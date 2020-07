Süper Lig'de puan durumu

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Süper Lig'in 31. haftasında lider, evindeile karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.İlk yarısı golsüz sona eren maçta Başakşehir'e galibiyeti getiren goller, 65. dakikada İrfan Can Kahveci'nin kullandığı kornarde kafa vuruşunu yapanve 78. dakikada VAR uyarısıyla kazanılan penaltıyı gole çevirenile geldi.Bu sonucun ardından son 5 maçta 4. galibiyetini alan ve yenilmezlik serisini 12 maça çıkaran Başakşehir, puanını 66 yaptı ve maç fazlasıyla Trabzonspor ile arasındaki farkı yine 5 puana yükseltti. Son 5 maçta kazanamayan ve bu süreçte 4 yenilgi alan Denizlispor ise 32 puanda kaldı ve küme düşme korkusunu ciddi şekilde yaşamaya başladı.Süper Lig'in 32. haftasında Başakşehir deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacakken, Denizlispor ise evinde bir başka şampiyonluk adayı Trabzonspor'u konuk edecek.(66) Başakşehir(61) Trabzonspor (1 maçı eksik)(54) Sivasspor (1 maçı eksik)(52) Galatasaray (1 maçı eksik)(50) Fenerbahçe(50) Beşiktaş (1 maçı eksik)(48) Alanyaspor (1 maçı eksik)12. dakikada İrfan Can Kahveci'nin soldan ortaladığı topa arka direkte Crivelli kafayla vurdu, meşin yuvarlak auta gitti.17. dakikada Caiçara sağdan çizgiye inerek ceza sahasına girdi ve topu ön direkte bekleyen Crivelli'ye çıkardı. Crivelli'nin vuruşunda top yandan dışarı çıktı.28. dakikada Clichy'nin soldan ortasında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu ceza sahası sağ çaprazında önünde bulan Visca'nın şutunda kaleci Tolgahan Acar meşin yuvarlağı yumruklayarak uzaklaştırdı.38. dakikada Aleksic'in soldan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağa Demba Ba kafayla vurdu, top auta gitti.57. dakikada soldan ceza sahasına giren İrfan Can Kahveci, pasını müsait durumdaki Demba Ba'ya aktardı. Bu oyuncunun penaltı noktası üzerinden vuruşunda son anda Mustafa Yumlu'nun müdahale ettiği meşin yuvarlak kornere gitti.65. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. İrfan Can'ın sağdan kullandığı kornerde kale sahası ön çizgisi üzerinde yükselen Crivelli, kafayla vurduğu meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-077. dakikada Medipol Başakşehir, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla penaltı kazandı. Ceza sahasının sol kenarında topla buluşan Crivelli, meşin yuvarlağı ortaladı. Zeki Yavru'nun elle topa müdahale ettiğini ancak pozisyonun ceza sahası dışında olduğunu belirten hakem Abdulkadir Bitigen ev sahibi ekip lehine serbest vuruş verdi. VAR incelenmesinin ardından Zeki'nin ceza sahası içinde topa müdahale ettiği belirlendi ve karar penaltı olarak değiştirildi. 78. dakikada penaltıda topun başına geçen Visca, meşin yuvarlağı kaleci Tolgahan'ın sağından ağlarla buluşturdu: 2-084. dakikada Rodallega'nın uzaktan sert şutunda top yandan auta çıktı.Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Abdulkadir Bitigen, Kemal Yılmaz, İbrahim Çağlar UyarcanMedipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Ponck, Clichy, Mehmet Topal (Dk. 85 Robinho), İrfan Can Kahveci (Dk. 80 Mahmut Tekdemir), Visca (Dk. 90 Guldbrandsen), Aleksic (Dk. 80 Berkay Özcan), Crivelli (Dk. 80 Elia), Demba BaYukatel Denizlispor: Tolgahan Acar, Zeki Yavru, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Bergdich, Sackey (Dk. 73 Estupinan), Sacko, Murawski, Recep Niyaz (Dk. 68 Özgür Çek), Aissati, RodallegaGoller: Dk. 65 Crivelli, Dk. 78 Visca (Penaltıdan) (Medipol Başakşehir)Sarı kartlar: Dk. 29 Clichy, Dk. 43 Ponck, Dk. 83 Mehmet Topal (Medipol Başakşehir), Dk. 36 Bergdich (Yukatel Denizlispor)