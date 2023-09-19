Kopenhag'dan Galatasaray öncesi sakatlık açıklaması

Kopenhag, sakatlıkları bulunan David Khocholava, Nicolai Boilesen ve Andreas Cornelius'un Galatasaray maçı kadrosunda yer almayacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Kopenhag'dan Galatasaray öncesi sakatlık açıklaması
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19 Eylül 2023 19:27
Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray ile karşılaşacak Kopenhag, bu karşılaşmayla ilgili bir açıklama yaptı.

Danimarka temsilcisi, Galatasaray ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıklarken, sakatlıkları süren David Khocholava, Nicolai Boilesen ve Andreas Cornelius'un kadroda yer almayacağını duyurdu.

Galatasaray ile Kopenhag arasındaki mücadele 20 Eylül çarşamba günü saat 19.45'te başlayacak.

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