Kopenhag Galatasaray maçı TV8,5'ta yayınlanacak mı? - Galatasaray Kopenhag şifresiz veren kanallar, nereden izlenir?

Kopenhag Galatasaray maçı TV8,5'ta yayınlanacak mı? Kopenhag - Galatasaray maçı şifresiz mi, hangi kanalda? Exxen Spor ve TV8,5 yayın akışı merak ediliyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Kopenhag-Galatasaray maçının hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. Peki, Galatasaray-Galatasaray maçı hangi kanalda, TV8,5'da mı yayınlanacak? İşte TV 8,5 yayın akışıKopenhag ile Galatasaray arasında oynanacak mücadele 12 Aralık Salı günü saat 23:00'de başlayacak. Zorlu mücadele EXXEN ekranlarında canlı yayınlanacak.06:45 "Galatasaray - Manchester United" UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu07:00 Klasikler08:00 UEFA Şampiyonlar Ligi 5. Hafta Özetleri10:00 %100 Futbol11:00 Son Karar12:00 Kick Off - Beşiktaş 2014 - 2015 Avrupa Macerası14:30 Kick Off - Fenerbahçe 2012 - 2013 Avrupa Ligi16:30 Kick Off - Galatasaray 2012 - 2013 Şampiyonlar Ligi18:00 Suudi Arabistan Pro Lig 15. Hafta Özetleri18:20 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin19:00 Hollanda Eredivisie 14. Hafta Özetleri20:10 Efsane Maçlar / Fenerbahçe - Chelsea Şampiyonlar Ligi 2007 - 200822:20 Galatasaray Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri23:50 All The Goals / Andy Cole00:00 Hollanda Eredivisie 14. Hafta Özetleri01:10 Suudi Arabistan Pro Lig 15. Hafta Özetleri01:45 Efsane Maçlar / Fenerbahçe - Chelsea Şampiyonlar Ligi 2007 - 200803:30 "Milan - PSG" UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu 4. Hafta05:15 "Manchester City - Leipzig" UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu