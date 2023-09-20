Kopenhag, Gençlik Ligi'nde Galatasaray'ı farklı geçti

UEFA Gençlik Ligi'nde Kopenhag U19 Takımı, Galatasaray U19 Takımı'nı 5-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Kopenhag, Gençlik Ligi'nde Galatasaray'ı farklı geçti
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20 Eylül 2023 14:02
Son güncelleme 20 Eylül 2023 14:21
UEFA Gençlik Ligi A Grubu'nda Galatasaray ile Kopenhag'ın U19 takımları karşı karşıya geldi.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Kopenhag 5-1 kazanırken goller; 19 ve 62. dakikalarda Amin Chaikha, 38. dakikada Emil Hojlund, 39. dakikada Noah Sahsah ve 90+5'te Tamas Szucs'tan geldi. Galatasaray'ın tek golünü ise 47. dakikada Yasin Kasal kaydetti.

Galatasaray grubun bir sonraki maçında deplasmanda Manchester United'a konuk olurken, Kopenhag evinde Bayern Münih'i arayacak.

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