Korcan Çelikay: 'Hikmet Karaman bu cendereden çıkacağımızı söyledi'

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün kalecisi ve kaptanı Korcan Çelikay, teknik direktör Hikmet Karaman'ın göreve gelir gelmez enerji ve hırsıyla takımda pozitif bir hava oluşturduğunu, bu olumlu havayı sezon sonuna kadar sürdürerek başkent ekibini kümede tutmak için bütün güçleriyle mücadele vereceklerini belirtti.



Sarı-lacivertli takımın son maçlarda başarılı kurtarışlara imza atan file bekçisi Korcan Çelikay, AA muhabirine açıklamada bulundu.



Korcan Çelikay, oynayamadığı süreçte formayı kapabilmek için daha hırsla çalıştığını belirterek, "Takımın kazanmaya ihtiyacı varken formaya hazır olduğunu gösterebilmek için ciddi şekilde konsantrasyon, motivasyon lazım. Ben oynamadığım süreçte kendimi hiç bırakmadım. Gerek kafa olarak gerek vücut olarak sürekli çalıştım. Kendimi dinç tutmaya, psikolojimi sağlam tutmaya, motivasyonumu bozmamaya çalıştım. Daha sonrasında da bunun ödülünü aldım diyebilirim." ifadelerini kullandı.



MKE Ankaragücü'nün hoca değişimiyle çıkışa geçtiğini dile getiren Korcan, "Hikmet hoca, geldiği andan itibaren enerjisini hemen takıma yansıttı. Gerek takım anlamında gerek bireysel anlamda herkes bunu hissetmiştir. Takımda oynayan ve oynamayan futbolcu farkı oluyor. Hikmet hoca herkese değer veriyor. Oynamayan oyuncuları motive etme noktasında bu önemli bir artı. Bunu her hoca yapmaz. Nitekim bizim bir takım olduğumuzu ve bu cendereden birlikte çıkacağımızı ilk günden itibaren söyledi, gereklerini de her noktada yaptı." yorumunda bulundu.



Teknik direktör Hikmet Karaman ile birlikte antrenmanların daha istekli ve sert geçmeye başladığını vurgulayan Korcan, bunun da doğal olarak sonuçlara yansıdığını aktardı.



- "Daha iyisini yapmam gerektiğini düşünüyorum"



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olumsuz etkilerinin devam ettiğini ve taraftarların sahadaki desteğinden mahrum olduklarını dile getiren tecrübeli kaleci, "Oynamadığın dönemlerde vücudunu, kendini formda tutmak tabii ki zor bir şey. Bunu formayı kaptığım ilk maçta sahaya çok iyi yansıttım ve oynamadığım süreçteki gayretimin meyvesini aldım diyebilirim. Son periyottaki halimden memnunum ama daha iyisini yapmam gerektiğini düşünüyorum. Oynasam da oynamasam da aynı ölçüde çalışmaya devam edeceğim." diye konuştu.



Korcan Çelikay, taraftarsız maç oynamanın kedileri için büyük kayıp olduğunu aktararak, "Sahamızda olsun deplasmanda olsun çok farklı bir güç taraftarımız. Biz öyle deplasmanlara gittik ki iç sahadaki gibi maç yaptık. Umarım bir an önce taraftarımıza kavuşuruz. Sahalara gelemeseler de bizden desteklerini hiç esirgemediler. Onlara buradan teşekkür ederim." şeklinde konuştu.



