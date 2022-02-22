Koridorda Mustafa Muhammed'e saldırı!

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda Göztepe'yi 3-2 mağlup ederken maçın son dakikalarında ve bitiş düdüğünün ardından hem tribünlerde hem de iki takım oyuncuları arasında büyük gerginlikler yaşandı.



Maçın bitmesinin ardından Galatasaraylı Mustafa Muhammed, Göztepe kalecisi İrfan Can Eğribayat'a hareket yaptı ve genç kaleci, bir hayli sinirlenerek Muhammed'in üzerine yürümek istedi.



Göztepeli futbolcular İrfan Can'ı sakinleştirmekte zorlanırken, kaptan Halil Akbunar İrfan Can'ı tutarak yatıştırmaya çalıştı ancak gerginlik soyunma odasına sıçradı.



Karşılaşmanın bitişiyle birlikte gerginlikler bu kez futbolculara sıçradı. İrfan Can'ın saha içerisinde sakinleştirilmesinin ardından Göztepeli diğer futbolcular, soyunma odası koridorlarında Mustafa Muhammed'e saldırdı.



Yaşanan gerginlik, güçlükle yatıştırıldı.









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