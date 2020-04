Koronavirüs salgınında son 24 saat

Türk bilim insanı koronavirüs aşısı ve ilacı için ilk aşamayı başarıyla tamamladı

Türkiye'de son 24 saatte 3 bin 135 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğu, 73 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vakanın 27 bin 69'a, can kaybının 574'e yükseldiği, taburcu edilen hasta sayısının ise 1042'ye ulaştığı bildirildi.Sağlık Bakanlığın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, 5 Nisan'da 20 bin 65 test yapıldı. Bu kapsamda 3 bin 135 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 73 hasta vefat etti, 256 hasta ise iyileşerek taburcu edildi.Toplam test sayısı 181 bin 445, toplam vaka sayısı 27 bin 69, toplam vefat sayısı 574, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1381, toplam entübe hasta sayısı 935, toplam iyileşen hasta sayısı 1042 oldu.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Twitter hesabından paylaştı.Koca, paylaşımında, "Test sayısında 20 bini aştık. İyileşen toplam hasta sayımız 1000'i geçti. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım. Yeni uygulamada davranışlarıyla herkese örnek olan gençlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Koca, 81 il sağlık müdürü ile 3 saat süren video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Toplantıda, Kovid-19 salgınına karşı illerde yürütülen çalışmalar, hastaların durumu, tedavi protokolleri, yoğun bakım doluluk oranları ve mevcut ihtiyaçlar ele alındı.Ankara Üniversitesinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Aykut Özkul'un, yeni tip koronavirüse karşı serum, aşı ve ilaç üretmenin ilk adımı olan "SARS-COV-2 virüsünün izolasyonu"nu başardığı bildirildi.Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş de Twitter hesabından, "Arkadaşlarımı kutluyorum, inanıyorum ki devamı da var, dahası da olacak." değerlendirmesini yaptı.Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) Doğalgaz İletim AŞ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na 500 bin dolar ile katkı sağladı.İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda,, 20-65 yaş arasındaki vatandaşlara maske dağıtılacağını belirtti.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının koordinasyonunda, vatandaşlar, "ePttAVM.com" üzerinden, kendileri ve aile bireyleri için ücretsiz maske temin edebilecek.Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 20-65 yaş arasındaki her vatandaşa ücretsiz sağlanan maskelerin, kargo gönderimleri PTT Kargo ile ücretsiz yapılacak. Maske temini için "https://maske.epttavm.com" adresindeki formu doldurmak yeterli olacak.Vatandaşların her hafta 5 adet maske alma hakkı bulunurken, ücretsiz maske temini, 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşları kapsamayacak.İçişleri Bakanlığından 20 yaş altındakilere getirilen "sokağa çıkma yasağı"yla ilgili ek genelge gönderildi.Genelgede, 18 ile 20 yaş arasındaki kamu çalışanları, özel sektörde çalıştığını belgeyenler ve mevsimlik tarım işçilerinin sokağa çıkma yasağından muaf tutulacağı bildirildi.İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine gönderdiği bir diğer genelgede ise sokak hayvanlarına düzenli olarak mama, yem, yiyecek ve su bırakılmasını, hayvanların yaşam alanlarının dezenfekte edilmesini istedi.İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, Kovid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek 14 günlük karantina süresini yurtlarda dolduran üniversite öğrencilerinin memleketlerine ücretsiz gönderildiği belirtildi.İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında dernek beyannameleri ile diğer bildirimlerin verilme sürelerinin 1 Ağustos 2020'ye kadar geçici olarak ertelendiğini duyurdu.Ankara Valiliği, düzenli sosyal yardım alan hanelere destek ödemelerinin evlerde elden teslimi kapsamında, 24 bin 368 aileye ödemelerini ulaştırdı.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla vatandaşlara "evde kal" çağrısında bulundu.Bakan Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı ile Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan takımlar Beşiktaş, Bursaspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor için hazırlanan videolarla vatandaşlara mesajını iletti.A Milli Takım ile Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan takımların sahalarındaki başarılarının hatırlatıldığı videolar, "Evinde olduğunda hep daha çok kazandın, yine kazanacaksın. Evinde kal Türkiye." mesajıyla sona erdi.İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da, 'Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik' hükümleri saklı kalmak üzere, daha kolay temizlenebilen kıyafetlerle görev yapma imkanı için serbest kıyafet uygulamasına geçilmiştir." ifadelerini kullandı.Dünya genelindesalgını kaynaklı can kaybı sayısı 70 bine yaklaşırken, vaka sayısı 1 milyon 250 bini aştı.İtalya'da Kovid-19 nedeniyle 1 günde hayatını kaybedenlerin sayısı düşmeye devam ederken, son 24 saatte 525 kişinin ölümüyleVaka sayısının 91 bin 246'ya ulaştığı İtalya'da, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde virüs bulaşanların toplam sayısı 128 bin 948'e yükseldi.İspanya'daki Kovid-19 kaynaklı. Virüs bulaşanların sayısı 130 bin 759'a ulaşan ülke, vaka sayısında ABD'den sonra ikinci sırada yer aldı.Dünya genelinde en fazla vaka sayısının tespit edildiği ABD'de iseKovid-19 teşhisi konulan kişi sayısı 328 bin 662'ye ulaştı.ABD Başkanı Donald Trump, salgınının ülkedeki etkisini bir süre daha yoğun şekilde hissedeceklerini belirterek, "En zor kısmı bu hafta ve gelecek hafta olacak. Maalesef birçok ölüm yaşanacak." ifadesini kullandı.Fransa'da Kovid-19 salgınındavaka sayısı 70 bin 478'e ulaştı. Fransa, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.İngiltere'de ölenlerin sayısı,vaka sayısı da 5 bin 903 artarak 47 bin 806 oldu.1260 artarak 19 bin 691'e ulaşırken, ölü sayısı da 164 artarak 1447 oldu.Belçika Başbakanı Sophie Wilmes, yayımladığı video mesajında, ülkede Kovid-19'a ilişkin güncel verilerin tecrit politikalarının işe yaradığına işaret ettiğini ancak tedbirli davranmaya devam etmek gerektiğini belirtti.Kısıtlamaların 19 Nisan'a kadar uzatıldığını anımsatan Wilmes, bunun 3 Mayıs'a da sarkabileceğini, sosyal mesafe ve tecrit kurallarına uyulmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.Almanya'da Kovid-19'a yakalananların sayısı 99 bin 862'ye,. Ülkede virüs teşhisi konulduktan sonra iyileşenlerin sayısı 28 bin 700 oldu.İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 151 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle, vaka sayısı ise 58 bin 226'ya yükseldi.Ülkenin batısındaki Kürdistan eyaletine bağlı Sakız ilçesindeki cezaevinden Kovid-19 korkusuyla kaçan 74 mahkumun 49'unun yakalandığı bildirilirken, Kum kentindenın tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildiği kaydedildi.Yunanistan'da ikinci göçmen kampı olan Malakasa Kampı, yeni tip koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı.Cezayir yönetimi, salgın nedeniyle alınan sokağa çıkma yasağı kararının, ülkenin tamamında iki hafta boyunca uygulanmasına karar verdi.Libya'nın başkenti Trablus'ta sağlık çalışanları için "tıbbi tulum" ve "önlük" atölyesi açıldı.Sırbistan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e yükselirken, vaka sayısı son 24 saatte 284 artarak 1908'e çıktı.Vaka sayısının 1182'ye ulaştığı Hırvatistan'da ise 4 aylık bebekte Kovid-19 tespit edildi. Ölü sayısının 15 olduğu ülkede, 115 kişi virüsü yenerek evlerine döndü.Güney Sudan'da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi.