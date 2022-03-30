Korkmaz: 'Seri yakalamamız lazım'

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, seri galibiyet almaları, deplasmanda kazanmaları gerektiğini bildirdi.



Kulüpten yapılan açıklamada, yeşil-mavili ekibin, Spor Toto Süper Lig'de 3 Nisan Pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını, Antalya'da sürdürdüğü belirtildi.



Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen teknik direktör Bülent Korkmaz, Çaykur Rizespor'un az gol atan, çok gol yiyen, deplasmanda kazanamayan ve sezonun ilk 9 haftasında 1 puan alan bir takım olduğunu ifade ederek, söz konusu 9 haftada alınan 1 puanla beraber toplanan puanların kendilerini bu duruma getirdiğini anlattı.



Bundan sonrasının kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Korkmaz, şunları kaydetti:



"Kazandığımız bir Trabzonspor maçı önemli bir galibiyetti. Kırılma maçlarından birisi diye bakıyorum. Yeniden bir umut ışığı oldu. Dolayısıyla bundan sonraki süreç daha da önemli. Takım iyi çalışıyor ve iyi reaksiyon veriyor. Hemen hemen antrenmanda düşündüklerimizi yapmaya çalışıyorlar. Gayretli, istekli bir oyuncu grubu var ama önemli olan bunun sahaya yansıması. Bizim için geçerli olan sahadaki oyun ve sonuçlar. Daha doğrusu en önemlisi tabii ki oyundan ziyade sonuçlar. Çünkü seri galibiyet almamız, deplasmanda kazanmamız lazım. Üst üste bunları koyduğumuz zaman çıkış yoluna doğru gitmemiz gerekir. İnşallah bu çıkış yolu, bu maçla beraber olur."



Korkmaz, bundan sonrasına maç maç baktıklarını belirterek, "Antalyaspor iyi oyunculardan kurulu iyi bir takım. Belli özellikleri var hücum anlamında. Çok hareketli ve çok değişken bir oyuncu grubu. Onun üzerinde çalışmalarımız devam edecek. Ona bir karşılık vermemiz lazım. Tabii ne kadar iyi yönleri varsa eksi yönleri de var. Biz de onların üzerinde çalışıp maç günü değerlendirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.





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