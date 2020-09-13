korona aşısı çıktı mı? korona aşısı ne zaman çıkar?

Koronavirüs pandemi çıkardı ve bu sürecin sona ermesi için gerekli olan koronavirüs ilacı ve koronavirüs aşısı bulunmaya çalışılıyor. Koronavirüs aşısı konusunda 2020 yılı içinde koronavirüs ilacı bulunması isteniyor ve bekleniyor. Tüm dünya ve tüm ülkeler koronavirüs aşısı bulunması için gerekli tüm çalışmaları yürütüyor ve beklentiler bulunuyor. Her ülke koronavirüs aşısı nedeniyle bir büyük bilim çalışması içerisinde ancak yapılan çalışmalar nasıl gidiyor? Koronavirüs aşısı bulundu mu? Koronavirüs ilacı bulundu mu? Koronavirüs aşısı ne zaman çıkacak? gibi detaylar için haberimizi okuyabilirsiniz. Koronavirüs aşısı konusunda Bilim Kurulu'nun yanı sıra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu.Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı çalışmasıyla ilgili şunları ifade etti;Almanya'daki çalışma Pfizer'ın çalışması. Bu çalışmasıyla ilgili faz3 çalışmasına kadar gelmiş oldular. Bu faz3 çalışması Türkiye'de de başlandı. Türkiye'de 10'a yakın üniversitemiz bu çalışmayı bakanlığımızın izin vermesiyle başlatmış oldu. Çin'de aşıyla ilgili dosyası aşı bilim kurulu tarafından yeterli görülen, faz1 faz2 çalışmaları yapılıp uygun görülen, faz3 çalışması için de müracaat edildi. Bakanlık olarak da izin verdik. Yine 10 merkezde faz 3 çalışması başlamış oldu.Biz niye izin veriyoruz? Faz 1 faz 2 insan çalışmaları yapılmış olan, daha geniş insan topluluğuna ve birden fazla ülkede yapılma zorunluluğu olduğu için biz özellikle insanımıza, Türkiye'de genetik farklılık olmak üzere bu aşıların etkisini bilmek istiyoruz. Çünkü ona göre de aksiyon almak istiyoruz.Aşı bilim kurulu değerlendirmesini yapmış olur, muhtemelen önümüzdeki hafta Rusya'daki aşının faz3 çalışmasına izin verebiliriz. Türkiye'de yaptığımız 13 aşı çalışması var. Bu aşı çalışmaları faz 1'e kadar gelmiş oldu ama başlamadı. Zannediyorum önümüzdeki haftalar faz 1 çalışması başlayabilir. Ama aşının ortaya çıkması sanırım 2021'in başlarında olur. Muhtemelen nisan mayıs haziran'da birkaç çalışma sonuçlanabilir.Alman merkezli BioNTech CEO'su ve kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, Amerikan yayın kuruluşu CNN'e, Amerikan ilaç devi Pfizer ile birlikte yürüttükleri aşıda gelinen aşamayı anlattı. Prof. Dr. Şahin geliştirdikleri aşının ekim ortası veya kasım ayı başında yasal onay için hazır olacağını ve ardından aşılamaya başlayabileceklerinden emin olduklarını söyledi. Şahin geliştirdikleri 'BNT162' adlı aşının mükemmele yakın olduğunu ve yıl sonuna kadar 100 milyon doz, 2021'de de 1.3 milyar doz sağlamayı planladıklarını belirtti.ABD, temmuz ayında, 100 milyon doz COVID-19 aşısı üretmek için Pfizer ile 1.95 milyar dolarlık (16.6 milyar TL) bir anlaşma yaptıklarını duyurmuştu. ABD Başkanı Donald Trump da, koronavirüs aşısının 3 Kasım'da yapılacak ABD başkanlık seçimlerine kadar hazır olacağını söyleyerek bu tarihi vurgulamıştı. Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre Pfizer ve BioNTech'in aşısı, dünya çapında yapılan klinik denemelerdeki 34 aşıdan biri. Aşı için piyasaya çıkmadan önceki son aşama olan 30 bin kişilik Faz 3 denemelerine temmuz ayında başlanmıştı.Koronavirüs aşısı henüz bulunmadı ancak koronavirüs aşısı konusunda bir çok ülke hatta hemen hemen dünyanın her ülkesi koronavirüs aşısının bulunması konusunda kendi içinde çalışmalarını yapıyor.