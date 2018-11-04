  •  
    Bir iddia gerçek oluyor! Barcelona da resmen...
  •  
    F.Bahçe'nin eski yıldızı bu tokat için tebrik etti
  •  
    Jailson'un derbi sözleri; "Adeta boğazlandım..."
  •  
    Rekor, Uğur Meleke'nin şampiyonlukta tahmini
  •  
    FIFA resmen açıkladı; Süper Lig'in en iyisi o!

Koray'ın annesinde yürek dağlayan ağıt

Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisinde hayatını kaybeden taraftarı Koray Şener için cenaze töreni düzenlenirken, Şener'in annesi ağıtlarıyal yürek dağladı.

Kaynak: DHA
Koray'ın annesinde yürek dağlayan ağıt
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Kasım 2018 15:28
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi öncesi kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Fenerbahçe taraftarı Koray Şener'in (20) cenazesi Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki evinin önüne getirilerek helallik alındı. Anne Gülümser Şener, "Kor ateşlere attın beni Koray'ım" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda düzenlenen törenin ardından Koray Şener'in cenazesi Yarımca Atalar Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi Beşevler durağı mevkiindeki evinin önüne getirildi. Burada cenaze aracından tabut indirilerek helallik alındı. Evinin önünde helallik alınmasına Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yöneticiler vefat eden Koray Şener'in babası Rıfat, anne Gülümser, ağabeyleri Eray ve Güray Şener ile komşuları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"KOR ATEŞLERE ATTIN BENİ"
Anne Gülümser Şener tabutun getirildiği sırada "Kor ateşlere attın beni Koray'ım" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Güçlükle ayakta durabilen baba Rıfat Şener için sandalye getirilerek oturması istendi. Baba oturmak istemediğini söyleyerek "Hayır ben oğlumun başında duracağım. Oturmak istemiyorum" dedi.

Alınan helalliğin ardından cenaze ikindi namazında kılınmak üzere Körfez Mimar Sinan Camisi'ne götürüldü.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için