Korcan Çelikay'dan sürpriz transfer

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yarın evinde Vanspor'la karşı karşıya gelecek Bucaspor 1928, tecrübeli kaleci Korcan Çelikay'ı kadrosuna dahil etti. Sarı-lacivertliler 36 yaşındaki file bekçisi ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Tecrübeli file bekçisi, 1987 doğumlu Korcan Çelikay ile 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Kadromuza katılan oyuncumuza kulübümüze hoşgeldin diyor, camiamıza hayırlı olmasını temelli ediyoruz" denildi.



İLK MAÇ VANSPOR'LA



Öte yandan İzmir ekibinde Osman Işıklı, Saruhan Fındıkcı, Cuma Menize ve Alp Tutar'ın ardından Ercan Şirin'le de yollar ayrıldı. Ercan'ın Adıyaman Futbol Kulübü'ne transferi gerçekleşti.



Bucaspor 1928, 2023-2024 sezonun ilk müsabakasında yarın evinde Vanspor'la kozlarını paylaşacak. Yeni Buca Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak karşılaşmada Oğuzhan Uğurlu düdük çalacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP tribünü 30, kapalı tribün 20, maraton ve misafir tribünü 10 TL olarak belirlendi.







