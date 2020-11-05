Koronavirüs denetimleri için yeni karar

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs denetimlerinin sahada daha etkin yapılması için valiliklere "Koronavirüs salgını denetimleri" konulu genelge gönderdi.



Genelgeye göre, 6 Kasım Cuma gününden itibaren denetimlerin daha etkin yapılması için vatandaşların yoğun olduğu cadde, sokak, pazar yerlerinde görevli ekip sayısı artırılacak. Denetimlerde yerel yönetimlerin imkanı seferber edilecek özellikle iş yeri cadde/sokak denetimlerinde zabıta personelinin tamamı görevlendirilebilecek. Denetimlerde, şehirler arası ve şehir içi toplu ulaşım araçları ile taksiler tek tek durdurulacak ve tedbirlere uyulup uyulmadığına bakılacak.



