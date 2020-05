Koronavirüs salgınında son 24 saat

Bakan Koca'dan değerlendirme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından konuştu

"Maske ile ilgili yeni bir adım atıyoruz"

Yardım 5 milyar lirayı aştı

AVM ve kuaförler açıldı

DÜNYA GENELİNDE CAN KAYBI 285 BİN OLDU

İspanya'nın yarısı ikinci aşamaya geçti

İran'daki camilerin tamamı bugün açılıyor



İsviçre'de Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmesiyle mağaza, restoran, kafe ve bazı okullar faaliyete geçti.



Salgın nedeniyle askıya alınan Danimarka Süper Ligi'nin 28 Mayıs'ta seyircisiz olarak yeniden başlayacağı duyuruldu.



Almanya'da son 24 saatte 6 Türk vatandaşının daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Böylece hayatını kaybeden Türkler'in sayısı 152'ye yükseldi.



Kanada'da 200 binin üzerinde ameliyat ertelendi Yemen hükümeti, ülkenin güneyindeki geçici başkent Aden'i Kovid-19 ve diğer salgın hastalıklar nedeniyle "salgın bölgesi" ilan etti.



Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle 10 binden fazla kişi yaşamını yitirirken, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun salgını yeterince ciddiye almaması kamuoyunda tepkilere yol açtı.



Kovid-19 salgını nedeniyle doktor, hemşire ve hasta bakıcı başta olmak üzere sağlık personeli sıkıntısı yaşanan Kanada'da 200 binin üzerinde ameliyat ertelendi.



Kırgızistan'da 25 Mart'ta ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) sona erdi ancak başkent Bişkek ve Oş şehrinin yanı sıra 2 ilçede karantina devam ediyor.



