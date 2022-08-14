Kopenhag - Trabzonspor maçının hakemi açıklandı

Temsilcimiz Trabzonspor'un Kopenhag ile Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı maçın hakemi açıklandı. Karşılaşmada İngiliz hakem Michael Oliver görev yapacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kopenhag - Trabzonspor maçının hakemi açıklandı
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14 Ağustos 2022 13:40
Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Kopenhag ile oynayacağı ilk maçın hakemleri belli oldu. 16 Ağustos Salı günü Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadı'nda oynanacak maçta İngiliz hakem Michael Oliver düdük çalacak. Ayrıca VAR ve AVAR da netleşti.

KOPENHAG MAÇINA İNGİLİZ HAKEM

Mücadelede Oliver'ın yardımcılıklarını aynı ülke federasyonundan Stuart Burt ve Simon Bennett yaparken, karşılaşmanın dördüncü hakemi de İngiltere'den Robert Jones olacak.

VAR VE AVAR'DA KİMLER OLACAK?

Öte yandan Kopenhag - Trabzonspor maçında VAR olarak İngiltere'den Stuart Attwell yer alacak. AVAR'da Avusturya'dan Jarred Gavan Gillett görev yapacak.

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