Kopenhag Galatasaray maçı hangi kanalda şifresiz yayınlanacak? Kopenhag - GS maçı TV 8,5'ta mı?

12 ARALIK TV8,5 YAYIN AKIŞI LİSTESİ

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, son hafta maçında Danimarka'nın güçlü ekibi Kopenhag'a konuk olacak. 5 hafta sonunda 5 puan toplayan iki takım, bir üst tura çıkmak için mücadele edecek. Averaj farkıyla 3. sırada bulunan Galatasaray, galibiyet halinde bir üst tura çıkma şansını elde edecek. Peki, Galatasaray-Galatasaray maçı hangi kanalda, TV8,5'da mı yayınlanacak? İşte TV 8,5 yayın akışıKopenhag ile Galatasaray arasında oynanacak mücadele 12 Aralık Salı günü saat 23:00'de başlayacak. Zorlu mücadele EXXEN ekranlarında canlı yayınlanacak.Blue Sport 6 Live HDC More SuomiCosmote Sport 3 HDCytavision Sports 6 HDDAZN Canada ($/geo/R)DAZN Deutsch ($/geo/R)Digi Sport 2 Romania HDEXXEN Digital TürkiyeLiveScore [app] (ROI only)M+ Liga de Campeones 7MATCH! Arena HDNova Sport 4 Czech HDParamount+ USA ($/geo/R)Pickx+ Sports 3 HDPolsat Sport Premium 1 HDSport 24 At Sea ExtraStan Sport AustraliaStöd 2 Sport 3SuperSport LaLiga HDTNT Sports 2 HD UKTV2 Play NorgeTV4 Play+ SverigeViaPlay Baltic HDViaPlay Danmark HDZiggo Sport Docu06:45 "Galatasaray - Manchester United" UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu07:00 Klasikler08:00 UEFA Şampiyonlar Ligi 5. Hafta Özetleri10:00 %100 Futbol11:00 Son Karar12:00 Kick Off - Beşiktaş 2014 - 2015 Avrupa Macerası14:30 Kick Off - Fenerbahçe 2012 - 2013 Avrupa Ligi16:30 Kick Off - Galatasaray 2012 - 2013 Şampiyonlar Ligi18:00 Suudi Arabistan Pro Lig 15. Hafta Özetleri18:20 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin19:00 Hollanda Eredivisie 14. Hafta Özetleri20:10 Efsane Maçlar / Fenerbahçe - Chelsea Şampiyonlar Ligi 2007 - 200822:20 Galatasaray Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri23:50 All The Goals / Andy Cole00:00 Hollanda Eredivisie 14. Hafta Özetleri01:10 Suudi Arabistan Pro Lig 15. Hafta Özetleri01:45 Efsane Maçlar / Fenerbahçe - Chelsea Şampiyonlar Ligi 2007 - 200803:30 "Milan - PSG" UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu 4. Hafta05:15 "Manchester City - Leipzig" UEFA Şampiyonlar Ligi G GrubuUEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda yer alan Galatasaray ile Kopenhag arasındaki rövanş maçı 12 Aralık 2024 Salı akşamı oynanacak. Danimarka'da yapılacak olan maç, saat 23.00'te başlayacak ve EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.Geri düştüğü maçlardan aldığı puanlarla dikkat çeken Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son hafta öncesi gruptan çıkma şansını sürdürdü. A Grubu'nda Bayern Münih'in 13 puanla lider olduğu grupta, Kopenhag ve Galatasaray beşer puanla sıralanıyor. İngiltere'nin Manchester United ekibi ise 4 puanla son sırada bulunuyor.Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yarın oynanacak Şampiyonlar Ligi'ndeki Kopenhag maçı öncesi kadrosunu belirledi ve Wilfried Zaha ile Hakim Ziyech'in durumu hakkında kararını verdi.Yarın Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile deplasmanda kritik bir maça çıkacak olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, kadroyu belirledi.Ligdeki son Adana Demirspor maçında kadroda yer almayan Hakim Ziyech ve aynı maçta yedek kulübesinde oturan Wilfried Zaha ile ilgili kararlar alındı.Sabah gazetesinin haberine göre, Hakim Ziyech, ağrılarına rağmen bu maçta forma giymek istediğini teknik ekibe iletti. Okan Buruk'un, Ziyech'i kritik maçta ilk 11'de sahaya süreceği bildirildi.Adana Demirspor maçında yedek kulübesinde olan Wilfried Zaha'nın da Kopenhag maçına ilk 11'de başlayacağı açıklandı.Orta sahada Torreira'nın yanında Kaan Ayhan forma şansı bulacak, 10 numara bölgesinde Kerem Aktürkoğlu ve forvette Mauro Icardi sahada olacak.Stoper tandeminde Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'nın görev yapacağı belirtildi.Ayrıca, sol bek pozisyonunda Barış Alper Yılmaz'ın iyi performansına rağmen Kopenhag maçına Angelino'nun başlayacağı ifade edildi.Galatasaray'ın yarın Kopenhag'a konuk olacağı müsabaka Türkiye Saati ile 23:00'te başlayacak.