Gürcistan'da ayakkabı ve giyim dükkanları hariç tüm mağazaların faaliyetlerine izin verilirken, başkent Tiflis giriş ve çıkışlara açıldı.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Tedbirlere uyarsak, yeni vaka sayımız, yakında günde 1000'den daha az olacak. Yoğun bakım ve solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı azalmaya devam ediyor. Bugünkü vefat sayımız 55. Tedbirsizliğin bedelinin ağır olduğunu unutmayalım." ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, sokağa çıkma kısıtlamalarıyla ilgili alınan yeni kararları açıkladı.Vatandaşların hayatı normalleştirme adımlarını kesinlikle 10 Mart öncesine dönüş gibi algılamaması gerektiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:"16, 17, 18, 19 Mayıs tarihlerinde yine sokağa çıkma sınırlandırması uygulanacaktır. Sokağa çıkma kısıtlamasının 18, 19 Mayıs günlerinde bakkal, market, manav, kasap, fırın, tatlıcı gibi işletmelerin ve online platformların saat 10.00 ila 16.00 arasında hem satış hem evlere servis için açık olabilmelerine imkan sağlıyoruz.Geçtiğimiz hafta 7 ilimizdeki giriş çıkış sınırlandırmasını sonlandırmıştık. Bu haftaki Kabine Toplantımızda yaptığımız değerlendirmede, 9 ilimiz için daha şehirler arası giriş çıkış sınırlandırmasını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Bunlar, Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Tekirdağ illerimizdir.Yaşlılarımız 17 Mayıs Pazar günü 11.00 ile 15.00 saatleri arasında sokağa çıkabileceklerdir. 20 yaş altı da 20 Mayıs Çarşamba ve 22 Mayıs Cuma günleri iki grup halinde sokağa çıkmayı sürdürecektir.Sadece ramazan ayı yardımları için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımıza yarım milyar lirayı aşkın kaynak aktardık. Emeklilerimizin bu ayki maaş ödemelerini 15 Mayıs'tan itibaren hesaplarına yatırmaya başlayarak bayrama kadar bitireceğiz.2020 yılı için yaş çay alım fiyatı 3 lira 27 kuruş olarak belirlenmiştir. Bu rakam 13 kuruşluk destekleme ile kilogramda 3 lira 40 kuruşa denk gelmektedir."Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bugüne kadar 450 milyon cerrahi maskeyi çeşitli yöntemlerle vatandaşlarımıza ve çalışanlarımıza ulaştırdık. Maske satışını normalleşme adımları çerçevesinde, 1 lira üst sınırla serbest bıraktık. Şimdi bez maske ile ilgili yeni bir adım atıyoruz. Yıkanabilir bez maske standardları, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, Ticaret Bakanlığımız, Türk Standardları Enstitüsü, TÜBİTAK ve üreticilerle iş birliğiyle belirlendi. Bunlar için de bir üst fiyat belirlenerek satışına izin verilecek. Ayrıca bu ürünlerin ciddi bir ihracat potansiyeli vardır."Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından, ihtiyaç sahibi vatandaşlara Pandemi Sosyal Destek Programı kapsamında sosyal yardımları teslim ettiklerini belirtti.Selçuk, Pandemi Sosyal Destek Programı kapsamında 5 milyar 319 milyon 547 bin lira yardım ulaştırıldığını bildirdi.Başkentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle faaliyetlerine ara veren alışveriş merkezleri ve kuaförlerin açılmasıyla cadde ve sokaklarda hareketlilik yaşandı.Dünyayı etkisi altına alan salgınla mücadele kapsamında getirilen 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Ankara'da vatandaşlar, sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uyarak günlük hayatlarına devam ediyor.Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 21 Mart'tan bu yana faaliyetlerine ara veren alışveriş merkezleri (AVM) ve halk pazarlarının açılmasının ardından denetimlerini sıklaştırdı.Zabıta ekipleri, faaliyetlerine tekrar başlayan AVM'lerde hijyen ve sosyal mesafe önlemleri başta olmak üzere, genelgeler doğrultusunda iş yerlerini denetlemeye başladı.Salgının önlenmesi ve vatandaşların hayatlarını korumak amacıyla alınan tedbirlere ilave olarak klima sistemlerinin yüzde 100 temiz hava kapasitesiyle çalıştırılması için tüm AVM'lere uyarı yazısı gönderildi.Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 4 milyon 230 bine ulaşırken, can kaybı 285 bini, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 510 bini geçti."Worldometer" sitesine göre, salgının merkez üssü haline gelen ABD'deki can kaybı 81 bin 157'ye yükselirken, vaka sayısı 1 milyon 370 bini aştı. Ülkede hastalığı atlatanların sayısı ise 255 bini geçti.ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, sözcüsü Katie Miller'da Kovid-19 çıkmasının ardından kendini karantinaya aldığı bildirildi. Beyaz Saray ise karantina iddialarının gerçek olmadığını duyurdu.Avrupa'da salgından en çok etkilenen İngiltere'de ise Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 65'e, vaka sayısı da 223 bin 60'a çıktı.İngiltere'de kapalı kapılar ardında oynansa bile profesyonel spor müsabakalarının 1 Haziran'a kadar yapılmasına izin verilmeyeceği belirtildi. Ülkede halka ilk kez hane dışındaki kişilerle temas ettikleri kapalı alanlarda maske takmaları tavsiyesinde bulunuldu.İtalya'da can kaybı 30 bin 739'a yükselirken, toplam vaka sayısı 219 bin 814'e, iyileşen sayısı da 106 bin 587'ye ulaştı.Ülkedeki sanayi üretimi salgının etkisiyle martta yüzde 28,4 gerileyerek 1990'dan bu yana puan bazında en büyük düşüşü gösterdi.İspanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 744'e, virüs bulaşanların sayısı da 268 bin 143'e çıktı. İyileşenlerin sayısı 177 bin 846 olarak açıklandı.Ülkenin yarısı normalleşmede ikinci aşamaya geçti. İkinci aşamaya geçen şehirlerde dükkanlar, oteller, müzeler, kütüphaneler, dini ibadet alanları ile terası olan restoran ve barlar sınırlı şekilde açıldı.Fransa'da ise can kaybı 26 bin 643'e çıkarken, vaka sayısı 177 bin 423'e, iyileşen sayısı da 56 bin 724'e ulaştı. Ülkede bugün dolaşım serbest hale geldi.Fransa'da salgın nedeniyle Müslümanlar için mezarlık kalmadığı belirtildi.Can kayıpları, Brezilya'da 11 bin 207'ye, Belçika'da 8 bin 707'ye, Almanya'da 7 bin 569'a, İran'da 6 bin 685'e, Hollanda'da 5 bin 456'ya, İsveç'te 3 bin 256'ya, Meksika'da 3 bin 465'e, Hindistan'da 2 bin 223'e, İsviçre'de 1834'e ve Rusya'da 2 bin 9'a yükseldi.Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise son 24 saatte 17 yeni vaka görülürken, ülkenin en büyük kenti Şanghay'daki Disneyland tema parkı da sosyal mesafe tedbirleri altında kapılarını ziyaretçilere açtı.İran'da salgın nedeniyle bir süredir kapalı olan camilerin tamamı bugün açılıyor.Belçika'da mağazalar sosyal mesafe kurallarının korunması koşuluyla açıldı.Avrupa Birliği (AB), salgında olası bir ikinci dalgaya karşı tüm üye ülkelerin hazırlık seviyelerini artırması gerektiğini bildirdi.Hollanda'da 1 Eylül'e kadar 1,5 metre sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyma şartıyla normalleşmede ilk aşama bugün başladı.Rusya'da salgınla mücadele kapsamında çalışanlara yönelik idari izinlerin 12 Mayıs'tan itibaren sona ereceği bildirildi.Karadağ'da camiler ibadete açılırken, Hırvatistan ve Çekya'da kafe ve restoranlar faaliyete başladı.Meksika'da tanınmış bir çete lideri olan Moises Escamilla May, Kovid-19'a yakalanmasının ardından hayatını kaybetti.Hindistan ve Bangladeş'te Kovid-19 vakalarında en fazla günlük artış kaydedildi.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) tedavi süreci tamamlanan 83 yaşındaki son yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası taburcu edildi.Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, sosyal mesafeyi gözeten dilenciler, uzun çubuklara taktıkları tenekeleri uzatıp para istemeye başladı.