KORAY VE VERONA'NIN BEŞİKTAŞ'TAN TALEBİ

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 8+3 kuralında ısrarcı olması sonrasında Hellas Verona'dan Koray Günter'i kadrosuna katmak için çalışma başlatan Beşiktaş, şok bir mali tabloyla karşılaştı. Futbolcunun Beşiktaş'tan kaç yıllık kontrat istediği ortaya çıktı.A Milli Takım oyuncu havuzunda yer alan tecrübeli stoperin, Beşiktaş'tan yıllık 1 milyon 750 bin euro maaştan 4 senelik kontrat, Verona'nın da 3 milyon euroluk bonservis talep ettiği belirtildi. Yönetimin bu maliyet sonrasında transferden vazgeçme aşamasına geldiği bildirildi.Koray Günter bugüne kadar iki kere bonservisiyle transfer yaptı. 2013-14 sezonunda Borussia Dortmund'tan 2.5 milyon euroya Galatasaray'a gelen Koray, 2018'de bedelsiz olarak Genoa'ya gitmişti. 27 yaşındaki futbolcu 2020'de de 2.4 milyon euroya Hellas Verona'nın yolunu tuttu ve bonservisine ödenen ücretlerin toplamı 4.9 milyon euro oldu.