Lige kötü başlangıcın uzun sürmesinin toparlanma sürecini de uzattığına işaret eden Korcan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ligin dibinde ne kadar fazla zaman geçirirsen, takımı yukarı çekmek de o kadar zor oluyor. Bunu geçen sene de bu senede yaşadık. Arkadaşlık olarak saha dışında hiçbir sıkıntımız olmadı. Bu çok büyük bir artıydı. Fakat saha içerisinde yapamadığımız, belki beceremediğimiz, sebebini bulamadığımız şeyler oluyordu. Sistemsel ve taktiksel anlamda bir bütün olamıyorduk. Hikmet hocayla birlikte öncelikle bunu sağlamaya başladık. Yani herkes nerede, ne şekilde oynayacağını gördü. Belki hakikaten yeni öğrenenler oldu. Belki yıllardır o mevkide oynuyordu ama bazı şeyleri eksik yapıyordu, buna ben de dahilim. Hikmet hocayla bunları gördük, sonrasında ise doğruları yapmaya çalıştık. Hala da tam olarak yapamıyoruz."



Takım ruhunun önceden oluşamadığını kaydeden Korcan, "Şimdi takım olarak oyun oynamaya çalışıyoruz. Hikmet hoca ilk geldiğinde 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldık çünkü bazı şeyler kolay kolay değişmiyor. Ancak son üç haftada bazı şeyler daha da yerli yerine oturdu ve 9 puan aldık. Tabii ki de bu kötü süreçten sonra 9 puan inanılmaz bir şeydi. Biz buna sevinirken Hikmet hocanın da tepkisi, 'Bir dakika durun daha hiçbir şey bitmedi. Biz yeni başlıyoruz, sistemi yeni oturtuyoruz, istediklerimizi yeni yeni yapmaya başlıyorsunuz ama yeterli değil. Bu bize yetmez, daha fazla, daha fazla...' şeklindeydi. Her gün tahta üzerinde taktik öğrenip, sahada defalarca çalışıyoruz ve sistem böyle böyle oturuyor." değerlendirmesinde bulundu.



- "Galibiyet serisinin bize verdiği güçle sahaya çıkacağız"



Tecrübeli kaleci, bu hafta oynayacakları Trabzonspor maçına ilişkin, "Trabzonspor da ligin üst sıralarında mücadele eden bir takım. Bizim ligi diğer takımlarından farklı görmek gibi bir şansımız yok. Mücadelemizi vereceğiz. Üç maçlık galibiyet serisinin bize verdiği güçle sahaya çıkacağız. Oradan da inşallah puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz. Sadece Trabzonspor maçında değil, sonraki haftalarda da aynı pozitif performansı göstermemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.



Sezon hedeflerini anlatan Korcan, "Öncelikle düşme potasından uzaklaşabildiğimiz kadar uzaklaşmak istiyoruz. Tabii ki gelecek seneler iyi bir başlangıçla daha iyi şeyler olabilir ama şu anki hedefimiz bu ligi düşme potasından uzakta rahat bir nefesle tamamlamak." yorumunda bulundu.



- "Mazisi çok güçlü olan bir takım"



"MKE Ankaragücü, mazisi çok güçlü olan bir takım. Bu takımın küme düşmesi hiç istenilmeyecek bir şey. Kaldı ki ne zorluklarla şampiyon olunduğunu da biliyoruz." diyen Korcan, sözlerini şöyle tamamladı:



"Daha önce kaptanr Sedat Ağçay'dı. Ben onunla kaptanlığa biraz adapte oldum. Kaptanlık, ekstra sorumluluk getiriyor. Saha içinde ve saha dışında olumsuzlukların önüne geçebilmeyi, biraz liderlik vasfı gerektiriyor. Kalecilikte de zaten bu var. Benimle birlikte Ante Kulusic, Stelios Kitsiou, Tiago Pinto, hepsi kaptanlığa yakın oyuncular. Aslında zor olmuyor çünkü hepsi tecrübeli ve her şeyin bilincindeler. Hepimiz arkadaşız, sorumluluklarımız var ve herkes de iyi niyetli. Takıma yeni gelen arkadaşların da karakterinin düzgün olması bu işi kolaylaştırıyor. Herkese teşekkür etmek lazım. Sıkıntısız, kavgasız, gürültüsüz bir sezon geçiriyoruz."