Kopenhag, Gençlik Ligi'nde Galatasaray'ı farklı geçti

UEFA Gençlik Ligi A Grubu'nda Galatasaray ile Kopenhag'ın U19 takımları karşı karşıya geldi.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Kopenhag 5-1 kazanırken goller; 19 ve 62. dakikalarda Amin Chaikha, 38. dakikada Emil Hojlund, 39. dakikada Noah Sahsah ve 90+5'te Tamas Szucs'tan geldi. Galatasaray'ın tek golünü ise 47. dakikada Yasin Kasal kaydetti.
Galatasaray grubun bir sonraki maçında deplasmanda Manchester United'a konuk olurken, Kopenhag evinde Bayern Münih'i arayacak.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Kopenhag 5-1 kazanırken goller; 19 ve 62. dakikalarda Amin Chaikha, 38. dakikada Emil Hojlund, 39. dakikada Noah Sahsah ve 90+5'te Tamas Szucs'tan geldi. Galatasaray'ın tek golünü ise 47. dakikada Yasin Kasal kaydetti.
Galatasaray grubun bir sonraki maçında deplasmanda Manchester United'a konuk olurken, Kopenhag evinde Bayern Münih'i arayacak.