Kopenhaglı taraftarlar Başakşehir'in kaldığı otele havai fişek attı

Kopenhag maçı öncesi Başakşehir'in kaldığı otele gece bazı Kopenhaglı taraftarların havai fişekler patlattığı öğrenildi.

Haber; Milliyet
Kopenhaglı taraftarlar Başakşehir'in kaldığı otele havai fişek attı
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06 Ağustos 2020 10:47
Başakşehir'in kaldığı Tivoli Congress Hotel'i dışında önceki gece bazı Kopenhaglı taraftarların havai fişekler patlattığı öğrenildi.

Polisin ihbar üzerine kısa sürede geldiği otelde duruma müdahele ettiği, 4 arabayla geldikleri belirlenen fanatik taraftarların kaçtıkları bildirildi.
Öte yandan, dün sabah erken saatlerde başkent Kopenhag'ın muhtelif yerlerinde bulunan köprülere "UEFA Mafya... Futbolun Pandemisi" pankartları asılarak karşılaşmanın seyircisiz oynanması protesto edildi.




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