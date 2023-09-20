Kopenhag maçında da gözler Mauro Icardi'de

Bu sezon Galatasaray'ın en formda oyuncularından birisi olarak göze çarpan Mauro Icardi'den Kopenhag maçında da beklentiler büyük olacak.
Bu sezon ilk 11 başladığı 6 maçın tamamında skor katkısı veren ve 8 gol, 1 asistlik performansa imza atan Arjantinli oyuncu, Kopenhag karşısında da ilk 11'de sahaya çıkacak.
Süper Lig'de son 3 müsabakada 5, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki son 3 karşılaşmada ise 3 gol atan Icardi, son 6 resmi müsabakanın tamamında takımı adına skoru değiştirdi.
Bu sezon ilk 11 başladığı 6 maçın tamamında skor katkısı veren ve 8 gol, 1 asistlik performansa imza atan Arjantinli oyuncu, Kopenhag karşısında da ilk 11'de sahaya çıkacak.
Süper Lig'de son 3 müsabakada 5, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki son 3 karşılaşmada ise 3 gol atan Icardi, son 6 resmi müsabakanın tamamında takımı adına skoru değiştirdi.