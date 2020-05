Koronavirüs salgınında son 24 saat

Kısıtlamada 27 bin 828 kişiye işlem uygulandı

HAYAT EVE SIĞAR İLE ÜCRETSİZ MASKE KODU

DÜNYADA CAN KAYBI 250 BİNE YAKLAŞTI

İsrail'de halk kısıtlamaları protesto etti

Dünya genelinde tedbirler kaldırılıyor

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin müttefiklerini, dostlarını ve dünyada ihtiyaç içindeki ülkeleri desteklemeye devam edeceğini belirterek, "Bu bir siyaset meselesi değil, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın ve ülkemizin insani yaklaşımının göstergesidir." ifadesini kullandı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, her sokağa çıkma kısıtlamasının ardından gelen günlerin önemli olduğuna dikkati çekerek, "Üç günlük tedbirimiz sonrası rehavete kapılmayalım. Pazartesi, salı sosyal mesafeye, alışveriş yoğunluğuna, caddelerde kalabalık olmamaya dikkat edelim." uyarısında bulundu.İçişleri Bakanlığı, 15 günlük periyotlarla uzatılan 30 büyükşehir ve Zonguldak'a yönelik şehir giriş/çıkış kısıtlamasının, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında yeniden değerlendirilmek üzere 4 Mayıs Pazartesi gece yarısına kadar uzatıldığını bildirdi.Bakanlıktan yapılan diğer açıklamada, 1 Mayıs'ta başlayan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 27 bin 828 kişiye işlem uygulandığı, 31 ildeki sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların evlerinde kalarak yüksek oranda uyum sağladığı belirtildi.54 ildeki 247 yerleşim yerinde karantina kararının kaldırıldığı ifade edilen açıklamada, "Tedbirler sonuç vermeye başlamıştır ancak bu sonuçlar asla rehavete neden olmamalıdır. Salgın tehlikesi henüz geçmiş değildir." denildi.Açıklamada, vatandaşlardan sosyal mesafe ve izolasyonu sağlamaları, belirtilen alanlarda maske takma zorunluluğuna uymaya devam etmeleri istendi.Milli Savunma Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin, ortak kullanım alanlarında sosyal mesafe kuralına azami dikkat gösterdiğini bildirdi.Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Görünmeyen düşman #COVID19 virüsüne karşı aldığımız tedbirler kapsamında, Mehmetçiklerimizin ortak kullanım alanlarında sosyal mesafe kuralına uymasına azami dikkat gösteriliyor. #COVID19 alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir." ifadesi yer aldı.Sağlık Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadaleye ilişkin "Hayat Eve Sığar" mobil uygulamasıyla ücretsiz maske kodu alınabilecek.Polis Akademisi Başkanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) ile tüm polis meslek yüksek okulları (PMYO) ve polis meslek eğitim merkezlerinde (POMEM) bu ayın sonuna kadar eğitim öğretimin yapılmayacağını bildirdi.Ankara'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 8 kişiye toplam 25 bin 200 lira para cezası uygulandı.Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle can kaybı 250 bine yaklaşırken, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 145 bini geçti."Worldometer" sitesine göre, salgının en fazla etkilediği ABD'de virüsün bulaştığı kişi sayısı 1 milyon 175 bini aşarken, can kaybı 68 bin 173, iyileşen sayısı ise 177 bin 705 oldu.İtalya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 884'e, virüs bulaşanların sayısı 210 bin 717'ye, iyileşenlerin sayısı 81 bin 654'e yükseldi.Salgının Avrupa'da en çok etkilediği İtalya, yarın "virüsle yaşayacağı dönem" olarak tanımladığı 2. aşamaya geçiyor. "Virüsle yaşanacak dönem" olarak tanımlanan aşamada ilk olarak inşaat, imalat ve toptan ticaret sektörleri işbaşı yapacak. Buna göre, ülkede 4,4 milyon çalışanın yarın işine dönmesi bekleniyor.İngiltere'de Kovid-19 kaynaklık can kaybı 28 bin 446'ya, vaka sayısı ise 186 bin 599'a çıktı.İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kovid-19 nedeniyle yoğun bakıma alındığı sırada ölme ihtimaline karşın hükümetin acil eylem planları yaptığını ve doktorların da bir an olası bir ölümü nasıl duyuracaklarını düşünmeye başladığını açıkladı.İspanya'daki can kaybı 25 bin 264'e, vaka sayısı ise 247 bin 122'ye yükselirken, iyileşenlerin sayısı 148 bin 558 oldu.Ülkede, 5 Mayıs'tan itibaren iş hayatı ve sosyal hayatta "kademeli normalleşme" süreci başlıyor.Fransa'da ise hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bin 895'e ulaşırken, vaka sayısı da 168 bin 693 olarak açıklandı.Salgının ortaya çıktığı Çin ana karasında ise son 24 saatte ölüm görülmedi. Ülkede salgının yavaşlamasıyla yeniden ziyarete açılan turistik yerlere ziyaretçiler akın etti.İran'da, koronavirüsle mücadele kapsamında sosyal sınırlamaların uygulanmasıyla ilgili az tehlikeli olarak nitelendirilen beyaz bölgelerde yarından itibaren camiler ibadete açılacak. İsfahan kentinde ise kapatılan otellerin yarın açılacağı bildirildi.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Yemen nüfusunun yarısının koronavirüsten etkilenebileceği uyarısında bulundu.Burundi'de salgına rağmen iktidar partisi, hiçbir hijyen ve sosyal mesafe önlemi almadan, on binlerce kişinin katıldığı seçim mitingi düzenledi.Binlerce İsrailli, Kudüs, Tel Aviv, Bir'us Seb'a ve Kefr Kasım kentlerinde Kovid-19 nedeniyle uygulanan kısıtlamaları protesto etti.Hindistan'da silahlı kuvvetler, başkent Yeni Delhi, Mumbai, Laknov, Goa, Çennai gibi şehirlerde salgınla ön safta mücadele eden sağlık görevlileri için gösteri uçuşu düzenledi.Bulgaristan'da, lokantaların teras ve bahçe bölümlerinin yanı sıra stadyumların koşu pistleri, yüzme havuzları, tenis kortları ve diğer bazı spor tesisleri yeniden hizmete açılacak.Güney Kore'de kapalı tutulan kamu tesisleri yeniden açılacak. Müze, park ve spor merkezi gibi tesislerin 6 Mayıs itibarıyla açılacağı, öğrencilerin okullara geri dönüşlerinin ise kademeli şekilde olacağı bildirildi.Yunanistan'da 5 Mayıs'tan itibaren kilise ve camilerde bireysel ibadetlere izin verileceği bildirilirken, berber, kuaför ve çiçekçiler gibi bazı dükkanlar açılacak, liselerde derslere başlanacak.Mısır makamları, Kovid-19 nedeniyle kapatılan camilerde ramazanın son 10 gününde cemaatsiz teravih namazı kılınabileceğini duyurdu.Irak'ın Kerkük kentinde, salgın nedeniyle son iki ayda ikinci kez sokağa çıkma yasağı ilan edildi.