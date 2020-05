Koronavirüs salgınında son 24 saat

yeni tip koronavirüs (Kovid-19)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

"Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"

65 yaş ve üstü vatandaşlar yeniden sokağa çıktı

AFAD: Yurtlarda karantinaya alınan 74 bin 898 kişiden 65 bin 243'ü tahliye edildi

"Yaz Mevsimi Trafik Tedbirleri" genelgesi

ABD ve Almanya'da bulunan Türk vatandaşları yurda getirildi

DÜNYADA CAN KAYBI 315 BİNE ULAŞTI

yeni tip koronavirüs (Kovid-19)

Rusya'da vaka sayısı 300 bine yaklaştı

Avrupa ülkeleri "normalleşmede" ikinci kapsamlı adımı yarın atmaya hazırlanıyor

Gazze'de camiler cuma ve bayram namazları için açılacak

Türkiye'de son 24 saatte 1368 kişiyetanısı kondu, 44 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 149 bin 435 ve can kaybı 4 bin 140 olurken 1825 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 109 bin 962'e ulaştı.Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve'nın Twitter'dan paylaştığınun güncel verilerine göre, bugün 42 bin 236 test yapıldı. Bu kapsamda 1610 kişiye Kovid-19 tanısı kondu.Tablonun güncel verilerine göre, bugün 35 bin 369 test yapıldı. Bu kapsamda 1368 kişiye Kovid-19 tanısı kondu. Son 24 saatte 44 kişi vefat etti, 1825 hasta iyileşti.Toplam test sayısı 1 milyon 624 bin 994, vaka sayısı 149 bin 435, vefat sayısı 4 bin 140, yoğun bakımdaki hasta sayısı 914, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 468, iyileşen sayısı ise 109 bin 962 oldu.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından, "Yeni vaka sayımızda beklenen düzeyde bir düşüş gerçekleşti. Bazı verilerse genel seyir içinde olağan değişkenlikler gösterdi. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Yarın ve ertesi gün evde kalalım." ifadelerini paylaştı.İçişleri Bakanlığının genelgesiyle Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de şehirlerin işlek cadde ve sokakları boş kaldı. Polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının ihlaline karşı sokak, park ve caddelerde uygulama yaptı.Yeni tip koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşlar, 12.00-18.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile bir haftalık aranın ardından yeniden sokağa çıktı.Vatandaşlar, güneşli havanın tadını çıkardı. Bazıları spor yaparak, bazıları da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan yollarda yürüyerek zaman geçirdi. Kimi vatandaşlar evcil hayvanlarını gezdirdi, tek başına sokağa çıkmakta zorluk yaşayanlara ise refakatçileri eşlik etti.Park ve bahçelerin çevresinde önlem alan polis ekipleri, sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda vatandaşları uyardı.İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yurtlarda karantinaya alınan 74 bin 898 kişiden 65 bin 243'ünün tahliye edildiğini bildirdi.Açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışından Türkiye'ye getirilen ve 14 günlük karantina süresini yerleştikleri yurtlarda dolduran vatandaşların memleketlerine ücretsiz gönderildiği vurgulandı. 77 ildeki 161 Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtları ile özel yurtlarda karantina uygulamasının yapıldığı ifade edilerek buralarda 2 bin 2 personelin görevlendirildiği kaydedildi.Karantinaya alınan 74 bin 898 kişiden 65 bin 243 kişinin evlerine gönderildiği, Türk Kızılayın 3 milyon 639 bin 61 öğün yemek dağıttığı ifade edildi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla 81 il valiliğine gönderilen genelgeye göre, 1 Haziran-1 Ekim tarihlerinde uygulanacak trafik tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçları ve otobüslerde yüzde 50 doluluk kriteri ve maske kullanımı titizlikle takip edilecek.Denetimlerde sürücü ve yolculara yönelik bilgilendirme ve uyarılar yapılırken sosyal mesafe kuralına dikkat edilecek.