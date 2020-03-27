Koronavirüs salgınında son 24 saat

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısı 500 bini aştı, can kaybı 23 bine ulaştı.

Virüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı İtalya'da son 24 saatte 662 kişi daha hayatını kaybederken, ülkedeki toplam can kaybı 8 bin 165'e çıktı. Salgının başından beri ülkede Kovid-19 bulaşanların sayısı 80 bin 539'a çıkarken, 10 bin 361 kişinin iyileştiği bildirildi.

İspanya'da Kovid-19 nedeniyle hayatlarını kaybedenlerin sayısı düne göre 655 artarak 4 bin 89'a, vaka sayısı ise 56 bin 188'e çıktı. İspanya'da 29 Mart'ta sona erecek OHAL, 11 Nisan'a kadar uzatıldı. Real Madrid, maçlarını oynadığı Santiago Bernabeu Stadı'nı salgınla mücadelenin hizmetine verdi.

Kovid-19 nedeniyle 2 bin 234 kişinin hayatını kaybettiği İran'da ise ülke genelinde seyahat etmek ve eyaletlerden çıkmak yasaklandı, meclisteki faaliyetlerin 2 hafta durdurulması istendi.

ABD'de virüs bulaşanların sayısı 69 bin 197'ye, can kaybı ise 1046'ya çıktı. Salgından en fazla etkilenen New York'ta ilave pilot önlem olarak bazı sokakların araç trafiğine kapatılacağı bildirildi. Washington'da ise eczane, banka ve temel ihtiyaçların satıldığı iş yerleri dışında tüm iş yerleri 24 Nisan'a kadar kapalı kalacak.







algından en fazla etkilenen New York'ta ilave pilot önlem olarak bazı sokakların araç trafiğine kapatılacağı bildirildi. Washington'da ise eczane, banka ve temel ihtiyaçların satıldığı iş yerleri dışında tüm iş yerleri 24 Nisan'a kadar kapalı kalacak.