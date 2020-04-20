Korona kaç günde belli olur? Korona belirtileri

Koronavirüs olduğunuzu düşünüyorsanız kaç günde belirtilerini yaşayacağını bilmeyen vatandaşlarımız bulunmaktadır. Koronavirüs kaç günde belli olur, koronavirüs belirtisi, korona mıyım, kim korona oldu gibi soruların yanıtlarını bulabileceğiniz şekilde bilgilerin yer aldığı derlemeler ile bilgiler yer almaktadır.Koronavirüs kapmamak için kişisel hijyene ve karantina kurallarına uymak büyük önem taşıyor. Ellerinizi dezenfekte etmek için kolonya veya el temizleme jelleri ile sık sık koronavirüsten korunmak için yıkayabilirsiniz. Maske, eldiven ve gözlük kullanmak da kaç günde belli olur sorusunu sormadan önce yapmanız gerekenler arasında yer alıyor.Dünya Sağlık Örgütü'nün paylaştığı bilgilere göre, kişiler herhangi bir semptom göstermeye başlamadan 1 – 14 gün öncesinden hastalığa yakalanmış olabilirler. Corona virüsü hastalığının (COVID-19) en yaygın semptomları ateş, yorgunluk ve kuru öksürüktür. Çoğu kişi (yaklaşık %80) özel bir tedaviye ihtiyaç duymadan iyileşmektedir.Kuru öksürük: Virüs alt ve üst solunum yollarını etkilediği için en sık görülen belirti.Yüksek ateş: Virüsün yol açtığı tahribatlar ve vücuda verdiği zarar nedeniyle aynı şekilde kuru öksürük gibi en sık görülen bir diğer belirti yüksek ateş.Boğaz ağrısı: Yüksek ateş ve kuru öksürüğe oranla daha az görülse de solunum yollarına bulaşan virüsler bulaştığı bölgede ağrıya neden oluyor. Boğaz ağrısı da bu hastalığın belirtileri arasında gösterilebilir.Nefes darlığı: Hastalığın ölümcül sonuçlar doğurmasındaki en büyük etkenlerden biri de oluşturduğu nefes darlığı. Özellikle solunum problemi olan hastalar, virüs nedeniyle artan nefes darlığına bağlı olarak yaşamlarını yitirebiliyor.Yorgunluk: Virüsün vücutta oluşturduğu genel tablo nedeniyle hasta kendisini yorgun hissedebilir, kas ve eklem ağrıları yaşayabilir.Baş ağrısı: Üst solunum yollarına etki eden virüsün nefes darlığı, boğaz ağrısı ve diğer belirtiler nedeniyle oluşturduğu etki dönem dönem baş ağrısıyla da baş gösterebiliyor.Nezle ve ishal: Virüsün en az görülen belirtileri ise nezle ve ishal. Bu belirtiler çok az sayıda hastada ortaya çıkıyor.ABD'de yayınlanan bir tıp dergisinde yer alan makalede, korona virüse yakalanan Çinlilerin bir kısmında koordinasyon ve konuşma bozukluğu gibi sorunların ortaya çıktığı belirtildi.Amerikan Tabipler Birliği tarafından yayınlanan "JAMA Neuology" adlı tıp dergisinde yer verilen bir araştırmada, korona virüse yakalanan Çinlilerin bir kısmında, şu ana kadar bilinen belirtilerin dışında koordinasyon ve konuşma bozukluğu gibi sorunların gözlemlendiği açıklandı.Söz konusu makaleye göre, salgının çıkış noktası olan Çin'in Vuhan kentinde hastalığı kapan 214 kişi ile ilgili verileri inceleyen uzmanlar, tüm hastaların yüzde 36'sında, ağır geçirenlerinse yüzde 46'sında bir takım nörolojik semptomların görüldüğünü saptadı ve bunların bazılarını beyine kan dolaşımı bozukluğu, bilinç bulanıklığı ve kas güçsüzlüğü olarak sıraladı.Bu belirtilerin yanı sıra hastaların korona virüsün yol açtığı yüksek ateş, öksürük ve baş ağrısı gibi bilinen semptomlardan yakındığı ifade edildi.