Haber Tarihi: 06 Nisan 2023 12:20 - Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2023 12:20

KOPOL HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR 2023 - KOPOL Maden Halka Arz Eşit Mi, Oransal Mı?

KOPOL halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı! Bu noktada KOPOL halk arz hangi bankalarda, kaç lot verir, eşit mi oransal mı soruları gündeme geldi. Koza Polyester 2012 yılında Gaziantep şehrinde Akınal ailesi tarafından kurulmuştur. Koza Polyester Türkiye'nin kontinü polimerizasyon'dan polyester elyaf üreten ikinci şirketi konumundadır ve elyaf üretiminde Avrupa'nın en büyük kapasitelerinden birine sahiptir. Koza Polyester 2013 yılı sonunda üretim faaliyetlerine başlamıştır. Peki, KOPOL halka arz hangi bankalarda, kaç kot verir, eşit mi, oransal mı? İşte detaylar...

KOPOL HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR 2023 - KOPOL Maden Halka Arz Eşit Mi, Oransal Mı?
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Koza Polyester halka arz süreci BİST'te başladı. KOPOL halka arz kaç lot veriyor? sorusu yatırımcılar ve yatırım yapmak isteyen kişiler tarafından merak ediliyor. SPK, Koza Polyester San. ve Tic. A.Ş. halka arz talep toplama onayını geçtiğimiz hafta aldı. KOPOL halka arz tarihleri bugün itibarıyla başlıyor. Halka arzda toplamda 44,390,000 TL nominal bedelli pay satışı gerçekleştirilecek. Yatırım yapmak isteyen kişiler de "KOPOL eşit mi, oransal mı? sorusunun cevabını merak ediyor. Tüm payların satılması durumunda Koza Polyester'in halka arz büyükülüğü 1 milyar TL olacak. Peki, KOPOL hangi bankalar veriyor? 

KOPOL HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

KOPOL 44.390.00 milyon lot verecek. Halka arzda toplamda 44,390,000 TL nominal bedelli pay satışı gerçekleştirilecek olup şirket halka arz ile 23.160.000 TL sermaye artırımına gidecek olup 21.230.000 TL nominal değerli pay ortak satışı olarak halka arz edilecek. Tüm payların satılması durumunda Koza Polyester'in halka arz büyükülüğü 1 milyar TL olacak ve şirket %20,54'lük halka açıklık oranına sahip olacak.
KOPOL FİYATI NEDİR, EŞİT Mİ, ORANSAL MI?
KOPOL payları, 24,5 TL sabit fiyattan satışa sunulacak olup satılan paylar bireysel yatırımcıya eşit dağıtım yöntemine göre dağıtılacak.

KOZA POLYESTER HİSSE KODU NEDİR?

Koza Polyester hisse kodu #KOPOL olarak belirlendi. Şirket payları, Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek.

KOZA POLYESTER HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

İşte Koza Polyester KOPOL halka arzına katılım sağlanabilecek bankalar ve aracı kurumlar, konsorsiyum üyeleri
Koza Polyester halka arz kapsamında başvurular sadece Garanti Yatırım'a yapılacak.

