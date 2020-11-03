Koronavirüs Ronaldo ve Ibrahimovic'i durduramadı!

İtalya Serie A'da Cristiano Ronaldo ve Zlatan Ibrahimovic rüzgarı esiyor. Koronavirüse yakalanan ancak hastalığı atlatan iki yıldız, güçlü geri dönüşleriyle herkese umut aşıldı. Özellikle salgının en fazla etkilediği ülkelerin başında gelen İtalya'da yaşanan bu olumlu örnek insanlara moral sağladı.



Hastalık atlatılsa bile bırakacağı etkilerden korkan insanlar, Ronaldo ve Ibrahimovic'in golleriyle sahalara geri dönüş yapmasını sevinçle karşıladı. Portekiz Milli Takımı'nda PCR testi pozitif çıktıktan sonra 19 gün Torino'da karantinaya giren hatta arka arkaya 3 testi de pozitif gelen 35 yaşındaki Ronaldo, en son negatife döndü.



"HEP İYİYDİM"



Ayağının tozuyla da Spezia deplasmanına çıktı. 56. dakikada oyuna giren ünlü yıldız 126 saniye sonra golünü attı. 76'da bir de penaltıdan ağları sarsan Ronaldo, Juventus'a 3 puan hediye etti. Maç sonrası açıklamalar yapan Portekizli, "Hastalığım boyunca durumum iyiydi. Hiç semptom göstermedim ve kendimi hep iyi hissettim. Sevdiğim işi yapmaya geri döndüm. En önemlisi Cristiano geri döndü" dedi.



Benzer şekilde 24 Eylül'de testi pozitif gelen hatta 14 gün sonra ikinci testi de negatife dönmeyen Ibrahimovic, benzer şekilde 17 gün karantinada kaldı. Ancak güçlü bir dönüş yapan 39 yaşındaki forvet, negatif sonucunun ardından çıktığı Inter, Roma ve Udinese karşılaşmalarında 5 gol kaydetti, Milan'a 7 puan kazandırdı.



