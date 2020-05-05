Koronavirüs salgınında son 24 saat

Kovid-19

toplam vaka sayısının

Sağlık Bakanlığının

Fahrettin Koca

Bakan Koca'dan değerlendirme

İçişleri Bakanlığından şehir giriş ve çıkış tedbirlerine ilişkin genelge

İçişleri Bakanlığından ticari taksilere yönelik kısıtlamanın kaldırılmasına ilişkin genelge

Türkiye'nin tıbbi yardım malzemeleri Somali'ye ulaştı

ABD'DE VAKA SAYISI 1 MİLYON 200 BİN

Worldometer

yeni tip koronavirüs

Kovid-19

70 bine yaklaştı

ilk kez uzaktan sözlü yargılama

eylüle ertelendi

iyileşenlerin sayısı 82 bin 879 oldu.

2. aşamaya geçiş

İspanya'da "0 seviyesi" başlatıldı

28 bin 734 olarak açıklandı

acil bir ortak çaba olduğunu belirtti

248 bin 301'e çıktı

Fransa'daki Türkler maske üretiyor

51 bin 371'e yükseldi.

Aşı geliştirilmesi için 7,4 milyar avro taahhüt

7,4 milyar avro taahhütte bulunuldu

Dünya genelinde salgın tedbirleri kaldırılmaya devam ediyor

Japonya'da OHAL uzatıldı

mayıs sonuna kadar uzatıldı

internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 35 bin 771 test yapıldı. Bu kapsamda 1614 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.Son 24 saatte 64 hasta vefat etti, 5 bin 15 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 171 bin 138, toplam vaka sayısı 127 bin 659, toplam vefat sayısı 3 bin 461 oldu.Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1384, toplam solunum cihazına bağlı hasta sayısı 727, toplam iyileşen hasta sayısı 68 bin 166 olarak kayıtlara geçti.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Son 24 saatte iyileşen hasta sayısıyla yeni vaka sayısı arasındaki fark artmaya devam etti. Test sayısında, düne göre yaklaşık 11 bin artışa rağmen yeni tanı sayısı azaldı. Hastalığa yeni bir fırsat tanımazsak kontrol bizim elimizde." ifadelerini kullandı.İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen genelgeye göre Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'da kara, hava ve deniz yoluyla giriş ve çıkış kısıtlaması kaldırıldı. Kısıtlamanın kaldırıldığı 7 il haricindeki 23 büyükşehir ve Zonguldak için giriş çıkış kısıtlaması 19 Mayıs 2020 Salı günü saat 24.00'e kadar uzatıldı.İçişleri Bakanlığınca Ankara, İstanbul ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkışlarına getirilen sınırlamanın kaldırılmasına ilişkin valiliklere genelge gönderildi.Kısıtlamanın bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde değerlendirildiği belirtilen genelgede, ticari taksilerin plakalarının son hanelerine göre gün aşırı olarak trafiğe çıkmalarına ilişkin kısıtlamanın bu gece yarısı itibarıyla sona ermesinin kararlaştırıldığı aktarıldı.Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için gönderdiği ikinci grup tıbbi yardım malzemelerinin Somali'ye ulaştırıldığını bildirdi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle, bugüne kadar 77 ildeki 156 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdu ile özel yurtlarda, büyük bölümü yurt dışından getirilenler olmak üzere 67 bin 197 kişi karantinaya alındı. Yurtlarda 14 günlük karantina sürelerini tamamlayarak tahliye edilenlerin sayısı, bugün itibarıyla 37 bin 944'e ulaştı." sitesine göre,) salgınının merkez üssü haline gelen ABD'deki vaka sayısı 1 milyon 200 bine çıktı, hayatını kaybedenlerin sayısı. Ülkede bugüne kadar 181 bin 602 kişi iyileşti.ABD Yüksek Mahkemesi, 230 yıllık tarihinde "" yapmaya başladı.WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade davası, Kovid-19 önlemleri nedeniyleİtalya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları 29 bin 79'a, vaka sayısı ise 211 bin 938'e yükselirken,İtalya'da,le bugün inşaat, imalat ve toptan ticaret sektörlerinde, fabrikalarda 4 milyonu aşkın çalışan işbaşı yaptı.