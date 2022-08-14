Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Kopenhag ile oynayacağı ilk maçın hakemleri belli oldu. 16 Ağustos Salı günü Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadı'nda oynanacak maçta İngiliz hakem Michael Oliver düdük çalacak. Ayrıca VAR ve AVAR da netleşti.



KOPENHAG MAÇINA İNGİLİZ HAKEM



Mücadelede Oliver'ın yardımcılıklarını aynı ülke federasyonundan Stuart Burt ve Simon Bennett yaparken, karşılaşmanın dördüncü hakemi de İngiltere'den Robert Jones olacak.



VAR VE AVAR'DA KİMLER OLACAK?



Öte yandan Kopenhag - Trabzonspor maçında VAR olarak İngiltere'den Stuart Attwell yer alacak. AVAR'da Avusturya'dan Jarred Gavan Gillett görev yapacak.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