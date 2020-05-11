Koronavirüs salgınında son 24 saat

"Kontrollü sosyal hayat"a geçişin ilk büyük adımları bugün atılacak

'Kontrollü sosyal hayat'a geçişin ilk büyük adımları yarın atılacak

DÜNYA GENELİNDE CAN KAYBI 280 BİN

yeni tip koronavirüs (Kovid-19)





Avrupa'da salgından en çok etkilenen İngiltere'de ise Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bin 855'e, vaka sayısı da 219 bin 183'e çıktı.



İtalya'da can kaybı 30 bin 560'a yükselirken, toplam vaka sayısı 219 bin 70'e, iyileşen sayısı 105 bin 186'ya ulaştı. Bugün 165 olarak kaydedilen can kaybı, "9 Mart'tan bu yana kaydedilen en düşük günlük ölü sayısı" oldu.



İspanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 621'e, virüs bulaşanların sayısı da 264 bin 663'e çıktı. İyileşenlerin sayısı 176 bin 439 olarak açıklandı. Ülkenin yarısı, bugün normalleşmede ikinci aşamaya geçiyor.



Fransa'da ise can kaybı son 24 saatte 70 artarak 26 bin 380'e çıkarken, vaka sayısı 176 bin 658'e, iyileşen sayısı da 56 bin 217'ye ulaştı. Fransa'da "ölü sayısında 17 Mart'tan bu yana günlük artış en düşük" seviyede oldu.



Çin'de 14 yeni vaka tespit edildi Can kayıpları, Brezilya'da 10 bin 697'ye, Belçika'da 8 bin 656'ya, Almanya'da 7 bin 549'a, İran'da 6 bin 640'a, Hollanda'da 5 bin 440'a, İsveç'te 3 bin 225'e, Meksika'da 3 bin 353'e, Hindistan'da 2 bin 153'e, İsviçre'de 1830'a ve Rusya'da 1915'e yükseldi.



Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise son 24 saatte 2'si yurt dışı, 12'si yurt içi kaynaklı 14 yeni vakaya rastlandığı belirtilirken, virüse bağlı yeni can kaybı bulunmadığı aktarıldı.



Belçika'da bugün, hep aynı 4 kişi olmak koşuluyla eve misafir kabul etmek mümkün kılınırken, bugün de tüm mağazalar sosyal mesafe kurallarının korunması koşuluyla açılacak.



İsveç'in başkenti Stockholm'de bir huzurevinde 35 yaşlının Kovid-19 nedeniyle ölmesinin ardından savcılığın soruşturma başlattığı açıklandı.



Almanya'da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsü (RKI), ülkede Kovid-19 bulaş oranının 1,1'e yükseldiğini bildirdi.



Polonya'da çeşitli iş yerlerinin yanı sıra otel ve demir yollarının yeniden hizmete girmesi, havaların da güzelleşmesiyle iç turizmde hareketlilik yaşandı.



Malezya'da kısmi sokağa çıkma yasağı uzatıldı Malezya'da Kovid-19 nedeniyle ilan edilen kısmi sokağa çıkma yasağı, 9 Haziran'a kadar uzatıldı.



Fas cezaevlerinde Kovid-19 tespit edilen hapishane görevlisi ve mahkumların sayısı 397'ye yükseldi.



Bangladeş'te son 24 saatte yeni Kovid-19 vakalarında "şimdiye kadarki en fazla günlük artış" kaydedilidi. Ülkede 887 yeni vaka tespit edilerek, toplam vaka sayısı 14 bin 657'ye yükseldi.



Moritanya'da, aktif tek hasta kalması ve 29 Nisan'dan itibaren yeni vaka görülmemesi üzerine camiler yeniden ibadete açıldı.



Pakistan'da esnaf, iş yerlerini pazartesi ile perşembe arası 06.00-16.00'ya kadar açık tutacak, bu saatten sonra hiçbir iş yeri açık olmayacak.







