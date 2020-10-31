Koray Günter Kovid-19'u yendi

Hellas Verona'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Koray Günter'in koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı. 26 yaşındaki savunmacının son Kovid-19 testinin negatif sonuçlandığı belirtildi.

Haber; AA
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Koray Günter Kovid-19'u yendi
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31 Ekim 2020 15:19
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Hellas Verona, Türk asıllı Alman futbolcusu Koray Günter'in son yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığın ve hastalığı atlattığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki savunmacının  son Kovid-19 testinin negatif sonuçlandığı belirtildi.

Hellas Verona, Koray Günter'in 11 Ekim'de Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Günter, yaklaşık 20 gündür evinde tecrit altındaydı.



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