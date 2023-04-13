Koray Palaz: 'Türkiye, EURO 2028 ya da 2032'den birinin ev sahipliğini alacak'

Has İlaç Afyonspor Teknik Direktörü Koray Palaz, Türkiye'nin 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonalarında ev sahibi olmak için yaptığı başvuruyu İngiliz kanalı BBC'de değerlendirdi.



Türkiye'nin ev sahipliği için ciddi bir aday olduğunu aktaran Koray Palaz, ''Bence Türkiye'nin böylesine büyük bir turnuva icin hazır olduğunu söylememiz gerek çünkü önceki başvurulara bakarsanız o zamanlarda altyapının, statların, ulaşımın, konaklamanın hazır olmadığını göreceksiniz. Ancak ben son 12, 13 yıldır Türkiye'de yaşıyorum ve stadyumlara yapılan yatırımlar, antrenman sahaları ve tesisler açısından Türkiye'nin bir futbol ülkesi olarak ne kadar geliştiğini bizzat gördüm. Bu nedenle, Türkiye'nin muhtemelen önceki 6 teklifte olduğundan çok daha güçlü bir konumda olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca Türkiye'nin sadece EURO 2028 için değil, EURO 2032 için de iki başvuru yaptığını düşünürsek, sonunda Türkiye'nin bunlardan birini alacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.



"DEPREM FELAKETİ UEFA'NIN KARARINI ETKİLEMEMELİ"



Şubat ayında yaşanan deprem felaketinin, UEFA'nın kararında etkili olmaması gerektiğini belirten Palaz, "Olmamasını isterdim, çünkü bu ulusal bir trajedi ve sizin de başınıza gelebilir, dünyanın herhangi bir yerinde olabilir. Bunun önemli bir karar alma faktörü olacağını söylemek, olayları yanlış değerlendirmek olduğunu düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi bu her yerde olabilir. Tüm insanlığı etkiledi mi? Kesinlikle. Yıkıcı oldu. Ama bence eğer olaylara iyi tarafından bakarsan, bu belki de o kötü zamanları unutmanın bir yolu olabilir daha sadece 2 veya 3 ay önce yaşandığını düşünürsek" diye konuştu.

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