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Koray Şener'in ölümüne sevinenler gözaltına alındı

Serdar Ali Çelikler, Galatasaray maçında tribünde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Fenerbahçe taraftarı Koray Şener'in ölümüyle ilgili nefret içerikli paylaşımlar yapanların gözaltına alındığını yazdı.

Kaynak: Haberturk
Koray Şener'in ölümüne sevinenler gözaltına alındı
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05 Kasım 2018 13:28
Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, sosyal medyada Galatasaray - Fenerbahçe maçında hayatını kaybeden Koray Şener'in ölümüne sevinenlerin gözaltına alındığını yazdı.

İŞTE ÇELİKLER'İN YAZISI

"Malum, Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde tribünde rahatsızlanan ve hastanede vefat eden Koray Şener kardeşimizin acısını tüm spor camiası hissediyoruz. Yalnız insanlıktan nasibini almamış bir iki mahluk, fanatizmle dahi açıklanmayacak saikle sosyal medyada Koray'ın ölümünden memnun olduklarını belirten mesajlar atmışlardı."

"Ben de CNN Türk Pazar Akşamı Futbol Programımızda Emniyet Genel Müdürü Sayın Celal Uzunkaya'ya seslenmiş ve önce teşekkür etmiş sonra da bir istirhamda bulunmuştum."

"Tribünü vefat haberi dolayısıyla terk eden Fenerbahçe taraftarına gerekli kolaylığın sağlanması ve organizasyonun yapılmasının sağlanması nedeniyle Uzunkaya'ya, İstanbul Emniyet Müdürü'ne ve Telekom Stadı'nda görevli yetkili amirlere teşekkür etmiştim. Bir de "Sayın müdürüm, bu sosyal medya mahluklarını da tespit edin" diye ricacı olmuştum."

"ORTALIĞA KİN SAÇAN MAHLUKLAR ALINDI"

"Saat 13.00 itibariyle Emniyet Genel Müdürümüz Celal Uzunkaya'nın Özel Kalem Müdürü Atilla Aksoy aradı ve Koray'ın vefatına sevinen ve ortalığa kin saçan bu mahlukların; özellikle herkesin tepkisini çeken insanlıktan nasibini almamış 'şey'in alındığının; emniyette sorgusunun sürdüğünü haber verdi. Ben de kendilerine teşekkür ettim."

"Herkesin haberi olsun.. Sosyal medya teröristleri de artık akıllı olsun emniyetimiz çalışıyor. Bu vesile ile Koray Şener'e tekrar rahmet diliyorum."



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