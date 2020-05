Koronavirüs salgınında son 24 saat

Sağlık Bakanlığı

"Yoğun bakım hasta sayısı azalıyor"

DÜNYADA CAN KAYBI 238 BİN OLDU

"Worldometer" sitesine göre, salgının merkez üssü ABD'deki vaka sayısı 1 milyon 113 bine çıktı, hayatını kaybedenlerin sayısı da 65 bine yaklaştı. Ülkede bugüne kadar 158 bin kişi iyileşti.

Hindistan'da "tecrit" 2 hafta uzatıldı



Trump ile Çin bir kez daha karşı karşıya ABD Başkanı Donald Trump, Kovid-19'un Çin'in Vuhan kentindeki bir laboratuvardan çıktığına ilişkin kanıtları gördüğünü açıklarken, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuan, bu iddiaları reddetti.



Çin'in başkenti Pekin'de salgın tedbirleri kapsamında kapatılan parklar ve müzeler yeniden ziyarete açıldı.



ABD'nin "USS Theodore Roosevelt" uçak gemisindeki Kovid-19 vaka sayısı 1155'e yükseldi.



Fransa'da, Kovid-19 hastalarında immün plazma tedavisine izin verildi.







Tayland'da salgın sebebiyle yasaklanan iç hat uçuşları sınırlı olarak başladı.



Zimbabve'de 3 Mayıs'ta sona erecek olan sokağa çıkma yasağı iki hafta daha uzatıldı.



New York Valisi Andrew Cuomo, eyalette okulların dönem sonuna kadar kapalı kalacağını açıkladı.



Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2 Ağustos'ta yapılması planlanan Macaristan etabı seyircisiz gerçekleştirilecek.



Salgın nedeniyle ertelenen İsveç Kupası mücadeleleri, 1 Haziran'dan itibaren devam edecek.



, son 24 saatte 2 bin 188 kişiye) tanısı konulduğunu, 84 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 122 bin 392, toplam can kaybının 3 bin 258 olduğunu, 4 bin 922 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 53 bin 808'e ulaştığını açıkladı.Bakanlığın internet sitesinde yer alan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 41 bin 431 test yapıldı. Bu kapsamda 2 bin 188 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.Son 24 saatte 84 hasta vefat etti, 4 bin 922 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 75 bin 48, toplam vaka sayısı 122 bin 392 ve toplam vefat sayısı 3 bin 258'e ulaştı. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1480, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 818, iyileşen hasta sayısı 53 bin 808 oldu.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından "Son 24 saatte iyileşenler, yeni tanı konan hastaların 2,25 katı. Toplam iyileşen sayısı 53 bin. Bu sayı bugüne kadarki toplam vaka sayısının yüzde 45'ine yakın. Yoğun bakım hasta sayısı azalıyor. Tedbirde dikkatli olalım. Dışarıdaki hava tabloyu değiştirebilir." paylaşımında bulundu.Dünya genelinde) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 238 bine çıkarken, hastalığı atlatanların sayısı da 1 milyon 70 bine ulaştı.İtalya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları 28 bin 236'ya, vaka sayısı ise 207 bin 428'e yükselirken, iyileşenlerin sayısı da 78 bin 249 oldu.İngiltere'deki vaka sayısı 177 bin 454'e çıkarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 27 bin 510 olarak açıklandı.İspanya'da ise can kaybı 24 bin 824'e, virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 215 bin 216'ya çıktı. Hastalığı atlatanların sayısı ise 114 bin 678 oldu.Fransa'daki Kovid-19 ölümlerinin sayısı 24 bin 594'e çıkarken, vaka sayısı 200 bin 137'ye, iyileşenlerin sayısı da 50 bin 212'ye yükseldi.Can kayıpları Belçika'da 7 bin 703, Almanya'da 6 bin 640, İran'da 6 bin 91, Brezilya'da 6 bin 17, Hollanda'da 4 bin 893, Kanada'da 3 bin 387, İsveç'te 2 bin 653, Meksika'da 1859, İsviçre'de 1754, İrlanda'da 1265, Rusya'da 1169, Hindistan'da 1154, Ekvador'da 1063, Peru'da 1051, Portekiz'de ise 1007 oldu.Yemen'de bugün Kovid-19'a bağlı ilk ölüm vakaları kaydedildi.Hindistan'da 3 Mayıs'ta sona erecek "tecrit" uygulaması, 2 hafta daha uzatıldı.Bangladeş'te yüzlerce tekstil fabrikası bir aylık aranın ardından faaliyetlerine tekrar başladı.Gana'da daha önce kapatılan ülke sınırlarının, bir ay daha kapalı kalacağı bildirildi.Pakistan parlamentosunun alt kanadı Ulusal Meclis Başkanı Asad Kaiser, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.Azerbaycan'daki karantina rejimi 31 Mayıs'a kadar uzatıldı.Kazakistan'da salgın nedeniyle durdurulan uçuşlar, bugün başkent Nur Sultan ile Almatı şehirleri arasındaki seferlerle başlatıldı.