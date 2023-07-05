Korfbol mücadeleleri devam ediyor

2023 Türkiye Korfbol Ligi müsabakaları Kocaeli'de sürüyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Korfbol mücadeleleri devam ediyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Temmuz 2023 15:36
Kocaeli'de, Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu tarafından 2023 Türkiye Korfbol Ligi maçları düzenleniyor.

İzmit ilçesindeki Hasan Gemici Spor Salonu'nda yapılan lig müsabakalarına İstanbul, Ankara, Kocaeli, Adana ve Kütahya'dan 8 takım katılıyor.

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Korfbol Teknik Kurul Başkanı Yüksel Abdikoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lig müsabakalarının dün başladığını belirterek, 5 ilden 8 takımın katılımıyla lig maçlarının devam ettiğini söyledi.

"İLK İKİ SIRA AVRUPA'YA GİDECEK"

Ligin cumartesi günü final müsabakasıyla sona ereceğini aktaran Abdikoğlu, "Organizasyonun sonunda ilk sırayı alacak ekiplerimize madalya verilecek ama ilk iki sıraya girecek takımlarımız Türkiye'yi Avrupa kupalarında, Uluslararası Korfbol Federasyonunun organizasyonlarında temsil edecekler." dedi.

Abdikoğlu, Türkiye'nin 1995'te tanıştığı branşın ilk yıllarda üniversiteler arasında oynandığını ve Marmara Üniversitesi'nin, korfbolun Türkiye'de gelişmesinde öncülük ettiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Yıllar içerisinde diğer üniversiteler de tanışmaya başladı. Federasyonun kurulmasıyla kulüpleşmeye başladık. Üniversite takımlarımızı aynı zamanda kulüpleştirdik. Şu anda yaklaşık 50 üniversite takımı korfbol oynuyor, 30'a yakın korfbol kulübü de federasyona bağlı olarak müsabakalar yapıyor."

Korfbolun 2018 yılından itibaren ortaokul ve lise düzeyine indiğine değinen Abdikoğlu, altyapı takımlarının oluşmaya başladığını da sözlerine ekledi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery