Koronavirüs salgınında son 24 saat

Türkiye

Kovid-19

İsveç'teki Türk hasta Türkiye'ye getirildi

Erdoğan, Leyla Gülüşken ile telefonda görüştü

"63 milyonu aşkın vatandaş 4 gün evde kaldı"

Çeşitli ülkelerdeki Türk vatandaşları yurda döndü

Engelli ve yaşlı hizmetlerinde yeni önlemler

DÜNYADA CAN KAYBI 206 BİNİ GEÇTİ

875 bine yaklaştı

Worldometer

118 bini geçti.

64 bin 928'e yükseldi

226 bin 629'a ulaştı.

44 bin 903 olarak açıklandı.

İran'da 800 gram ağırlığındaki bebek koronavirüsü yendi

koronavirüs hastalarının tamamının taburcu edildiği bildirildi.

bir bebek Kovid-19'u yendi.

ambulans uçakla Ankara'ya getirildi.

Suudi Arabistan'da sokağa çıkma yasağı kısmen kaldırıldı

'de son 24 saatte 2 bin 357 kişiyetanısı konulduğu, 99 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 110 bin 130, toplam can kaybının 2 bin 805 olduğu açıklandı.Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 30 bin 177 test yapıldı. Bu kapsamda 2 bin 357 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.Son 24 saatte 99 hasta vefat etti, 3 bin 558 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 889 bin 742, toplam vaka sayısı 110 bin 130, toplam vefat sayısı 2 bin 805, toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1776, toplam solunum cihazına bağlı hasta sayısı 883, toplam iyileşen hasta sayısı 29 bin 140 oldu.Bakan Koca, paylaşımında, "Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için 50 bine varan günlük test kapasitemizin 30 bini kullanıldı. Son 20 gün içinde yeni vaka sayısının en düşük olduğu gün bugün oldu. Yoğun bakım desteği alan hastalarımızın sayısındaki azalma devam etti." bilgisini verdi.Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan enfeksiyon kontrol önlemleri kapsamında, Kovid-19 salgını sırasında diş tedavisine ilişkin işlemler, tedavi öncesi ve sonrasında uyulması gerekenler güncellendi.İsveç'in Malmö kentinde Kovid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek eve gönderilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken'in, kızları Samira ve Leyla Gülüşken'in sosyal medyadan yayımladığı yardım çağrısı karşılık buldu.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine, Gülüşken'in 4 çocuğuyla birlikte Türkiye'ye getirilmesi için ambulans uçak gönderdi.Emrullah Gülüşken ve ailesi, gönderilen ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. Gülüşken ailesinin fertlerini taşıyan ambulans uçak, saat 13.30'da Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi ve havalimanından Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sevgili Leyla, biz 25 bin hastamızı iyileştirdik. İnşallah Emrullah Bey de iyileşecek." ifadesini kullandı.Gülüşken'in kızları Samira ve Leyla, yardım çağrılarına ses veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, sosyal medya hesaplarından teşekkür ederek, "Hiçbir devletin bunu yapabileceğini düşünmüyorum. Tek bir devlet bunu yapabilirdi, o da kendini gösterdi, o devlet Türkiye." dedi.Gülüşken'in, çocukları Esma, Samira ve Mahmut'la Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla Türkiye'ye getirilmesi İsveç basınında büyük ilgi gördü.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'ten uçakla Türkiye'ye getirilen Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla Gülüşken ile telefonda görüştü.Erdoğan, Twitter hesabından, "Bugün İsveç'ten uçak ambulans ile ülkemize getirdiğimiz Emrullah Bey'in kızı Leyla kardeşimizle telefonda görüştüm. Yaşadığı mutluluğu paylaşmayı bizlere nasip eden Allah'a şükürler olsun. Bu devlet, milletinin mecnunudur. Sevdiği gurbet elde olsa da onu asla yalnız bırakmaz." ifadesini paylaştı.Görüşmesinde, Leyla Gülüşken'in hatırını soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:"Babanız Türkiye'ye ulaştı. İnşallah bundan sonraki süreçte de arkadaşlarımız yakın takipte olacaklar. Artık emin ellerde, Rabb'im şifalar versin inşallah. Görevimizi yaptık, yapmaya mecburuz. Sağlıkta hamdolsun dünyada artık Türkiye sayılı ülkelerden birkaç tanesinden bir tanesi. Hiç endişe etmeyin. Biz tıbben üzerimize ne düşerse, bunları harfiyen yerine getireceğiz. Takibini yapacağız, merak etme. Hiç endişe etmeyin. Takip ediyoruz. Benim kendi danışmanım da kardiyologdur. O da işi yakından takip edecek. İnşallah sonu da hayır olur. Dua edelim, üzerimize düşeni de yapalım."Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00'da sona erdi.İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 35 bin 422 kişiye adli ya da idari işlem uygulandığını bildirdi. Bakanlıkça, dün saat 20.00 itibarıyla 51 ildeki 2 ilçenin tamamında, 1 ilçenin merkezinde, 4 beldede, 76 mahallede, 71 köyde ve 8 mezrada olmak üzere toplam 162 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulandığı açıklandı.Bakanlık, "4 günü kapsayan süreç içerisinde 31 ilimizde toplam 63 milyon 640 bin vatandaşımız sokağa çıkma kısıtlaması kararına daha önceki kısıtlama kararlarında da olduğu gibi evlerinde kalarak yüksek bir oranda uyum sağlamıştır." bilgisini paylaştı.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda toplumsal birlikteliğe dikkati çekti. Sosyal medya hesaplarından "birliktebaşaracağız" konu etiketiyle yaptığı paylaşımında Oktay, "Birlikte aynı sofrada buluşacağımız, omuz omuza saf tutacağımız, birlikte gülüp kucaklaşacağımız günler yakın. Bugüne kadar birlikte başardık bundan sonra da birlikte başaracağız." mesajı verdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı, Dışişleri Bakanlığı ve Dakar Büyükelçiliğinin koordinasyonunda, Türk vatandaşlarının ramazanı ve bayramı evlerinde geçirebilmeleri için THY tarafından gönderilen uçak, Senegal ve Moritanya'dan Türk vatandaşlarını alarak İstanbul Havalimanı'na ulaştı. Yurda dönen vatandaşlar, tedbirler kapsamında Düzce'de yurda yerleştirildi.Etiyopya'da bulunan 289 Türk vatandaşını taşıyan THY uçağı, Kayseri Havalimanı'na indi. Türk vatandaşları, daha sonra kara yoluyla karantina sürecini geçirecekleri kentteki yurtlara gönderildi.Cibuti ve Somali'de bulunan 207 Türk vatandaşını taşıyan THY'ye ait uçak ise Kapadokya Havalimanı'na indi. Yolculardan 123'ü Nevşehir'de gözlem altında tutulacakları Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Ayşe Hümaşah Sultan Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirilirken, diğerleri öğrenci yurduna yerleştirilmek üzere otobüslerle polis eşliğinde Niğde'ye gönderildi.Kovid-19 önlemleri kapsamında Katar'daki Türk vatandaşlarından 162'si Ankara'ya, 292'si İzmir'e getirildi. Yolcular, karantina sürecini geçirecekleri Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirilmek üzere Çankırı ve Manisa'ya gönderildi.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Engelli ve Yaşlı Hizmetler Genel Müdürlüğüne bağlı kuruluşların Kovid-19'dan korunması için yeni önlemler aldıklarını bildirdi.Milli Eğitim Bakanlığının salgınla mücadelede yerli üretimi artırmak için yürüttüğü Ar-Ge çalışmaları kapsamında, sağlıkçıların numune aldıkları sırada hastalarla temas etmelerini önlemek için "İzole Numune Alma Ünitesi" cihazı üretildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuya ilişkin, "Ar-Ge merkezlerinde görev yapan öğretmenlerimizden her geçen gün yeni bir müjdeli haber almanın heyecanını yaşıyoruz." ifadesini kullandı.AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Koronavirüs salgını sonrası ekonomideki daralma süreci Türkiye'yi de tabii ki etkileyecek ancak Türkiye'nin bir avantajı var; Türkiye kamu borçluluğu bakımından dünyadaki en avantajlı ülkelerden birisidir. Bizim borcumuz bu anlamda ciddi bir şekilde azalmış vaziyettedir." dedi.İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, iller arasındaki adres bildirimi tescil işlemlerini salgın ile mücadele kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda 11 Mayıs'a kadar durdurdu.Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Kovid-19'dan korunmak için dezenfektan ve etil alkol içen kişi hayatını kaybetti.Dünya genelinde) salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 206 bini geçerken, iyileşenlerin sayısı ise" sitesine göre, salgının "merkez üssü" ABD'de vaka sayısı 975 bin 798'e yükselirken, can kaybı da 54 bin 941'e ulaştı. ABD'deki iyileşenlerin sayısı iseİtalya'daki can kayıpları son 24 saatte 260 artarak 26 bin 644'e çıkarken virüs bulaşanların sayısı 197 bin 675 oldu. Hastalığı atlatanların sayısı ise. Ülkedeki bugünkü ölü sayısı, 14 Mart'tan (175) bu yana kaydedilen en düşük ölü sayısı oldu.İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, salgın dolayısıyla uygulanan sıkı karantina tedbirlerinin inşaat, imalat gibi sektörler ile pek çok şirket için 4 Mayıs'tan itibaren gevşetilmesi için çalıştıklarını belirtti.İspanya'da yaşamını yitirenlerin sayısı 23 bin 190'a, vaka sayısı daİyileşen sayısı ise 117 bini aştı.Başbakan Pedro Sanchez, kademeli normale geçiş kapsamında 2 Mayıs'tan itibaren bireysel olarak sokakta spor ve yürüyüş yapmaya izin verilmesini planladıklarını açıkladı.Fransa'daki can kaybı 22 bin 856'ya çıkarken vaka sayısı 162 bin 100 ve iyileşenlerin sayısı daİngiltere'deki Kovid-19 vakalarının sayısı 152 bin 840'a, can kaybı da 20 bin 732'ye çıktı.Can kayıpları Belçika'da 7 bin 94'a, Almanya'da 5 bin 896'ya, İran'da 5 bin 710'a, Hollanda'da 4 bin 475'e, Brezilya'da 4 bin 117'ye, Kanada'da 2 bin 491'e, İsveç'te 2 bin 194'e, İsviçre'de 1610'a, Meksika'da 1305'e, İrlanda'da ise 1087'ye çıktı.Salgının ortaya çıktığı Çin'in Hubey eyaletinde yer alan Vuhan kentindekiİran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, koronavirüsle mücadele kapsamında sosyal sınırlamaların uygulanmasıyla ilgili "beyaz", "sarı" ve "kırmızı" bölge uygulamasına geçileceğini söyledi.İran'ın Yezd kentinde 800 gram olarak dünyaya gelenAlmanya'da Essen Üniversite Hastanesi'nde tedavi gören 26 yaşındaki bir Türk gencinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.Brüksel Havayolları, uçuşlarını 15 Mayıs'ta tekrar başlatmak için çalışmalar yürütürken, Belçika'da okulların kademeli olarak 18 Mayıs'tan sonra açılması öngörülüyor.İsveç'in Malmö kentinde, Kovid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek eve gönderilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken'in, kızları Samira ve Leyla Gülüşken'in sosyal medyadan yayımladığı yardım çağrısına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yanıt verdi.Gülüşken ve çocuklarıİsviçre Alpleri ve Avrupa'nın en yüksek zirvelerinden Matterhorn Dağı'na salgınla mücadeleye destek amacıyla Türk bayrağı yansıtıldı.Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanan Kuzey Makedonya'da teravih namazları evde kılınıyor.Arjantin'de salgınla mücadele için 20 Mart'ta ilan edilen karantinanın üçüncü defa uzatılarak 10 Mayıs'a kadar devam edeceği açıklandı.Pakistan'da, uçuşların durdurulması kararı 15 Mayıs'a kadar uzatıldı.Suudi Arabistan'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, Mekke ve daha önce karantinaya alınan mahalleler dışında kısmi olarak kaldırıldı.Tacikistan Birinci Futbol Ligi karşılaşmaları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yarından itibaren askıya alınacak.Cezayir, Kovid-19 önlemleri kapsamında durdurulan bazı ticari faaliyetlerin yeniden başladığını duyurdu.Irak'ın Salahaddin kentinde 60 yaşındaki bir kadının koronavirüse yakalanması sonucu yaşadığı Abbasi köyü karantina altına alındı.Peru'da 17 polis memurunun Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirmesi üzerine eleştirilen İçişleri Bakanı Carlos Moran istifa etti.