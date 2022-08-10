Koray Günter için sıkı pazarlık

Yerli stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Koray Günter için kulübü Verona ile sıkı bir pazarlık halinde.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Koray Günter için sıkı pazarlık
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10 Ağustos 2022 10:22
Beşiktaş'ta yerli stoper arayışları sürerken Koray Günter transferinde sıcak bir gelişme yaşandı.

Sabah Gazetesi'nden Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre; Koray Günter transferi için kulübü Verona ile görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, Verona'nın 2 milyon euroluk isteğine 1.5 milyon eurodan az bir teklifle karşılık verdi.




İki kulübün ortak bir ücrete yaklaşması beklenirken transferin hafta içinde sona ermesinin beklendiği ifade edildi. Daha önce Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Koray Günter isminin listelerinde olduğunu açıklamıştı.

Geçtiğimiz sezon Verona formasıyla 31 maçta 1 gol kaydetme başarısı göstermişti.



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