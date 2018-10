Kore Contenders şampiyonu RunAway Overwatch League'de! - Hangi takımda oldukları gizli!

Güney Kore'nin en iyi Contenders takımlarından birisi olan RunAway, Overwatch League'in ikinci sezonunda henüz kendini açıklamak istemeyen bir takımla anlaştı.





RunAway'in menajeri Ah "Flowervin" Lee Hyun takımın tüm kadrosunun henüz kendini belli etmek istemeyen bir Overwatch takımı tarafından alındığını söyledi. Duyuruyu yapmak için Twitch hesabını kullanan Flowervin'i canlı olarak 7000 kişi izledi. Sonrasında kaçıranlar için bir de Twitter'dan duyuruldu.









Flowervin on stream: transfer fee was already settled end of September, there was no friction or push-pull with the OWL team with regards to that. All of Runaway have been signed for OWL S2. https://t.co/gkkb0IDL0p



— Ana's Tal Mask (@gatamchun) 16 Ekim 2018