Koronavirüs ilacı çıktı mı? Koronavirüs aşısı ne zaman çıkar?

Koronavirüs aşısı konusunda 2020 yılı içinde koronavirüs ilacı bulunması isteniyor ve bekleniyor. Tüm dünya ve tüm ülkeler koronavirüs aşısı bulunması için gerekli tüm çalışmaları yürütüyor ve beklentiler bulunuyor. Her ülke koronavirüs aşısı nedeniyle bir büyük bilim çalışması içerisinde ancak yapılan çalışmalar nasıl gidiyor? Koronavirüs aşısı bulundu mu? Koronavirüs ilacı bulundu mu? Koronavirüs aşısı ne zaman çıkacak? gibi detaylar için haberimizi okuyabilirsiniz.

13 Eylül 2020 09:14
Koronavirüs ilacı çıktı mı? Koronavirüs aşısı ne zaman çıkar?
Koronavirüs salgınından korunmak için tüm dünya aşısının bulunmasını bekliyor. Aşı bulunduğunda salgın döneminin de sonuna gelineceğine inanılıyor ve herkes bu aşının bulunmasını bekliyor. Bu nedenle koronavirüs aşısının çıkması veya koronavirüs aşısı bulundu denmesinin beklenmesi uzun süredir takip ediliyor. Koronavirüsten korunma yollarını uygulamanın yanından aşısı veya ilacı da çıktığında daha yüksek koruma ve dünyayı sarsan bu virüse karşı daha efektif bir savaş geliştirmiş olunacak.

Koronavirüs aşısı konusunda Bilim Kurulu'nun yanı sıra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu.

KORONAVİRÜS AŞISI BULUNDU MU?

Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı çalışmasıyla ilgili şunları ifade etti;
Almanya'daki çalışma Pfizer'ın çalışması. Bu çalışmasıyla ilgili faz3 çalışmasına kadar gelmiş oldular. Bu faz3 çalışması Türkiye'de de başlandı. Türkiye'de 10'a yakın üniversitemiz bu çalışmayı bakanlığımızın izin vermesiyle başlatmış oldu. Çin'de aşıyla ilgili dosyası aşı bilim kurulu tarafından yeterli görülen, faz1 faz2 çalışmaları yapılıp uygun görülen, faz3 çalışması için de müracaat edildi. Bakanlık olarak da izin verdik. Yine 10 merkezde faz 3 çalışması başlamış oldu.



Biz niye izin veriyoruz? Faz 1 faz 2 insan çalışmaları yapılmış olan, daha geniş insan topluluğuna ve birden fazla ülkede yapılma zorunluluğu olduğu için biz özellikle insanımıza, Türkiye'de genetik farklılık olmak üzere bu aşıların etkisini bilmek istiyoruz. Çünkü ona göre de aksiyon almak istiyoruz.Aşı bilim kurulu değerlendirmesini yapmış olur, muhtemelen önümüzdeki hafta Rusya'daki aşının faz3 çalışmasına izin verebiliriz. Türkiye'de yaptığımız 13 aşı çalışması var. Bu aşı çalışmaları faz 1'e kadar gelmiş oldu ama başlamadı. Zannediyorum önümüzdeki haftalar faz 1 çalışması başlayabilir. Ama aşının ortaya çıkması sanırım 2021'in başlarında olur. Muhtemelen nisan mayıs haziran'da birkaç çalışma sonuçlanabilir.

KORONAVİRÜS AŞISI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Alman merkezli BioNTech CEO'su ve kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, Amerikan yayın kuruluşu CNN'e, Amerikan ilaç devi Pfizer ile birlikte yürüttükleri aşıda gelinen aşamayı anlattı. Prof. Dr. Şahin geliştirdikleri aşının ekim ortası veya kasım ayı başında yasal onay için hazır olacağını ve ardından aşılamaya başlayabileceklerinden emin olduklarını söyledi. Şahin geliştirdikleri 'BNT162' adlı aşının mükemmele yakın olduğunu ve yıl sonuna kadar 100 milyon doz, 2021'de de 1.3 milyar doz sağlamayı planladıklarını belirtti.



KORONAVİRÜS AŞISI 30 BİN KİŞİDE DENENİYOR

ABD, temmuz ayında, 100 milyon doz COVID-19 aşısı üretmek için Pfizer ile 1.95 milyar dolarlık (16.6 milyar TL) bir anlaşma yaptıklarını duyurmuştu. ABD Başkanı Donald Trump da, koronavirüs aşısının 3 Kasım'da yapılacak ABD başkanlık seçimlerine kadar hazır olacağını söyleyerek bu tarihi vurgulamıştı. Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre Pfizer ve BioNTech'in aşısı, dünya çapında yapılan klinik denemelerdeki 34 aşıdan biri. Aşı için piyasaya çıkmadan önceki son aşama olan 30 bin kişilik Faz 3 denemelerine temmuz ayında başlanmıştı.

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