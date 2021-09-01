2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın sekizinci gününde 50 metre serbest S5 yarışında Koral Berkin Kutlu finale kalamadı ve oyunlara veda etti.
Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleşen yüzme yarışlarında Koral Berkin, elemelerde ilk seride mücadele etti.
Koral Berkin, serisinde 36.85'lik derecesiyle 8'inci genel sıralamada ise 15'inci olarak finale çıkamadı.
Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleşen yüzme yarışlarında Koral Berkin, elemelerde ilk seride mücadele etti.
Koral Berkin, serisinde 36.85'lik derecesiyle 8'inci genel sıralamada ise 15'inci olarak finale çıkamadı.