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'nin Houston kentinden kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçak, Ordu-Giresun Havalimanı'na indi.Uçaktaki 296 yolcudan 288'i, alınan tedbirler altında havalimanında bekletilen otobüs ve minibüslere bindirildi. Araçlar daha sonra polis eşliğinde, vatandaşların 14 gün karantinada kalacağı Trabzon'daki yurtlara gitmek üzere hareket etti. Uçaktaki 8 Türk vatandaşının ise uçakla İstanbul'a gönderildiği öğrenildi.Aynı talimat doğrultusunda, Almanya'daki 157 Türk vatandaşını taşıyan THY uçağı ise Kayseri Havalimanı'na indi.Uçağa giren sağlık ekipleri, yolcuları sağlık kontrolünden geçirdi. Daha sonra pasaport kontrolü yapılan yolcular, apronda bekletilen otobüslere bindirildi. Almanya'dan getirilen Türk vatandaşları, otobüslerle karantina sürecini geçirecekleri Gençlik ve Spor Bakanlığına ait Melikgazi Yurdu'na yerleştirildi.Dünya genelindevaka sayısı 4 milyon 770 bini geçerken can kaybı 315 bine ulaştı."Worldometer" sitesine göre, salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 1 milyon 515 bin 966'ya yükselirken can kaybı 90 bini, iyileşen sayısı ise 340 bini aştı.İngiltere'deki can kaybı 34 bin 636'ya, toplam vaka sayısı ise 243 bin 303'e çıktı.İtalya'da ise Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bin 908'e, toplam vaka sayısı ise 225 bin 435'e yükseldi. Ülkede iyileşenlerin sayısı da 125 bin 176 olarak açıklandı.Ülkede kişisel bakım ve estetik merkezleri, kuaförler, restoranlar, barlar, pizzacılar, dondurmacılar ve pastaneler yarından itibaren yeniden açılacak.İspanya'daki can kaybı 27 bin 650'ye yükselirken vaka sayısı 277 bin 719, iyileşen sayısı ise 195 bin 945 oldu. Ülkede normalleşme sürecinde ikinci aşamaya (1. seviye) geçen yerlerin yarın artırılacağı bildirildi.Fransa'da Kovid-19 nedeniyle yaşanan can kaybı 28 bin 108'e, vaka sayısı 179 bin 569'a çıktı. Ülkede 61 bin 213 kişi ise iyileşti.Rusya'daki can kaybı 2 bin 631'e yükselirken vaka sayısı son 24 saatte 9 bin 709 kişi artarak 281 bin 752 oldu. İyileşen sayısı ise 67 bin 373'e çıktı.Brezilya'da ise can kaybı 15 bin 668'e yükselirken vaka sayısı 233 bin 648, iyileşen sayısı 89 bin 672 olarak kayda geçti.Ülkede kademeli normalleşme süreci kapsamında lise öğrencileri yarın okullarına dönecek, diğer tüm sınıflar bu öğrenim sezonunu uzaktan eğitimle tamamlayacak.Salgının ortaya çıktığı Çin ana karasında son 24 saatte 5 yeni vakaya rastlandı, yeni can kaybı olmadı. Ülkedeki vakaların yeniden arttığı bölgelerde 6 yetkili görevden alındı, yere tükürmek yasaklandı.Almanya'da salgın nedeniyle ibadete bir süre ara verilen camiler, belirli kurallar çerçevesinde 20 Mayıs'tan itibaren tamamen ibadete açılacak.Avusturya'da önlemleri gevşetme sürecinde üçüncü adım olarak yarından itibaren ilköğretim okullarında eğitime yeniden başlanacak.Macaristan'da ise 2 hafta önce taşrada son verilen dışarıya çıkma sınırlaması, yarından itibaren başkent Budapeşte'de de kaldırılacak.Yunanistan'da normalleşme adımları kapsamında kilise ve camiler sosyal mesafeye uyulması şartıyla bugün toplu ibadete yeniden açıldı.Bulgaristan'da hükümete bağlı Kriz Masası, yarından itibaren ülkedeki alışveriş merkezlerinin yeniden açılmasına izin verdi.Kanada Başbakanı Justin Trudeau, potansiyel bir Kovid-19 aşısının ilk Kanada klinik çalışmalarının Federal Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandığını söyledi.Irak'ta maske ve eldiven kullanmayan şoför ve yolculara 42 dolar (50 bin dinar) ceza kesileceği bildirildi.Nijerya'da, hamileliği sırasında Kovid-19 tespit edilen kadının bebeği sağlıklı doğdu.Tayland'da, ülkeye dışarıdan uçuş yasağının 30 Haziran'a kadar uzatıldığı duyuruldu.Etiyopya'da Kovid-19 ile mücadele kapsamında konulan yasakları ihlal eden 2 bin 800 kişi gözaltına alındı.Gazze Şeridi'nde yaklaşık 2 aydır kapalı olan camilerin cuma ve bayram namazı için açılmasına karar verildi.Hindistan'da Kovid-19 vakalarında yaşanan artış nedeniyle sokağa çıkma yasağı 31 Mayıs'a kadar uzatıldı.Venezuela'da Kovid-19 vakalarında en yüksek günlük artış kaydedilirken Madagaskar'da Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti.Benin Cumhuriyeti'nde, salgına rağmen düzenlenen yerel seçimlere katılım düşük oldu.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son bir ayda Kovid-19 vakası görülmediğini açıklandı.