Koronavirüs cinsel ilişkiyle bulaşır mı? Koronavirüs cinsel sağlık

Cinsel yolla koronavirüsün bulaşıp bulaşmadığı ile ilgili çalışmaların ne boyutta olduğu sorgulanıyor. Her ne kadar bu alanda herhangi bir çalışma yapılmış olmasa da birlikte yaşayan ve sosyal izolasyon çağrılarına uyan tek eşli çiftlerin cinsel birlikteliklerinde koronavirüs bulaşma ihtimali bulunmuyor. Ancak bu senaryo dışındaki cinsel birlikteliklerde koronavirüs bulaşma riski olduğu için dikkatli olmak gerekiyor. Cinsel yolla korona bulaşma olasılığı vatandaşlar arasında merak konusu oldu. Korona bulaşma cinsel yolla oluyor mu? sorusu sorulan uzmanlar bulunun olabileceğini söylüyor.Korona salgını nedeniyle evlerimizde kaldığımız şu günlerde cinsel yaşama ilişkin bazı önlemler de büyük önem taşıyor. Doğrudan cinsel ilişki yoluyla bulaşan bir hastalık değil fakat damlacık enfeksiyonu yoluyla bulaşan bu virüs her türlü yakın temasla, öpüşme ya da dokunma yoluyla bulaşır. Öncelikle herhangi bir şüpheniz varsa kesinlikle bırakın cinsel ilişkiyi aynı odada bulunmanız bile hata olur.Eğer partnerinizle beraber yaşıyorsanız ve ikiniz de hastalığa ilişkin herhangi bir semptom göstermiyorsanız, COVID-19 salgını sizin durumunuzda bir etki yaratmamalıdır. Fakat herhangi birinizde hafif de olsa bir belirti mevcutsa, sosyal mesafe kurallarına uyup ülkenizde geçerli kılavuzlara uygun davranmanız gerekir.Siz veya partnerinizde bir hastalık belirtisi var ise ya da enfekte olduğunuzu düşünüyorsanız, lütfen vakit kaybetmeden yerel aile hekiminize başvurun. Bununla birlikte, herhangi bir semptom göstermediğiniz halde, virüsü taşıma ve Covid-19 bulaştırabilme potansiyeliniz olduğunu unutmayın.Daha fazla sorunuz olması durumunda aile hekiminize başvurun, konu hakkında güncelleme almak istiyorsanız Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan duyuruları takip edin.COVID-19 yani koronavirüs cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon/hastalık değildir. Çoğunlukla öksürme, hapşırma ya da tükürük damlacıkları veya burun akıntısı yoluyla, küçük respiratuar damlacıklarla bulaşan bir virüstür. Bu nedenle prezervatifler, COVID-19 virüsünü kapma ya da bulaştırma riskine karşı size koruma sağlamayacaktır.Cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon/hastalığın yayılmasını ve istenmeyen gebelikleri önlemek amacıyla mutlaka prezervatif kullanın. Prezervatiften maksimum fayda sağlamak için her cinsel ilişkide sizin için doğru prezervatif kullandığınızdan emin olun.Dünya Sağlık Örgütü'nün bildirilerine göre MERS'in develer arasında, SARS'ın ise misk kedileri arasında yayıldığını düşünülüyordu. Covid-19 (Korona) virüsünün ise direkt olarak insandan insana bulaşması, genellikle sağlıklı bir insanın enfekte bir insanın vücut salgılarıyla temas etmesi sonucu mümkün olduğu görülmüştür. Corona Virüsü enfekte olmuş yani hasta insanlardan öksürme, hapşırma yoluyla ortaya saçılan damlacıklarla ve hastaların temas ettiği yüzeylerden göz, ağız, burun mukozası ve herhangi bir şekilde dokunması ile bulaşabilir. Corona virüsler (koronavirüs) genel olarak dış ortamda dayanıklılığı olmayan bir virüs olması ile birlikte bugün için COVID-19'un bulaşıcılık süresi ve dış ortama dayanma süresi henüz net olarak bilinmemektedir.Dr. Taşkınoğlu, sigara dumanında havada asılı kalan moleküllerin olduğunu ifade ederek, "Sigaranın dumanında havada asılı kalan moleküller var. Bu duman, virüs aerosollerini bu damlacıklarını yakalayarak, kişiye bulaştırma riskini artırabilir. Örneğin, büyük bir alandasınız ve 2 metre uzaklıktaki bir kişinin içtiği sigara dumanı size ulaşıyorsa, o duman size virüs de getirebilir. Mutlaka dikkat edilmesi gerekiyor. Kapalı ortamlarda sigara içilmemesi gerekiyor. Ülkemizde kapalı ortamda sigara içilmesi yasaklanmış durumda olduğu için içme şansı yok. Birlikte sohbet ederken, sigara içmek gibi alışkanlıklarımız var. Yakın temas, birlikte hareket hali bile virüsün bulaşmasına sebep olabilir. Fiziksel mesafeyi korumanıza engel olabilir. Mümkün olduğunca beraber ve kapalı ortamda sigara içmekten kaçınmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.Yapılan araştırmalar sonucunda virüsün tek zincirli RNA virüsü olan koronavirüs ailesinden olduğu görülmüştür. İlk vakalar bölgedeki büyük bir deniz ürünleri ve hayvan pazarı ile bağlantılı olduğu için virüsün hayvan kaynaklı olduğu düşünülmektedir.Virüsün insandan insana damlacık yoluyla ve doğrudan temas ile geçebildiği bilinmektedir. Öte yandan öksürük gibi yollarla yüzeylere yayılabilecek solunum damlacıklarının da bir süre bulaşıcılık