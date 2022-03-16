Korkulukları tekmeleyen Güven Yalçın için harekete geçildi

Beşiktaş'ta, derbi maçta oyundan alınmasına sinirlenen Güven Yalçın'a ilk tepki teknik kadrodan geldi. Güven'in oyundan çıktıktan sonra soyunma odası koridorundaki korkulukları tekmelediği ortaya çıkması üzerine yönetim de harekete geçti.



Teknik direktör Önder Karaveli, hem kendisine hem de takım arkadaşlarına yapılan saygısızlık nedeniyle genç yıldızdan özür dilemesini isteyeceği belirtildi.



Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Güven Yalçın ile henüz bir anlaşma sağlanamadı.





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