İngiltere'deki vaka sayısı 190 bin 584'e çıkarken, hayatını kaybedenlerin sayısı iseBaşbakan Boris Johnson, ülkeleri ortak hareket etmeye ve çabalarını hızlandırmaya çağırdı, aşı bulunmasının bir rekabet alanı değil,İspanya'da ise can kaybı 25 bin 428'e, virüsün bulaştığı kişi sayısı. Hastalığı atlatanların sayısı 151 bin 633 oldu.İspanya'da, 4 aşamalı sürecin "0 seviyesi" olarak adlandırılan ilk adım kapsamında, restoran ve küçük işletmelerin yarım randımanlı açılmasına izin verildi. Toplu ulaşım araçlarını kullananlara maske takma zorunluluğu da bugün başladı.Fransa'daki Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 25 bin 201'e çıkarken, vaka sayısı 169 bin 462'ye, iyileşenlerin sayısı daFransa'nın Louviers kentinde yaşayan Türkler de maske üreterek salgınla mücadeleye destek sağlıyor.Can kayıpları Belçika'da 7 bin 924, Almanya'da 6 bin 866, İran'da 6 bin 277, Brezilya'da 7 bin 51, Hollanda'da 5 bin 82, Kanada'da 3 bin 766, İsveç'te 2 bin 769, Meksika'da 2 bin 154, İsviçre'de 1779, Rusya'da 1356, Hindistan'da 1395, Portekiz'de ise 1063 oldu.Yeni tip koronavirüsün ortaya çıktığı Çin ana karasında ise son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı ölüm kaydedilmedi."Koronavirüs Küresel Mukabele Uluslararası Taahhüt Etkinliği"nde teşhis, tedavi ve aşı geliştirilmesi içinBelçika'da bazı iş yerlerinin açılmasına izin verilirken, bisiklete binmek ya da en çok üç kişiye kadar grup halinde yürüyüş serbest olacak.Almanya'da 23 Mart'ta hizmete kapatılan kuaför ve berber salonları yeniden müşterilerine kapılarını açtı. Ülkede 1. ve 2. futbol liglerinde futbolcu, teknik ekip ve çalışanlara yapılan Kovid-19 testlerinde 10 kişinin sonucu pozitif çıktı.Polonya'da otel, alışveriş merkezleri, sanat galerisi ve kütüphaneler açılırken, Avusturya'da anaokulları kademeli olarak eğitime başladı.Macaristan'da, başkent Budapeşte dışındaki şehirlerde market, müze ve hayvanat bahçeleri açıldı.Kanada'nın Ontario, Quebec, Alberta, Manitoba ve Saskatchewan eyaletlerindeki iş yerlerinin bugünden itibaren yeniden açılmasına izin verildi.Vietnam'da Kovid-19'un yayılmasına engel olmak için 3 aydır kapalı olan okullar yeniden açılmaya başladı.İzlanda'da salgınla mücadelede başarı sağlanması üzerine hayat normale dönmeye başlarken ülkede liseler, üniversiteler, kuaförler, dişçiler ve diğer iş yerleri 6 haftalık aradan sonra yeniden açıldı.Malezya'da bir süredir faaliyetleri durdurulan ekonomi sektörüne bağlı işletmeler yeniden faaliyete başladı.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 23 Mart'tan bu yana uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağı sona erdi. Ülkede son 17 gündür yeni vaka görülmediği açıklandı.Balkan ülkeleri Karadağ, Sırbistan, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Kosova, Arnavutluk ve Bosna Hersek'te de salgın tedbirleri kademeli olarak kaldırılmaya başlandı.Güney Kore'de Kovid-19 nedeniyle ibadete kapatılan camilerin açılmasına karar verildi.Japonya'da salgın nedeniyle ülke genelinde uygulanan olağanüstü hal (OHAL)Fas cezaevlerinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 83'ü hapishane görevlisi, 258'i mahkum olmak üzere 341'e yükseldi.Endonezya'da vaka artış hızının yüzde 11 azaldığı bildirildi.Hindistan'da salgın yüzünden uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle Gucerat eyaletinde mahsur kalan ve evlerine dönmek isteyen binlerce göçmen işçi protesto düzenledi.Sudan'da geçen yılki askeri darbenin ardından tutuklanan eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in destekçileri, Kovid-19 sebebiyle devrik liderin serbest bırakılması için gösteri düzenledi.Gine Bissau'da Sağlık Bakanı Antonio Deuna'da Kovid-19 tespit edildiği bildirildi.