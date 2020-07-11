Koronavirüs, İsviçre'de sezonu tekrar durduruyor!

FC Zürih'te birçok futbolcuda koronavirüs çıkması nedeniyle İsviçre Süper Ligi'nin iptal edilme ihtimali ortaya çıktı.



Zürih kulübünden yapılan açıklamada, tüm oyuncuların ve teknik heyetin karantina altına alındığı duyuruldu. Yapılan tekrar testlerinin ardından da sonuçların pozitif çıktığı ve koronavirüsün birçok kişide olduğu açıklandı. Ancak, daha fazla detay verilmedi.



İsviçre hükümet ve kanton kurallarına göre, Zürihli futbolcular ve teknik heyet 14 gün boyunca karantina altında tutulacak. Bu nedenle Zürih'in Sion ve Basel ile oynayacağı maçlar oynanamayacak.



İsviçre Futbol Ligi yöneticileri, acil bir toplantı yaparak durum değerlendirdi. Ligin tamamen iptal edilmesi dahil her seçenek masaya yatırıldı.



Zürih ile son karşılaşan takım olan Neuchatel Xamax'ta da testler pozitif çıkarsa ligin iptali konulu bir toplantı daha yapılacak.



