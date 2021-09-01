Koral Berkin Kutlu finale kalamadı

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları yüzmede erkekler 50 metre serbest S5 yarışında Koral Berkin Kutlu finale kalamadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Koral Berkin Kutlu finale kalamadı
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01 Eylül 2021 09:55
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın sekizinci gününde 50 metre serbest S5 yarışında Koral Berkin Kutlu finale kalamadı ve oyunlara veda etti.

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleşen yüzme yarışlarında Koral Berkin, elemelerde ilk seride mücadele etti.

Koral Berkin, serisinde 36.85'lik derecesiyle 8'inci genel sıralamada ise 15'inci olarak finale çıkamadı.


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