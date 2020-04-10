Korona virüs testi nerede yapılır? Korono virüs testi yapan hastaneler hangileri?

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve koronavirüs adı verilen hastalığa yol açan corona virüsüne dair araştırmalar yoğun bir şekilde gerçekleştiriliyor. Türkiye dahil 120'den fazla ülkeye yayılan corona virüsü salgını konusundaki gelişmeler yakından takip ediliyor.koronavirüsü hakkında araştırmalar hız kazandı. Corona virüsü testi nasıl yapılır? Corona virüsü testi yapan hastaneler hangileri? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. İşte tüm merak edilenler..Sağlık Bakanlığı tarafından aşağıda listesi bulunan hastanelerde corona virüsü testi yaptıran vatandaşların herhangi bir ücret ödemesi gerekmiyor.Son 14 gün içinde en uzun bulunduğunuz şehirSağlık sektöründe çalışan birisi misiniz? (doktor, hemşire, sağlık teknisyeni vb.):1- Evet 2- Hayır1- Kronik akciğer hastalığı2- Diyabet (şeker) hastalığı3- Yüksek tansiyon (hipertansiyon)4- Kronik karaciğer hastalığı5- Kronik böbrek hastalığı6- Kronik kalp rahatsızlığı7- Genetik rahatsızlık8- Düzenli romatizma ilacı veya ağrı kesici alıyorum9- Kan kanseri (hematolojik kanser)10- Diğer kanser türleri (solid kanser)11- Kemoterapi görüyorum12- Bağışıklık sistemi bozukluğu13- Kortizon tedavisi alıyorum1- Evet 2- Hayır1- Evet 2- Hayır1- Ateşim 38.0 derece altındadır. / Ateşim yok2- Yüksek ateş (38.0 ile 38.5 arası)3- Yüksek ateş (38.5 üzerinde)4- Yeni başlayan öksürük5- Yeni başlayan nefes darlığı (Normalden hızlı nefes alıp vermek, aldığınız nefesin yetmemesi, rahat çıkılan merdivenleri çıkamamak)6- Yeni başlayan boğaz ağrısı7- Yeni başlayan baş ağrısı8- Yeni başlayan göğüs sıkışması9- Yeni başlayan burun akıntısı10- Yeni başlayan vücut ağrıları (kas/eklem ağrısı)11- Yeni başlayan halsizlik (Son bir hafta)12- Yeni başlayan ishal, mide bulantınız veya kusma durumunuz var mı?- Adana Şehir Hastanesi- Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Ankara Şehir Hastanesi- Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Bursa Şehir Hastanesi- Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi- Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Eskişehir Şehir Hastanesi- Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Isparta Şehir Hastanesi- Kartal Dr. Lütfe Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi- İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi-Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi- İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi- İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi- İzmir Dr. Suat Ceren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Kayseri Şehir Hastanesi- Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Yozgat Şehir Hastanesi