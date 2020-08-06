Kopenhaglı taraftarlar Başakşehir'in kaldığı otele havai fişek attı

Başakşehir'in kaldığı Tivoli Congress Hotel'i dışında önceki gece bazı Kopenhaglı taraftarların havai fişekler patlattığı öğrenildi.
Polisin ihbar üzerine kısa sürede geldiği otelde duruma müdahele ettiği, 4 arabayla geldikleri belirlenen fanatik taraftarların kaçtıkları bildirildi.
Öte yandan, dün sabah erken saatlerde başkent Kopenhag'ın muhtelif yerlerinde bulunan köprülere "UEFA Mafya... Futbolun Pandemisi" pankartları asılarak karşılaşmanın seyircisiz oynanması protesto edildi.
Polisin ihbar üzerine kısa sürede geldiği otelde duruma müdahele ettiği, 4 arabayla geldikleri belirlenen fanatik taraftarların kaçtıkları bildirildi.
Öte yandan, dün sabah erken saatlerde başkent Kopenhag'ın muhtelif yerlerinde bulunan köprülere "UEFA Mafya... Futbolun Pandemisi" pankartları asılarak karşılaşmanın seyircisiz oynanması protesto edildi.