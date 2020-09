Koronavirus ne zaman biter? Koronavirüs bitme tarihi belli mi?

Dünya genelinde 1 milyona yakın insanın hayatına mal olan ve hayatımızın hemen hemen tüm alanında bizleri olumsuz etkileyen Korona virüsü, her geçen gün can almaya ve dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. Bilimin elinde, yeni tip koronavirüsüne karşı pek argüman bulunmuyor. Covid-19 virüsüne karşı aşı çalışmaları devam ederken, koronaya karşı üretilmiş bir aşının yüzde yüz etkili varlığından halen söz edilemiyor. Araştırmaya göre, sosyal mesafe önlemlerinin 2022 yılına kadar sürmesi gerekebilir; etkili bir aşı veya tedavinin gecikmesi halindeyse, virüs salgını bir sarmala dönüşebilir ve 2025 yılına dek yok olmayabilir.Dünya kornavirüs salgınına ilişkin çare ararken, Dünya Sağlık Örgütü'nden kritik açıklama geldi. DSÖ Baş Bilim İnsanı Soumya Swaminathan koronavirüsü (Covid-19) kontrol almanın 5 yıl sürebileceğini söyledi.Dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı hem aşı hem de ilaç bulma çabaları sürüyor.Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) konuyla ilgili kritik açıklama geldi. DSÖ'nün video konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında konuşan DSÖ Baş Bilim İnsanı Soumya Swaminathan koronavirüsü kontrol altına almanın 4-5 yıl sürebileceğini söyledi.Saygın bilim dergisi Science'da yayımlanan araştırma, salgına karşı şu an küresel ölçekte uygulanan karantina tedbirlerinin tek bir seferle sınırlı tutulmasının pandemiyi kontrol altına almak için yeterli olmayacağını ortaya koydu. Buna göre, önlemlerin aralıklı olarak tekrar tekrar yürürlüğe konmaması halinde, ilkinden daha kuvvetli olacak ikinci dalgalar yaşanacak. Araştırmanın bir modellemesindeki senaryoda, aşı veya etkili bir tedavi bulunmaması halinde 2025 kadar uzak görünen bir tarihte bile yeni bir dalga yaşanabilir.Araştırmada, yeni tedavilerin, bir aşının veya yoğun bakım kapasitelerinin artırılmasının, uzatmalı bir sosyal mesafe ihtiyacını hafifletebileceği belirtilse de, "Fakat bunların yokluğunda, gözetim ve aralıklı olarak uygulanacak sosyal mesafeye 2022'ye kadar ihtiyaç duyulabilir" denildi. Araştırmada, "Ortadan kalkmış gibi görünse bile, SARS-CoV-2'nin gözetimi devam ettirilmeli çünkü 2024 yılında bile salgın yeniden ortaya çıkabilir" ifadeleri kullanıldı.Fox News Sunday'e konuşan Bill Gates, pandeminin 2022'nin sonuna kadar sürebiliceğini belirtti. Gates bu tarihin en iyi senaryo olduğu iddiasının da altını çizdi. Başkanı olduğu 'Bill ve Melinda Gates Vakfı' aracılığıyla eşi ile birlikte koronavirüs aşı çalışmalarını destekleyen Gates, aşının hazır olduğunda ihtiyaç duyan herkese ulaşmasının önüne engeller olduğunu belirtmiş ve aralarında ABD'nin de olduğu zengin ülkelerin bu alanda daha fazla destek sağlaması gerektiğinin altını çizmişti.Araştırmanın yazarlarından olan Harvard Üniversitesi epidemiyoloji profesörü Marc Lipsitch, sonuçları The Guardian gazetesine şöyle değerlendirdi: "Enfeksiyonlar, iki şeyin varlığında yayılır: Enfekte insanlar ve riske duyarlı insanlar. Eğer bildiğimizden çok daha büyük bir sürü bağışıklığı yoksa, nüfusun büyük çoğunluğu hala riske açık. SalgınınHarvardlı bilim insanları, önümüzdeki beş yılda ortaya çıkacak yeni vaka sayılarının ve hangi seviyede bir sosyal mesafe gerektiğinin ise bağışıklık kazanan kişilerin ve bağışıklığın yapısına bağlı olduğunun altını çizdi. Buna göre, eğer hastalığı atlatanların kazandığı bağışıklık kalıcı olursa, Kovid-19 şu anki ilk salgından beş yıl sonra yok olabilir. Ancak eğer başka korona virüslerde de yaşandığı gibi, bağışıklık sadece bir yıl sürerse, bu senaryoda yılda bir kez yeni salgın döngüsü yaşanması muhtemel görüldü.Araştırmada, Korona virüsüne ilişkin büyük resimde hala birçok önemli bilinmeyen olduğu ve uzun vadeli bir tahminde bulunmanın zor olduğu da vurgulandı.Araştırmada, hastanelerdeki yoğun bakım birimlerin uzun vadede de aşırı yük binmemesi için bilim dünyasının, sosyal mesafe tedbirlerinin daha uzun süre uygulanması konusunda bir oybirliğine varması çağrısı da yapıldı.