özelliği taşıdığı gösterilmiştir.Virüs solunum sistemine yerleşmektedir. Yapılan araştırmalar semptom göstermeden virüsü taşıyan, kuluçka dönemindeki kişilerin de bulaşıcı olduğunu göstermiştir. Ancak kuluçka döneminde yayılma virüsün en etkili yayılma gösterdiği dönem değildir.Virüs hasta bireylerden öksürme, hapşırma yoluyla ortaya saçılan damlacıklarla ve hastaların solunum salgılarının temas ettiği yüzeylere dokunulmasından sonra ellerin göz, ağız, burun mukozası teması ile bulaşmaktadır.Coronavirusler (koronavirüs) genel olarak vücut dışı ortamda uzun süre varlığını sürdürme imkanı olmayan virüslerdir.Yapılan araştırmalar COVID-19'un bulaşıcılık süresi ve dış ortama dayanma süresi hakkında henüz yeterli ve doğrulanabilir bilgiyi sağlamamıştır.Koronavirüs virüs damlacık yoluyla bulaşıyor. Damlacık yoluyla bulaş, hasta kişinin solunum yolunda olan sıvı partiküllerinin öksürme, hapşırma gibi durumlarda dış ortama salınarak diğer kişileri hasta etmesi ile meydana geliyor. Damlacıkların havada asılı kalmadığı ve hızla yere düştüğü tahmin edilmekle beraber, düştüğü yüzeye yapıştığı ve bu yüzeylere elle temas edildikten sonra, buruna, yüze, göze, ağıza dokunmakla hastalığın bulaştığı bilinmektedir.Aslında korunmak için çok basit önlemler var. Bulaşmayı azaltmak için devlet önemli önlemler almaya çalışıyor: Okulların tatil edilmesi veya iş yerlerine mümkün olduğu kadar gidilmemesini sağlanması insanlar arasındaki teması azaltabilmek için uygulanan tedbirlerden bazıları. Ancak, bu teması tamamen önlemek bir devlet hareketiyle mümkün değil. Burada en büyük görev bireylere düşüyor. Herkesin aslında suyu sabuna dokunması gerekiyor. Ellerimizi sık, sık ve doğru bir şekilde yıkamamız gerekiyor. Ellerin doğru yıkanması 20 saniye sürecek şekilde bol su ve sabunla elimizin her tarafını kapsayacak şekilde, parmak araları, başparmağın çevresini ovuşturarak ve elin tüm yüzeyine sabunun değdiğinden emin olacak şekilde tarif ediliyor. Su ve sabunun bulunmadığı ortamda ise yanımızda virüsü öldürecek el dezenfektanı veya kolonya bulundurmak ve bununla ellerimizi sık sık temizlemek oldukça önemli. Yüzeyleri benzer şekilde temizleyerek bulaş riskini azaltabiliriz. Eğer bu önlemler alınırsa, ki korunmanın %90'ı buradan geçiyor, kendimizi korursak toplumu da korumuş oluruz. Öte yandan "Ben gencim bende hafif seyreder" gibi yaklaşımlar tedbirsizlik için bir bahane oluşturmamalı. Gençleri ve çocukları enfekte eden virüs onların yakını olan yaşlılara da bulaşacaktır. Yaşlılara bulaştırmamak görevi de gençlere düşmektedir. Bu nedenle genç olsun, yaşlı olsun herkesin aynı sorumluluğu hissetmesi ve başkalarına da bulaştırmamak için bu önlemlere dikkat etmesi gerekmektedir. Bir kişinin hata yapması tüm toplumu tehlikeye atacaktır. Bu yüzden her beraber çok dikkatli bir şekilde çalışmak zorundayız.Mümkün olduğu kadar yurtdışına yolculuk yapılmaması önerilmektedir. Yurtdışına çıkışın zorunlu olduğu durumlarda aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir:Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler Yeni Koronavirüs (COVID-19) için de geçerlidir. Bunlar;El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1 m uzakta bulunulmalı).Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık temizlenmelidir.Hastaların yoğun olarak bulunması nedeniyle mümkün ise sağlık merkezlerine gidilmemeli, sağlık kuruluşuna gidilmesi gereken durumlarda diğer hastalarla temas en aza indirilmelidir.Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağız tek kullanımlık kağıt mendil ile örtülmeli, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içi kullanılmalı, mümkünse kalabalık yerlere girilmemeli, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burun kapatılmalı, tıbbi maske kullanılmalıdır.Çiğ veya az pişmiş hayvan ürünleri yemekten kaçınılmalıdır. İyi pişmiş yiyecekler tercih edilmelidir.Çiftlikler, canlı hayvan pazarları ve hayvanların kesilebileceği alanlar gibi genel enfeksiyonlar açısından yüksek riskli alanlardan kaçınılmalıdır.Seyahat sonrası 14 gün içinde herhangi bir solunum yolu semptomu olursa maske takılarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı, doktora seyahat öyküsü hakkında bilgi verilmelidir.Koronavirüs enfeksiyonu özellikle 45 yaş üstü, sigara kullanan, obezite sorunu yaşayan, akciğer veya kalp rahatsızlıkları olan veya bağışıklık sistemi zayıf kimselerde daha bağır seyretmektedir. Sosyal izolasyon kurallarına uymayan kişilerin, bu tür sağlık sorunları olan kimselerle cinsel ilişkiye girmeleri, onların hayatı açısından tehlikeli olabilir.