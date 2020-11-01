Korona testi özelde ne kadar, ucuz korona testi nerede yaptırılır?

KORONA TESTİ KAÇ PARA, KORONAVİRÜS TEST NE KADAR?

Yeni düzenlemeye göre, kamudaki gibi özel sağlık kuruluşlarında da test ücreti 250 TL civarında olacak.

KORONAVİRÜS TESTİ NASIL YAPILIR? YOUTUBE VİDEO İZLE

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada artık koronavirüs testi olan PCR testi hem kamuda hem de özelde daha çok merkezde yapılabilecek. Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Vekili Mehmet Gündüz imzasıyla il sağlık müdürlüklerine gönderilen genelgede, testin yapılacağı yerlere ilişkin bilgi verildi.Peki PCR testleri ne kadar olacak? Koronavirüs testi ne kadar, koronavirüs testi kaç para, Özelde PCR testi konularıyla ilgili detaylar haberimizde..."Öncesinde test için daha ağır şartlar vardı. Daha hızlı test için şimdi şartlarda kolaylaştırma var. Hastanelerde iki tane laboratuvar vardır. Biyokimya laboratuvarı bir de mikrobiyoloji laboratuvarı. Mikrobiyoloji laboratuvarı olan hastanelerin şartları sağlamasıyla kamu sağlayıcıdan bunlar da görev alacaklar. Öncesinde sınırlı sayıda üniversite hastaneleri ve özel hastaneler 24 saat test yapabiliyordu. Şimdi bu testler çok daha fazla yerde yapılacak. Çok kurumda, 24 saat esasına göre yapılması isteniyor. Sonuçların erken çıkması isteniyor. Çünkü ne yazık ki sonuç çıkana kadar insanlar sorumsuz davranıyor. Vatandaş sonuçlar çıkana kadar kendisinde Kovid-19 olabileceğini kabul etmek istemiyor. Şu anda yapılan her şey bulaş riskini azaltmak için yapılıyor."Koronavirüsün ilk görüldüğü Çin'in Hubei vilayetinde de, yetkililer tanı konulanların sayısını verirken nihai test sonuçlarını beklemek yerine yalnızca belirti gösterenler üzerinden veri toplamaya başladı. Hastadan bir örnek alınıyor ve laboratuvarda genetik kodu çıkarılıyor. Tekrar tekrar kopyalanıyor ve küçük miktarlar genişletilerek tespit edilebilir hale getiriliyor.Bu 'RT-PCR' testleri HIV ve grip gibi virüslerin tespit edilmesinde de kullanılıyor ve sonuçlar yüksek oranda başarılı oluyor. Londra'daki King's College Üniversitesi'nden Dr. Nathalie MacDermott, "Bu testler genellikle çok sağlam oluyor, hatalı pozitif veya negatif sonuç oranı çok düşük" diyor.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, PCR testinin üniversiteler dahil olmak üzere birçok merkezde yapılabilir hale getirildiği bilgisini vermişti.PCR yönteminin 60-75 dakikada sonuç verdiğini ancak 2-2,5 saat ekstraksiyon denilen bir hazırlık safhası olduğunu aktaran Koca, "Bir testi 3,5-4 saatten önce sonuçlandırmanız mümkün değil. Bununla ilgili Çin'de ekstraksiyon safhasının olmadığı yeni bir kit geliştirildi. Bu kiti de Türkiye'ye getirmiş olduk." açıklamasında bulunmuştu.Koca, ayrıca Sağlık Bakanlığı envanterinde 15 dakikalık hızlı tarama kitinin de bulunduğunu ifade ederek, bu teste ilişkin şu bilgileri vermişti:"Antikor tespit eden bu tarama kitleri, Bilim Kurulunun belirlediği şekliyle daha çok filyasyon dediğimiz taramada kullandığımız bir test şekli. Bir de sağlık kuruluşlarında özellikle sağlık personelimizin bu tarama testiyle taramadan geçirilmesine yönelik kullanılan test. Yani hızlı tarama kitini öncelikle hastalığın tanısı için kullanmıyoruz, daha çok tarama ve sağlık kuruluşundaki personelimizin bu anlamdaki taşıyıcılığını bilmek açısından kullanıyoruz.Ayrıca bir üçüncü kullanma alanı, hastanın tedavisini sürdürüp sürdürmeme anlamında 7 veya 14'üncü günde antikoruna bakmak gibi Bilim Kurulunda bir eğilim gelişti. Bir de o durumda kullanıyor olacağız. Yani elimizde hem PCR yöntemi hem hızlı dediğimiz real time PCR yöntemi hem de 15 dakikada antikor MBG'yi tespit eden kitimiz dahil olmak üzere yeterince var."Prof. Dr. Uzbay, hızlı tanı testlerinin hastada virüse ait antijeni ya da virüse karşı gelişen antikoru tespit etmeye yaradığını söyledi.Hızlı tanı testleriyle çok daha kısa sürede sonuç alınabildiğine işaret eden Uzbay, şu açıklamalarda bulundu:"Bu testlerle 10-15 dakika içinde sonuç almak mümkün. Çok hızlı olsalar da güvenilirlikleri PCR'a göre daha düşüktür. Antijen testlerinin güvenilirliği antikor testlerine göre daha düşük. Hatalı pozitif veya negatif çıkma ihtimali var. Nitekim bu testlerle negatif çıkan ama hastalık belirtileri gösterenlere akciğer tomografisi yapıldığında hastalığın net olarak saptandığı vakalar var.Antikor testleri daha güvenilir olsa da burada da virüsün kapıldığı zaman önem kazanıyor. Çünkü virüse karşı antikor gelişimi 5-6 günü bulabiliyor. Bu esnada kişi negatif olarak serbest bırakılırsa hastalığı bulaştırmaya devam eder. Koronavirüse ilk dikkati çeken ve kendisi de kaptığı koronavirüsten hayatını kaybeden Çinli Doktor Li Wenliang'ın da koronavirüs tanısı konmadan önce yaptırdığı birkaç testin sonuçları negatif çıkmıştı.Uygulamada 5-6 kez test sonucu negatif çıkan bazı hastaların yedinci testte pozitif çıktığı da rapor edilmiştir. Hastalık belirtileri sergileyen kişilerin hızlı tanı testleri negatif çıksa da PCR ile mutlaka teyit edilmesi, duruma göre tomografi yapılması ve bu esnada da izole edilmesi gerekir. Bir kişinin hızlı tanı testinde negatif çıkması kendini güvende hissetmesi için bir neden değil. İlerleyen süreçte kendisine virüs bulaşmayacağı anlamına da gelmiyor. Dolayısı ile izolasyon ve hijyen kurallarına sürekli uymak gerekiyor."