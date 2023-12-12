Kopenhag - Galatasaray canlı izle şifresiz TV 8,5 izle | Kopenhag - GS maçı canlı TV 8,5 izle HD ücretsiz

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GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?



Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselmesi için Kopenhag ile oynayacağı maçtan galibiyetle ayrılması gerekiyor.



Eğer Galatasaray maçı kazanırsa, puanını 8'e çıkaracak ve diğer maçın sonucuna bakılmaksızın grup ikincisi olarak adını son 16 turuna yazdıracak.



Ancak, Galatasaray'ın kazanamaması durumunda ve gruptaki diğer maçta Manchester United'ın Bayer Münih'e karşı galip gelememesi durumunda sarı-kırmızılı takım, grup üçüncüsü olarak UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek.



Eğer Galatasaray maçı kaybeder ve Manchester United, Bayer Münih'i yenerse, Galatasaray Avrupa kupalarına veda edecek.



PARKEN STADYUMU'NDA TARİHİ MAÇ





Galatasaray, Avrupa kupalarında Danimarka temsilcileriyle toplamda 5 resmi maça çıktı. Bu müsabakalarda Randers ve Kopenhag ile oynanan 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.



Kopenhag, Danimarka Ligi'nde bu sezon 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle topladığı 33 puanla 3. sırada yer almaktadır. Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Bayern Münih'e 2-1 mağlup olurken, Manchester United'ı ise 4-3'lük skorla geçti. Ayrıca, Kopenhag Danimarka Kupası'nda çeyrek finalde Silkeborg'a elendi.



Maçın hakemliğini İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Orsato üstlenecek. Yardımcılıklarını Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini yapacak, müsabakanın 4. hakemi ise Michael Fabbri olacak. VAR hakemi olarak ise Massimiliano Irrati görev alacak.







Parken Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Galatasaray için özel anılar bulunmaktadır. 17 Mayıs 2000 tarihinde gerçekleşen UEFA Kupası finalinde, Galatasaray ve İngiliz ekibi Arsenal bu statta karşı karşıya geldi. Galatasaray, mücadeleyi penaltı atışları sonucunda kazanarak kupayı müzesine taşıdı ve Türk futbolunun ilk Avrupa kupasını elde etti. Aynı zamanda, teknik direktör Okan Buruk da o müsabakada sarı-kırmızılı takımın formasını giydi.Galatasaray, Avrupa kupalarında Danimarka temsilcileriyle toplamda 5 resmi maça çıktı. Bu müsabakalarda Randers ve Kopenhag ile oynanan 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.Kopenhag, Danimarka Ligi'nde bu sezon 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle topladığı 33 puanla 3. sırada yer almaktadır. Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Bayern Münih'e 2-1 mağlup olurken, Manchester United'ı ise 4-3'lük skorla geçti. Ayrıca, Kopenhag Danimarka Kupası'nda çeyrek finalde Silkeborg'a elendi.Maçın hakemliğini İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Orsato üstlenecek. Yardımcılıklarını Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini yapacak, müsabakanın 4. hakemi ise Michael Fabbri olacak. VAR hakemi olarak ise Massimiliano Irrati görev alacak.

Kopenhag - Galatasaray canlı izle şifresiz | Kopenhag - GS maçı canlı TV 8,5 izle HD ücretsiz... UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son maçında Galatasaray, bugün TSİ 23.00'te Parken Stadı'nda Danimarka ekibi Kopenhag ile mücadele edecek. Peki, Kopenhag - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Kopenhag - Galatasaray maçı canlı izleme detaylarıKopenhag ile Galatasaray arasında oynanacak mücadele 12 Aralık Salı günü saat 23:00'de başlayacak. Zorlu mücadele EXXEN ekranlarında canlı yayınlanacak.