Koronavirüs futbolun da yakasını bırakmıyor

Süper Lig'de ikinci yarı dün oynanan Trabzonspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçıyla start alırken, Kovid-19 birçok takımda etkisini tekrar hissettirmeye başladı.



Yeni varyanttan etkilenen kulüplerin başında ise Beşiktaş ve Aytemiz Alanyaspor geldi. Fraport TAV Antalyaspor ile Katar'da oynanan Süper Kupa maçı öncesi siyah-beyazlı kulüpte vakalar patlak verirken, İstanbul'a dönüşün ardından bunlara yenileri eklendi. Kartal'da son olarak teknik direktör Önder Karaveli dışında, 7 futbolcunun daha testleri pozitif çıktı.



Toplam 13 pozitif



Beşiktaş'ın ardından vaka sayısında başı çeken kulüp Aytemiz Alanyaspor oldu. Akdeniz temsilcisinden dün yapılan açıklamada teknik direktör Francesco Farioli ile bir antrenör, 7 futbolcu ve 4 personelin testlerinin pozitif sonuçlandığı bildirildi. Galatasaray'da da vakalar bir bir açıklanıyor. Patrick van Aanholt ile başlayan kriz, önce iki futbolcu ile devam etti. Son olarak Taylan Antalyalı, yardımcı antrenör Selçuk İnan ve maç analiz sorumlusu Cihan Ünal'ın hastalığa yakalandığı açıklandı.



Fraport TAV Antalyaspor'da ise Süper Kupa maçı öncesi bir futbolcunun testi pozitif sonuçlanırken, onunla temaslı üç oyuncu da kadrodan çıkarılmıştı.



Diğer kulüplere bakıldığında Adana Demirspor'dan Mario Balotelli ve Göztepe'den bir futbolcu kovid-19'a yakalandı. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor kanadında futbolculardan vaka bildirilmezken, Başkan Adil Gevrek'in testi pozitif sonuçlandı.



Süper Lig takımlarından Atakaş Hatayspor, Medipol Başakşehir, İttifak Holding Konyaspor, Trabzonspor, Fenerbahçe, Fatih Karagümrük, Demir Grup Sivasspor, Yukatel Kayserispor, GZT Giresunspor, Altay, Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa ise sağlam kalan kulüpler oldu.



Serie A'dan kritik karar



İtalya Serie A'da koronavirüs konusunda kritik bir karar alındı. Serie A'da son 2 günde futbolcular arasında vaka sayısının 32'ye ulaşması sonrası lig yönetimi acil olarak toplandı. Yeni hazırlanan koronavirüs kuralları çerçevesinde takımların 12 futbolcu ve 1 kaleciyle kalsalar bile maça çıkacakları vurgulandı. Daha önceki kuralda benzer bir ortamda maçların ertelenmesi isteniyordu. Ancak fikstür sıkışıklığı sebebiyle ertelenme kararının kalktığı kaydedildi.



Burak da pozitif



Fransa'da Lille takımında forma giyen Burak Yılmaz'dan da üzücü haber geldi. Fransız kulübünden dün yapılan açıklamada 36 yaşındaki tecrübeli futbolcunun koronavirüs testinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu. Milli yıldızın durumunun iyi olduğu ve izolasyon sürecinin başladığı belirtildi. Sosyal medya hesabından bu durumu paylaşan Burak, 16 Ocak'ta oynanacak Marsilya-Lille maçında forma giyemeyecek.



Erteleme söz konusu değil



Takımlarda vakaların adeta patlak vermesinin ardından herkesin aklına "Erteleme olur mu?" sorusu gelirken, Türkiye Futbol Federasyonu bu öneriye kapıyı kapadı. TFF'nin, Bilim Kurulu'nun aksi bir kararı olmaması ve takvim sıkışıklığı nedeniyle aynı seyirde ligin devam etmesi konusunda görüş birliğine vardığı öğrenilirken, maça çıkmayanların hükmen yenileceği de talimatlarda yer alıyor.



İzolasyon 7 güne indi



Sağlık Bakanlığı'nın izolasyon süreciyle ilgili aldığı yeni karar, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu tarafından da yeniden değerlendirildi. Buna göre, testleri pozitif çıkan futbolcular, 7 günlük izolasyonun ardından test olarak antrenman ve müsabakalara çıkabilecek. TFF bu durumu bir yazı ile dün kulüplere bildirdi. Daha önce bu durum HES uygulamasına bağlıydı. Şimdi HES'te risksiz çıksa bile test zorunluluğu getirildi.





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