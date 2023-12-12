Kopenhag Galatasaray maçı hangi kanalda şifresiz yayınlanacak? Kopenhag - GS maçı TV 8,5'ta mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, son hafta maçında Danimarka'nın güçlü ekibi Kopenhag'a konuk olacak. 5 hafta sonunda 5 puan toplayan iki takım, bir üst tura çıkmak için mücadele edecek. Averaj farkıyla 3. sırada bulunan Galatasaray, galibiyet halinde bir üst tura çıkma şansını elde edecek. Peki, Galatasaray-Galatasaray maçı hangi kanalda, TV8,5'da mı yayınlanacak? İşte TV 8,5 yayın akışı KOPENHAG-GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ Mİ, HANGİ KANALDA?
Kopenhag ile Galatasaray arasında oynanacak mücadele 12 Aralık Salı günü saat 23:00'de başlayacak. Zorlu mücadele EXXEN ekranlarında canlı yayınlanacak.MAÇINI CANLI VEREN KANALLAR LİSTESİ;
Blue Sport 6 Live HD
C More Suomi
Cosmote Sport 3 HD
Cytavision Sports 6 HD
DAZN Canada ($/geo/R)
DAZN Deutsch ($/geo/R)
Digi Sport 2 Romania HD
EXXEN Digital Türkiye
LiveScore [app] (ROI only)
M+ Liga de Campeones 7
MATCH! Arena HD
Nova Sport 4 Czech HD
Paramount+ USA ($/geo/R)
Pickx+ Sports 3 HD
Polsat Sport Premium 1 HD
Sport 24 At Sea Extra
Stan Sport Australia
Stöd 2 Sport 3
SuperSport LaLiga HD
TNT Sports 2 HD UK
TV2 Play Norge
TV4 Play+ Sverige
ViaPlay Baltic HD
ViaPlay Danmark HD
Ziggo Sport Docu
12 ARALIK TV8,5 YAYIN AKIŞI LİSTESİ
06:45 "Galatasaray - Manchester United" UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu
07:00 Klasikler
08:00 UEFA Şampiyonlar Ligi 5. Hafta Özetleri
10:00 %100 Futbol
11:00 Son Karar
12:00 Kick Off - Beşiktaş 2014 - 2015 Avrupa Macerası
14:30 Kick Off - Fenerbahçe 2012 - 2013 Avrupa Ligi
16:30 Kick Off - Galatasaray 2012 - 2013 Şampiyonlar Ligi
18:00 Suudi Arabistan Pro Lig 15. Hafta Özetleri
18:20 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
19:00 Hollanda Eredivisie 14. Hafta Özetleri
20:10 Efsane Maçlar / Fenerbahçe - Chelsea Şampiyonlar Ligi 2007 - 2008
22:20 Galatasaray Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
23:50 All The Goals / Andy Cole
00:00 Hollanda Eredivisie 14. Hafta Özetleri
01:10 Suudi Arabistan Pro Lig 15. Hafta Özetleri
01:45 Efsane Maçlar / Fenerbahçe - Chelsea Şampiyonlar Ligi 2007 - 2008
03:30 "Milan - PSG" UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu 4. Hafta
05:15 "Manchester City - Leipzig" UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu KOPENHAG-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda yer alan Galatasaray ile Kopenhag arasındaki rövanş maçı 12 Aralık 2024 Salı akşamı oynanacak. Danimarka'da yapılacak olan maç, saat 23.00'te başlayacak ve EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.
Geri düştüğü maçlardan aldığı puanlarla dikkat çeken Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son hafta öncesi gruptan çıkma şansını sürdürdü. A Grubu'nda Bayern Münih'in 13 puanla lider olduğu grupta, Kopenhag ve Galatasaray beşer puanla sıralanıyor. İngiltere'nin Manchester United ekibi ise 4 puanla son sırada bulunuyor. KOPENHAG-GALATASARAY MAÇI KADROSU VE MUHTEMEL İLK 11
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yarın oynanacak Şampiyonlar Ligi'ndeki Kopenhag maçı öncesi kadrosunu belirledi ve Wilfried Zaha ile Hakim Ziyech'in durumu hakkında kararını verdi.
Yarın Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile deplasmanda kritik bir maça çıkacak olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, kadroyu belirledi.
Ligdeki son Adana Demirspor maçında kadroda yer almayan Hakim Ziyech ve aynı maçta yedek kulübesinde oturan Wilfried Zaha ile ilgili kararlar alındı.
Sabah gazetesinin haberine göre, Hakim Ziyech, ağrılarına rağmen bu maçta forma giymek istediğini teknik ekibe iletti. Okan Buruk'un, Ziyech'i kritik maçta ilk 11'de sahaya süreceği bildirildi.
Adana Demirspor maçında yedek kulübesinde olan Wilfried Zaha'nın da Kopenhag maçına ilk 11'de başlayacağı açıklandı.
Orta sahada Torreira'nın yanında Kaan Ayhan forma şansı bulacak, 10 numara bölgesinde Kerem Aktürkoğlu ve forvette Mauro Icardi sahada olacak.
Stoper tandeminde Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'nın görev yapacağı belirtildi.
Ayrıca, sol bek pozisyonunda Barış Alper Yılmaz'ın iyi performansına rağmen Kopenhag maçına Angelino'nun başlayacağı ifade edildi.
Galatasaray'ın yarın Kopenhag'a konuk olacağı müsabaka Türkiye Saati ile 23:00'te başlayacak.