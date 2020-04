Sağlık Bakanlığı

Kovid-19

toplam vaka sayısının 69 bin 392

Fahrettin Altun'dan koronavirüs mesajı

81 ilde denetleme

DÜNYADA CAN KAYBI 152 BİNİ GEÇTİ

ABD'den sınır dışı edilen 44 Guatemalalıda Kovid-19 tespit edildi





, Türkiye'de son 24 saatte 4 bin 281tanısı konulduğunu, 115 kişinin hayatını kaybettiğini,, can kaybının ise 1518'e ulaştığını duyurdu.Bakanlığın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre 15 Nisan 2020'de 34 bin 90 testle toplam test sayısı 477 bin 716'ya yükseldi. Son 24 saatte 4 bin 281 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 115 hasta vefat etti, 875 hasta ise iyileşti.Toplam vaka sayısı 69 bin 392, toplam vefat sayısı 1518, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1820, toplam entübe hasta sayısı 1052, toplam iyileşen hasta sayısı 5 bin 674 oldu.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Vaka sayısındaki artış hızı, yoğun bakım ve solunum desteği ihtiyacı olan hastaların sayısındaki artış hızı sabit kalma eğiliminde. 875'i son 24 saatte olmak üzere 5 bin 674 hastamız taburcu edildi. İki gücümüz var, tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım." ifadesini kullandı.İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesine ilişkin İngilizce paylaşımda bulundu.Altun, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk günden beri sergilediği kararlı liderlik sayesinde Türkiye koronavirüs krizini örnek bir şekilde idare ediyor. Daha önce benzeri görülmemiş bu tehdit nedeniyle dünya büyük bir baskı altındayken Türkiye yıllardır sağlık sistemine yaptığı yatırımların karşılığını alıyor." ifadesini kullandı.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yeni tip koronavirüsün, paniğe ve rehavete kapılmadan el birliğiyle yenileceğini bildirdi.Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye, tedbir ve tedavide avantajlı bir noktada bulunuyor. Sağlık altyapımız güçlü. Yatak ve ilaç kapasitesinde açığımız yok. Salgını ancak tedbirleri sıkı uygulayarak durdurabiliriz. Virüsü, paniğe ve rehavete kapılmadan el birliğiyle yeneceğiz." ifadesini kullandı.İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle market ve süpermarketlere getirilen düzenlemelere ilişkin polis ve jandarma ekiplerinin 81 ilde yaptığı denetimlerde 1183 işletme sahibi ve müşteriye adli ya da idari işlem yapıldığını bildirdi.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde görev yapan sağlık çalışanlarının çocuklarının duygu dolu mesajlarının yer aldığı video, Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle saat 15.00 itibarıyla 58 ildeki 227 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulandığını, 14 ildeki 41 yerleşim yerinde uygulanan karantina kararının ise kaldırıldığını bildirdi.Ankara'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecini istismar ederek, haksız kazanç elde etmek istedikleri iddia edilen 22 firmaya 1 milyon 8 bin lira ceza uygulandı.Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 152 bini geçerken iyileşenlerin sayısı ise 567 bine ulaştı."Worldometer" sitesine göre, salgından en fazla etkilenen ABD'deki vaka sayısı 690 bine ulaşırken Kovid-19 kaynaklı can kaybı ise 35 bin 900 oldu. ABD'de iyileşenlerin sayısı da 58 bini geçti.İtalya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 745'e, virüs tespit edilenlerin sayısı ise 172 bin 434'e çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı da 42 bin 727 olarak açıklandı. Vaka sayısında bugün görülen 355 artış, mart başından beri en düşük günlük artış oldu.İspanya'da Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 ile ilgili yeni kriterler getirerek düzenlemeye gitti. Buna göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı 19 bin 478, vaka sayısı 188 bin 68, iyileşen sayısı ise 72 bin 963 olarak açıklandı.Fransa'da Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 18 bin 681'e yükselirken toplam vaka rakamı 168 bin 241'e ulaştı. Hastalığı atlatanların sayısı ise 34 bin 420'ye çıktı.İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 14 bin 576'ya çıkarken vaka sayısı da 108 bin 692 oldu.Can kayıpları Belçika'da 5 bin 163'e, İran'da 4 bin 958'e, Almanya'da 4 bin 193'e, Hollanda'da 3 bin 459'a, Brezilya'da 2 bin 141'e, İsveç'te 1400'e, İsviçre'de 1325'e, Kanada'da 1310'a yükselirken Çin'de ise ölü ve vaka sayılarının revize edilmesinin ardından 4 bin 632'ye çıktı.İran'da ordu personelinden 120 kişi Kovid-19'a yakalandı, 1 kişi hayatını kaybetti.Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu (UNECA) Afrika'da yeterli önlemler alınmazsa Kovid-19 nedeniyle 300 bin ila 3,3 milyon insanın ölebileceğini açıkladı.Avrupa Birliği (AB) otomobil pazarında toplam satışlar, martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55,1 azaldı.ABD'den sınır dışı edilen 44 Guatemalalıda Kovid-19 tespit edildi.Sudan'ın başkenti Hartum'un valisi Korgeneral Ahmed Abdun Hammad salgınla mücadele kararlarını uygulamadığı gerekçesiyle görevden alındı.Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 1921'den beri düzenlenen tarihi Komrades Maratonu ertelendi.İngiliz ekibi Leeds United'ın eski futbolcularından Norman Hunter, Kovid-19 nedeniyle 76 yaşında öldü.