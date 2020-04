Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü

İletişim Başkanı Altun, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini değerlendirdi

2 milyon 300 bin haneye destek ödemeleri başladı

Profesyonel turist rehberleri için kredi imkanı

Milli Savunma Bakanlığından faaliyetlere ilişkin "bilgilendirme"

AFAD koronavirüsle mücadelede 53 milyon lira harcadı

Kovid-19'da vaka oranı hızla düşerken iyileşenlerin sayısı 3 katın üzerine çıktı

Kovid-19'u yenen bağışçılardan 200 üniteden fazla "immün plazma" toplandı







DÜNYADA CAN KAYBI 164 BİNE ULAŞTI

can kaybı ise 164 bine ulaştı

Worldometer

40 bin 585 kişi yaşamını yitirdi









47 bin 55 olarak açıklandı

4 aylık maaşlarından feragat etti





"son 5 haftanın en düşük artışı" oldu.

İran'da dini mekanlar ramazanın ilk haftasında kapalı olacak

36 bin 578 olarak açıklandı.

120 bin 67'ye çıktı.

5 bin 118'e yükseldi.

Moritanya'da Kovid-19 hastası kalmadı





aktif Kovid-19 vakası kalmadığı bildirildi

Türkmenistan'da futbol maçları yeniden başladı











Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 35 bin 344 test yapıldı. Bu kapsamda 3 bin 977 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.Son 24 saatte 127 hasta vefat etti, 1523 hasta iyileşti.Toplam test sayısı 634 bin 277, toplam vaka sayısı 86 bin 306, toplam vefat sayısı 2 bin 17, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1922, toplam entübe hasta sayısı 1031, toplam iyileşen hasta sayısı 11 bin 976 oldu.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Tedbirlere gösterdiğimiz özen meyvelerini veriyor. Biz günlük test imkanlarını artırırken, sorumlu davranışlarınız da yeni vaka sayılarını azaltacak. Sağlık ordumuza ve sağlık sistemimizin gücüne güvenin. Tedbiri elden bırakmayın." ifadesini kullandı.Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 00.00 itibarıyla sona erdi.İçişleri Bakanlığı 31 ilde uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların yüksek oranda uyum gösterdiğini bildirdi.Açıklamada, "Sokağa çıkma kısıtlaması kuralını ihlal eden 20 bin 398 kişiye adli ve idari işlem gerçekleştirilmiştir. Salgınla mücadelede en önemli unsur sosyal mesafe ve izolasyon. Vatandaşlarımızdan zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını rica ederiz." ifadesine yer verildi.İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.Görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı.İki lider, NATO müttefikliğinin gerektirdiği dayanışma ruhunun gereği olarak, koronavirüs salgınının kamu sağlığı ve ekonomilere oluşturduğu tehdide karşı yakın iş birliklerini sürdürme noktasında mutabık kaldı.İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından İngilizce yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle mücadelesine ilişkin, "Yıllardır sağlık sistemine yapılan yatırımlar, erken ve yoğun tedavi uygulamaları, halkımızın sağduyusu ve Cumhurbaşkanımızın liderliği sayesinde ülkemiz, dünyadaki en düşük ölüm oranına sahip ülkelerden birisidir." değerlendirmesinde bulundu.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1000'er liralık nakdi destek ödemelerinin dün başladığını bildirdi.Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşları destekleme amaçlı Sosyal Destek Programının 3 fazdan oluştuğunu aktaran Selçuk, "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızla sahada ihtiyaç sahibi olarak belirlediğimiz 2,3 milyon haneye faz 2 kapsamında 1000 lira nakdi yardım yapıyoruz." açıklamasında bulundu.Selçuk, 3'üncü faz 1000'er lira ödemeleri için başvuruların "e-devlet" üzerinden alınmaya başlanacağını duyurarak, faz 3 kapsamındaki ödemelerin kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacağını, aynı haneden birden çok başvuru yapılırsa bunu tek başvuru olarak değerlendireceklerini aktardı.Bakan Selçuk, 3'üncü faz kapsamındaki ödemelere ilişkin tarihleri ayrıca açıklayacaklarını kaydetti.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, profesyonel turist rehberlerine yönelik kredi hazırlığını Hazine ve Maliye Bakanlığı ile tamamladıklarını belirtti.Ersoy, 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli, çok düşük faizli ve 10 bin liraya kadar limitli bir krediyi profesyonel turist rehberlerinin kullanımına açtıklarını bildirdi.Bakan Ersoy, koronavirüs salgını nedeniyle müze ve ören yerlerinin kapalı olmasından dolayı "MüzeKart"ların süresinin uzatılacağını kaydetti.Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısının görüntüleri, basın kuruluşlarıyla paylaşıldı. Uygulama, koronavirüsle mücadeleye yönelik tedbirler kapsamında karargah ve birliklerin, dışarıdan ziyaretçi girişlerine kapatılması nedeniyle Bakanlık tarafından ikinci defa gerçekleştirildi.Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü Yarbay Nadide Şebnem Aktop, "Dikimevi Müdürlüklerince maske üretiminin haftada toplam 3 milyona, tulum üretiminin 10 bine, İlaç Fabrikası Müdürlüğünce alkol bazlı dezenfektan üretiminin haftada 10 bin litreye, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunca maske üretiminin haftada 7 milyona, tulumun 100 bine, dezenfektan üretiminin 30 bin litreye çıkartılması planlanmaktadır." şeklinde konuştu.İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından yapılan açıklamada, (AFAD), yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 53 milyon 6 bin lira harcandığını bildirildi.Kovid-19 nedeniyle yurt dışından Türkiye'ye getirilen ve 14 günlük karantina sürelerini yurtlarda geçiren üniversite öğrencileri ve ihtiyaç sahiplerinin, memleketlerine ücretsiz gönderildiği belirtildi.71 ildeki 132 Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtları ile özel yurtlarda karantina uygulamasının yapıldığı ifade edilerek, buralarda 1834 personelin görevlendirildiği kaydedildi. Karantinaya alınan 39 bin 223 kişiden 26 bin 318 kişinin evlerine gönderildiği belirtildi, Türk Kızılayın 1 milyon 75 bin öğün yemek dağıttığı ifade edildi.Türkiye'de yeni koronavirüs test sayılarındaki artışa rağmen son bir haftada vaka oranı yüzde 15'ten 9'a düştü, iyileşenlerin sayısı da 3 katın üzerinde arttı.Son bir haftada koronavirüsü yenerek yaşama tutunanların sayısı 542'den 1822'ye, toplamda iyileşenlerin sayısı ise 10 bin 453'e yükseldi. Vaka sayısına göre son bir haftada yoğun bakım oranı yüzde 3,11'den 2,3'e, solunum cihazına bağlı hastaların oranı ise yüzde 1,95'ten 1,28'e düştü. Bu tablo, virüsün kontrolden çıkmadığı ve vatandaşların önlemlere uyduğunun göstergesi olarak değerlendiriliyor.Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Sağlık Bakanlığının onayı ile başlatılan immün plazma tedavisine, koronavirüse yakalanmış ve hastalığı yenmiş kişilerin büyük ilgi gösterdiğini söyledi.Kovid-19 hastalığını yenen kişilerin, uygun görülen hastaların tedavisinde kullanılmak üzere bağışladığı immün plazma miktarının 200 üniteyi geçtiğini bildiren Kınık, "Kızılay olarak 10 ilimizde 13 noktada plazma bağışı kabullerimizi sürdürüyoruz. Günlük 750 üniteye kadar bağış alabilecek kapasitemiz var. Gerekli olması halinde bu kapasitemizi iki katına da çıkartabileceğiz." dedi.Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, 81 ilin emniyet müdürleri ve daire başkanlarının katılımıyla hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması tedbirleri kapsamında toplantı düzenledi, önlemlerle ilgili bilgi aldı.Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 2,3 milyonu geçerken, iyileşenlerin sayısı 613 bine," internet sitesine göre, en fazla can kaybının yaşandığı ve en fazla vaka sayısının görüldüğü ABD'de, vaka sayısı 746 bin, iyileşenlerin sayısı ise 67 bini aşarken, Kovid-19 nedeniyleİtalya'da can kaybı 23 bin 660'a, virüs bulaşan kişi sayısı 178 bin 972'ye yükselirken, iyileşenlerin sayısı iseİtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma'da forma giyen futbolcular, Kovid-19 acil durumunun getirdiği zorlukların aşılabilmesi için kulüpleri yararına bu sezona aitİspanya'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 410 artarak 20 bin 453'e yükselirken, vaka sayısı 195 bin 944'e çıktı. Bugünkü can kaybı, Kovid-19 nedenli ölümlerdeFransa'da vaka sayısı 152 bin 578'e yükselirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 19 bin 718, iyileşenlerin sayısı daParis Belediyesinden yapılan açıklamada, kentte sokakları temizlemek için kullanılan sulardan alınan örneklerde Kovid-19 izine rastalandığı belirtildi.İngiltere'de Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 16 bin 60'a yükseldi. Ülkedeki toplam vaka sayısıİran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 87 artarakCumhurbaşkanı Hasan Ruhani, türbe ve ibadethanelerle ilgili yaklaşık bir ay önce uygulamaya giren kapatılma kararının, mayısın ilk haftasına kadar süreceğini söyledi.Can kayıpları Belçika'da 5 bin 683'e, Almanya'da 4 bin 547'ye, Hollanda'da 3 bin 684'e, Brezilya'da 2 bin 372'ye, İsveç'te 1540'a, Kanada'da 1509'a ve İsviçre'de 1393'e yükseldi.Gürcistan'da Kovid-19 önlemleri çerçevesinde 21 Nisan'a kadar sürecek olağanüstü hal (OHAL) ve sokağa çıkma yasağına rağmen halk Paskalya Bayramı nedeniyle kiliselerde düzenlenen ayinlere katıldı.Sokağa çıkma yasağını ihlal edenler, kiliselerde veya kiliselere ait avlularda kalacak.Gine Cumhuriyeti'nde Hükümet Genel Sekreteri ve Devlet Bakanı Sekou Kourouma Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.Moritanya'daPakistan'da camilerin bazı önlemler alınmak koşuluyla açık tutulacağı bildirildi.İsrail yönetimi, Kovid-19 nedeniyle getirilen kısıtlamaların bazılarını gevşetmeye karar verirken, dışarıda maske takmayanlara 200 yeni İsrail şekeli (386 lira) para cezası kesileceğini duyurdu.Belarus'ta, Paskalya Bayramı dolayısıyla kiliselerde yapılan ayinlere salgına rağmen halk yoğun ilgi gösterdi. Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, yaptığı açıklamada, mevcut salgın nedeniyle kiliselerin kapatılmaması gerektiğini belirtti.Güney Afrika Cumhuriyeti'nde sokağa çıkma yasağı uygulanan Johannesburg'ta hayat durma noktasına geldi. Ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağıyla boşalan sokaklarda aç kalan evsizler, araçların önünü keserek ve apartmanların zillerine basarak yiyecek istemeye başladı.Sırbistan'da sokağa çıkma yasağının süresi azaltılırken, Slovenya'da kuru temizleme ve tamir hizmeti veren işletmelerin yarın açılacağı belirtildi.Kovid-19 nedeniyle 23 Mart'ta askıya alınan Türkmenistan 1. Futbol Ligi'nde sezon, bugün oynanan tek maçla devam etti.Zimbabve'de Kovid-19 ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı iki hafta daha uzatıldı.