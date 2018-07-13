Korku filmlerindeki müzikler nasıl yapılıyor?

Herkesin merak ettiği o seslerin bu kısa video ile nasıl yapıldığı ortaya çıktı

13 Temmuz 2018 15:05
Korku filmlerindeki müzikler nasıl yapılıyor?
Herkesin merak ettiği o seslerin bu kısa video ile nasıl yapıldığı ortaya çıktı


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