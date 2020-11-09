Koronavirüs aşısında müjdeli haber!

Pfizer ve Almanya merkezli BioNTech şirketlerinden yapılan son dakika açıklamasına göre, en azından bir semptom gösteren 94 kişiye yapılan aşı uygulamasında aşının etkinlik oranının yüzde 90'ın üzerinde olduğu belirlendi.



Pfizer'in başkanı ve icra kurulu başkanı Albert Bourla yaptığı açıklamada, "Bugün bilim ve insanlık için harika bir gün," dedi. Bourla, "Aşı geliştirme programımızda bu kritik dönüm noktasına, rekorlar kıran enfeksiyon oranları, aşırı kapasiteye yaklaşan hastaneler ve yeniden açılmaya çalışan ekonomilerle, dünyanın en çok ihtiyaç duyduğu zamanda ulaşıyoruz." ifadelerini kullandı.



YILBAŞINDAN ÖNCE DAĞITIMA BAŞLANABİLİR



Pfizer ve BioNTech ortaklığıyla yapılan koronavirüs aşısının yılbaşından önce dağıtıma hazır olabileceği söyleniyor.



OXFORD-ASTRAZENECA AŞISININ ÜRETİMİNE DE BAŞLANIYOR



Öte yandan, küresel biyoteknoloji şirketi CSL, 3. aşama deneyler tamamlanmadan Melbourne'de Oxford-AstraZeneca aşısının üretimine başlayacaklarını açıkladı.



Şirketin Bilim bölümünün başkanı Dr. Andrew Nash, ABC News'e yaptığı açıklamada, klinik deneylerin umdukları olumlu sonucu vermesi halinde son aşama onayını almadan önce aşının kısa süre içinde halkın kullanımına hazır olacağını söyledi. Aşının 3. aşama deneylerinin bu yıl sonunda sona ermesi bekleniyordu.



