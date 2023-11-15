Kopenhag, Bardghji için servet istedi

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Grubu'nda yer alan Kopenhag'da forma giyen Roony Bardghji'ye sürpriz bir talip çıktı.



Football Insider'ın haberine göre; Premier Lig ekiplerinden Brighton, 18 yaşındaki yıldız için Kopenhag ile resmi görüşmeleri başlattı.



Haberde, Brighton'ın Bardghji'yi tıpkı Moises Caicedo, Kaoru Mitoma, Evan Ferguson gibi dünya futboluna sunulacak bir yetenek olarak gördüğü kaydedildi.



35 MİLYON EURO İSTEDİLER



Öte yandan Kopenhag'ın Roony Bardghji için 35 milyon euro gibi yüksek bir bonservis bedeli talep ettiği yazılırken, Brighton'ın bu transferi bitirmek için şartları zorlayacağı kaydedildi.



18 yaşındaki İsveçli forvet, bu sezon çıktığı 25 maçta 11 gol katkısı sağladı.





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