Kopenhag Galatasaray maçı TV8,5'ta yayınlanacak mı? - Galatasaray Kopenhag şifresiz veren kanallar, nereden izlenir?

Kopenhag Galatasaray maçı TV8,5'ta yayınlanacak mı? Kopenhag - Galatasaray maçı şifresiz mi, hangi kanalda? Exxen Spor ve TV8,5 yayın akışı merak ediliyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Kopenhag-Galatasaray maçının hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. Peki, Galatasaray-Galatasaray maçı hangi kanalda, TV8,5'da mı yayınlanacak? İşte TV 8,5 yayın akışıKOPENHAG-GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ Mİ, HANGİ KANALDA?
Kopenhag ile Galatasaray arasında oynanacak mücadele 12 Aralık Salı günü saat 23:00'de başlayacak. Zorlu mücadele EXXEN ekranlarında canlı yayınlanacak.
KOPENHAG-GALATASARAY MAÇI TV8,5 YAYIN AKIŞI 12 ARALIK
06:45 "Galatasaray - Manchester United" UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu
07:00 Klasikler
08:00 UEFA Şampiyonlar Ligi 5. Hafta Özetleri
10:00 %100 Futbol
11:00 Son Karar
12:00 Kick Off - Beşiktaş 2014 - 2015 Avrupa Macerası
14:30 Kick Off - Fenerbahçe 2012 - 2013 Avrupa Ligi
16:30 Kick Off - Galatasaray 2012 - 2013 Şampiyonlar Ligi
18:00 Suudi Arabistan Pro Lig 15. Hafta Özetleri
18:20 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
19:00 Hollanda Eredivisie 14. Hafta Özetleri
20:10 Efsane Maçlar / Fenerbahçe - Chelsea Şampiyonlar Ligi 2007 - 2008
22:20 Galatasaray Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
23:50 All The Goals / Andy Cole
00:00 Hollanda Eredivisie 14. Hafta Özetleri
01:10 Suudi Arabistan Pro Lig 15. Hafta Özetleri
01:45 Efsane Maçlar / Fenerbahçe - Chelsea Şampiyonlar Ligi 2007 - 2008
03:30 "Milan - PSG" UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu 4. Hafta
05:15 "Manchester City - Leipzig" UEFA Şampiyonlar Ligi G GrubuMAÇINI CANLI VEREN KANALLAR LİSTESİ;Blue Sport 6 Live HDC More SuomiCosmote Sport 3 HDCytavision Sports 6 HDDAZN Canada ($/geo/R)DAZN Deutsch ($/geo/R)Digi Sport 2 Romania HDEXXEN Digital TürkiyeLiveScore [app] (ROI only)M+ Liga de Campeones 7MATCH! Arena HDNova Sport 4 Czech HDParamount+ USA ($/geo/R)Pickx+ Sports 3 HDPolsat Sport Premium 1 HDSport 24 At Sea ExtraStan Sport AustraliaStöd 2 Sport 3SuperSport LaLiga HDTNT Sports 2 HD UKTV2 Play NorgeTV4 Play+ SverigeViaPlay Baltic HDViaPlay Danmark HDZiggo Sport Docu