İtalya'da ise Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 99 artarak 32 bin 7'ye, toplam vaka sayısı ise 225 bin 886'ya yükseldi. Ülkede iyileşenlerin sayısı da 127 bin 326 olarak açıklandı. Günlük ölüm sayısı 9 Mart'tan bu yana ilk kez 100'ün altına düştü.Ülkede 2 ayı aşkın sürenin ardından bugün kademeli normale dönüş çerçevesinde ibadethaneler, mağazalar, müzeler ve pek çok iş yeri yeniden açıldı.İspanya'daki can kaybı 27 bin 709'a yükselirken vaka sayısı 278 bin 188, iyileşen sayısı ise 195 bin 945 oldu.Fransa'da Kovid-19 nedeniyle yaşanan can kaybı 28 bin 239'a yükseldi, vaka sayısı 179 bin 569 olarak açıklandı. Ülkede 61 bin 728 kişi iyileşti. Salgın tedbirleri kapsamında kapatılan okulların 11 Mayıs'ta açılmasının ardından 70 öğrencide Kovid-19 tespit edildi.Danıştay, salgın nedeniyle uygulamaya konulan "ibadethanelerde toplanma yasağı"nın kaldırılmasına hükmetti.Rusya'daki can kaybı 2 bin 722'ye yükselirken, vaka sayısı 290 bin 678 oldu. İyileşen sayısı 70 bin 209'a çıktı. Dağıstan Cumhuriyeti'nde Kovid-19 kaynaklı vakalardaki artış ise Rusya'da endişeye yol açtı.Brezilya'da can kaybı 16 bin 201'e yükselirken vaka sayısı 244 bin 52, iyileşen sayısı 94 bin 122 olarak kayda geçti. Halka moral vermeyi amaçlayan Başbakan Antonio Costa, bugün açılan kafeteryalardan birinin terasında oturup kahve içti.Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) en üst karar alma organı olan Dünya Sağlık Asemblesinin (DSA) 73. oturumu, İsviçre'nin Cenevre kentinde tarihte ilk kez video konferans yöntemiyle başladı.Belçika'da bazı okullar bugün sıkı tedbirler altında ve kademeli olarak tekrar eğitime başladı. Ülkedeki berber ve kuaför salonları, randevuyla müşteri kabul ederken, en fazla 30 kişinin katılımıyla düğün ve cenaze törenleri de yapılabilecek.Almanya'da, Kovid-19 nedeniyle dünya çapında yapılan seyahat uyarısının 15 Haziran'dan sonra kaldırılacağı ifade edildi.Kovid-19 nedeniyle dünden itibaren can kaybının yaşanmadığı Avusturya'da, ilköğretim okulları kademeli olarak açıldı.İsveç'in başkenti Stockholm'ün Upplands-Bro Belediyesinde Kovid-19 önlemleri çerçevesinde Tengai adlı robot, halkla ilişkiler uzmanlarının yerine mülakatlara girmeye başladı.Yunanistan Süper Ligi ekipleri, salgın nedeniyle askıya alınan ligin 6 Haziran'da yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya vardı.Suriyeli yerel sivil toplum kuruluşlarından Menekşe Derneği, İdlib'de salgına karşı günlük 10 bin tıbbi maske üreterek ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.Kazakistan'da ibadethaneler, küçük kafeler, açık hava restoranları ve oteller sıhhi kurallara sıkı uymak şartıyla hizmete açıldı.Avustralya'da, Victoria eyaletinin başkenti Melbourne'de McDonald's şubelerine malzeme taşıyan sürücünün Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine fast-food zincirinin 12 şubesi geçici olarak kapatıldı.Hindistan'da salgın dolayısıyla mahsur kalan ve tahliye olabilmek için kayıt yaptırması gereken binlerce göçmen işçinin bir araya gelerek beklemesi, endişeye sebep oldu.