Koray Günter için sıkı pazarlık

yerli stoper arayışları sürerkentransferinde sıcak bir gelişme yaşandı.Sabah Gazetesi'nden Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre; Koray Günter transferi için kulübü Verona ile görüşmelerini sürdürenİki kulübün ortak bir ücrete yaklaşması beklenirkenbeklendiği ifade edildi. Daha önce Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Koray Günter isminin listelerinde olduğunu açıklamıştı.Geçtiğimiz sezon Verona formasıyla 31 maçta 1 gol kaydetme başarısı göstermişti.