  1. A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
  2. Acar Menkul Değerler A.Ş.
  3. Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  4. Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  5. Akbank A.Ş.
  6. ALB Yatırım menkul Değerler A.Ş.
  7. Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
  8. Alternatif Yatırım menkul Değerler A.Ş.
  9. Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  10. Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
  11. Ata Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  12. Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  13. Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  14. Denizbank A.Ş.
  15. Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  16. Fibabanka A.Ş.
  17. Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  18. Garanti Bankası A.Ş.
  19. Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  20. Global Menkul Değerler A.Ş.
  21. Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  22. Halk Bankası A.Ş.
  23. ICBC Turkey Menkul Değerler A.Ş.
  24. ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  25. İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  26. INTEGRAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  27. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  28. İş Bankası A.Ş.
  29. InvestAz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  30. Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
  31. Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  32. Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  33. Odeabank A.Ş.
  34. Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  35. Pay Menkul Değerler A.Ş.
  36. PhillipCapital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  37. Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
  38. Prim Menkul Değerler A.Ş.
  39. QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  40. QNB Finans Bank A.Ş.
  41. Sanko Yatırım menkul Değerler A.Ş.
  42. Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  43. Şekerbank A.Ş.
  44. Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  45. TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  46. TEB A.Ş.
  47. Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  48. Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  49. Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
  50. Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
  51. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  52. Vakıflar Bankası A.Ş.
  53. Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  54. Yapı Kredi A.Ş.
  55. Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  56. Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  57. Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  58. Ziraat Bankası A.Ş.
KOZA POLYESTER HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Koza Polyester halka arz sonuçlarının talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından en geç 2 iş günü içerisinde KAP tarafından açıklanması bekleniyor. Konuya ilişkin Garanti BBVA tarafından yapılan açıklamada halka arz sonuçlarının kesinleşmesini takip eden en geç 1 iş günü içerisinde bakiye tutar üzerindeki blokajın iade edileceği ifade edildi.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Şirket Koza Polyester Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Borsa Kodu/Ticker KOPOL
Aracılık Yöntemi En iyi gayret aracılığı
Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye 193.000.000,00 TL nominal
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye 216.160.000,00 TL nominal
Halka Arz Miktarı ve Türü 23.160.000 TL nominal (Sermaye Artırımı)
21.230.000 TL nominal (Ortak Satışı)
Toplam 44.390.000 TL nominal
Halka Arz Büyüklüğü 1.087.555.000 TL
Halka Açıklık Oranı %20,54
Halka Arz Fiyatı 24,50 TL
Halka Arz Tarihleri 05 - 07 Nisan 2023
Halka Arz Talep Toplama Yöntemi 24,50 TL
Borsada İşlem Görme Tarihi (tahmini) / Pazarı Yıldız Pazar
Tahsisatlar 33.292.500 TL nominal Yurt İçi Bireysel Yatırımcı (%75) - Eşit Dağıtım

11.097.500 TL nominal Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı (%25) - Serbest Dağıtım

Taahhütler Şirket, halka arz edilecek payların Borsa İstanbul 'da işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl boyunca Şirket paylarının bedelli veya bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirmeyeceğine, hiçbir şekilde halka arz edilen paylar dışında kalan Şirket paylarının, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceğine, bu doğrultuda bir karar alınmayacağına, ve/veya Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurtdışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağı konusunda taahhütte bulunmuştur.

Şirket'in mevcut pay sahipleri, Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca, sahip oldukları halka arza konu olmayan Şirket paylarının dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceği, bu doğrultuda bir karar alınmayacağı ve Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunmayacakları ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair herhangi bir açıklama yapmayacakları ve borsa dışında yapılacak satışlarda satışa konu payların da bu sınırlamaya tabi olacağının alıcılara bildirecelerini taahhüt etmiştir. Satan ortaklar dışında kalan pay sahiplerinden Şakire Şeker Filiz Akınal ve Esra Akınal payların Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl boyunca; payların Borsa fiyatından bağımsız olarak Borsa'da dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde hiçbir şekilde Borsa'da satışa veya halka arza konu edilmeyeceğini, bu doğrultuda bir karar alınmayacağını, Borsa'ya veya SPK'ya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağını, bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağını, bu suretle dolaşımdaki pay miktarının artırılmayacağını ve Borsa dışında yapılacak satışlarda satışa konu payların da bu sınırlamaya tabi olacağının alıcılara bildirileceğini taahhüt etmişlerdir.

Şirket'in pay sahipleri, Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl boyunca sahip olduğu Şirket paylarını halka arz fiyatının altında bir fiyattan borsada satmayacağı, bu payların halka arz fiyatının altında borsada satılması sonucu doğuracak şekilde herhangi bir işleme konu etmeyeceği ve Borsa İstanbul dışında yapılacak satışlarda satışa konu payların da bu sınırlamaya tabi olacağını alıcılara bildireceğine dair taahhütte bulunmuştur.

Diğer Taahhütler Şirket'in halka arzdan 550 milyon TL toplam net gelir elde etmesi beklenmektedir. Halka arz kapsamında elde edilecek net gelirin %75-80'ine karşılık gelen kısmının mevcut kredilerin bir kısmının kapatılmasında kullanılarak finansal borcun azaltılmasında, %20-25'ine karşılık gelen kısmının net işletme sermayesi ihtiyacının finansmanında kullanılması planlanmaktadır.

Fiyat İstikrarı Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Şirket paylarının Borsa'da işlem görmeye başlamasından itibaren 20 gün boyunca fiyat istikrarı işlemlerinde bulunmayı planlamaktadır. Garanti Yatırım tarafından, toplam brüt halka arz gelirinin %30'una denk gelen fon kaynağının fiyat istikrarı işlemleri için kullanılması planlanmaktadır
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