ABD'deki salgınının merkez üssü konumundaki New York'ta "27 Mart'tan bu yana en düşük ölüm seviyesi" görüldü.Avrupa'da salgından en çok etkilenen İngiltere'de ise Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bin 855'e, vaka sayısı da 219 bin 183'e çıktı.İtalya'da can kaybı 30 bin 560'a yükselirken, toplam vaka sayısı 219 bin 70'e, iyileşen sayısı 105 bin 186'ya ulaştı. Bugün 165 olarak kaydedilen can kaybı, "9 Mart'tan bu yana kaydedilen en düşük günlük ölü sayısı" oldu.İspanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 621'e, virüs bulaşanların sayısı da 264 bin 663'e çıktı. İyileşenlerin sayısı 176 bin 439 olarak açıklandı. Ülkenin yarısı, bugün normalleşmede ikinci aşamaya geçiyor.Fransa'da ise can kaybı son 24 saatte 70 artarak 26 bin 380'e çıkarken, vaka sayısı 176 bin 658'e, iyileşen sayısı da 56 bin 217'ye ulaştı. Fransa'da "ölü sayısında 17 Mart'tan bu yana günlük artış en düşük" seviyede oldu.Can kayıpları, Brezilya'da 10 bin 697'ye, Belçika'da 8 bin 656'ya, Almanya'da 7 bin 549'a, İran'da 6 bin 640'a, Hollanda'da 5 bin 440'a, İsveç'te 3 bin 225'e, Meksika'da 3 bin 353'e, Hindistan'da 2 bin 153'e, İsviçre'de 1830'a ve Rusya'da 1915'e yükseldi.Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise son 24 saatte 2'si yurt dışı, 12'si yurt içi kaynaklı 14 yeni vakaya rastlandığı belirtilirken, virüse bağlı yeni can kaybı bulunmadığı aktarıldı.Belçika'da bugün, hep aynı 4 kişi olmak koşuluyla eve misafir kabul etmek mümkün kılınırken, bugün de tüm mağazalar sosyal mesafe kurallarının korunması koşuluyla açılacak.İsveç'in başkenti Stockholm'de bir huzurevinde 35 yaşlının Kovid-19 nedeniyle ölmesinin ardından savcılığın soruşturma başlattığı açıklandı.Almanya'da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsü (RKI), ülkede Kovid-19 bulaş oranının 1,1'e yükseldiğini bildirdi.Polonya'da çeşitli iş yerlerinin yanı sıra otel ve demir yollarının yeniden hizmete girmesi, havaların da güzelleşmesiyle iç turizmde hareketlilik yaşandı.Malezya'da Kovid-19 nedeniyle ilan edilen kısmi sokağa çıkma yasağı, 9 Haziran'a kadar uzatıldı.Fas cezaevlerinde Kovid-19 tespit edilen hapishane görevlisi ve mahkumların sayısı 397'ye yükseldi.Bangladeş'te son 24 saatte yeni Kovid-19 vakalarında "şimdiye kadarki en fazla günlük artış" kaydedilidi. Ülkede 887 yeni vaka tespit edilerek, toplam vaka sayısı 14 bin 657'ye yükseldi.Moritanya'da, aktif tek hasta kalması ve 29 Nisan'dan itibaren yeni vaka görülmemesi üzerine camiler yeniden ibadete açıldı.Pakistan'da esnaf, iş yerlerini pazartesi ile perşembe arası 06.00-16.00'ya kadar açık tutacak, bu saatten sonra hiçbir iş yeri açık olmayacak.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 36 bin 187 test yapıldı, 1542 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 47 kişi hayatını kaybetti.Toplam test sayısı 1 milyon 370 bin 598, vaka sayısı 138 bin 657, vefat sayısı 3 bin 786 oldu.Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1154, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 598 ve iyileşen sayısı 92 bin 691 olarak kayıtlara geçti.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Bu tabloyu 83 milyon birlikte değiştirdik. Tedbirlere ısrarla uyarak, mücadelemizi ciddiyetle hiç gevşetmeden sürdürelim. İyileşen hasta sayımız yakında 100 bin kişiyi bulacak. Vefat sayımız, vaka sayımız gittikçe azalacak. Biraz daha özveriye değmez mi?" ifadesini kullandı.Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan berber, kuaför, güzellik salonu, alışveriş merkezleri ile giyim eşyası, ayakkabı, çanta, zücaciye gibi ürünlerin satıldığı işletmeler bugünden (Pazartesi) itibaren faaliyete geçecek.Berber, kuaför ve güzellik salonları, 09.00-21.00 saatleri arasında çalışacak, müşterilere randevu sistemiyle hizmet verilecek.Daha önce market, eczane ve hijyen ürünleri satan firmalar dışında hizmetlerini durduran AVM'lerde, restoran, kafe, spor ve eğlence sektörü dışındaki iş yerleri faaliyet gösterecek.AVM'lerdeki mağazalara 8 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde müşteri alınacak. Deneme kabinlerinde kalma süresi 10 dakikayla sınırlandırılacak.Pazar yerlerinde giyim, oyuncak, çiçek, fide, züccaciye ve nalburiye malzemeleri satan esnafın ağız ve burnunu kapatacak şekilde maske kullanması zorunlu olacak, satış yerleri arasında 3 metre mesafe bulunacak.Dünya genelindebulaşanların sayısı 4 milyon 150 bine ulaşırken, can kaybı 280 bini, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 450 bini geçti."Worldometer" sitesine göre, salgının merkez üssü haline gelen ABD'deki can kaybı 80 bin 395'e yükselirken, vaka sayısı 1 milyon 350 bini aştı. Ülkede hastalığı atlatanların sayısı ise 250 bine yaklaştı.Salgınla mücadelenin koordinasyonu için kurulan görev gücünde yer alan ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Robert Redfield ile Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, kendini karantinaya aldı.